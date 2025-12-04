Разработчик так и не смог восстановить файлы

Виртуальные помощники с использованием технологий искусственного интеллекта активно внедряются целым рядом компаний, но наряду с полезными действиями могут совершать и ошибки — в частности, пользователь Reddit с ником Deep-Hyena492 пожаловался, что ИИ-помощник по ошибке удалил все его данные, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что разработчик, использующий в своей работе виртуального ассистента Google Gravity, предназначенного для помощи программистам, попросил ИИ очистить кэш, но вместо запрошенного действия помощник без спроса удалил все файлы, присутствующие на диске D. В ответ на вопрос пользователя относительно его действий, ИИ-ассистент признал, что допустил критическую ошибку, удалив все данные на диске вместо конкретной папки, и посоветовал восстановить файлы при помощи специальных программ. К сожалению, данные разработчику вернуть так и не удалось.

Пользователи на платформе Reddit согласились, что Google Gravity может совершать ошибки, удаляя некоторые файлы без разрешения, поэтому рекомендуется запретить ИИ-агенту выполнять команды без подтверждения.