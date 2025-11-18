Они могут дебютировать в следующем году.

Компания Apple работает над сенсорными чехлами, расширяющими возможности будущих моделей серии iPhone Pro, что следует из сообщения информатора Instant Digital, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что чехлы от Apple, предназначенные для смартфонов линейки iPhone Pro, будут выполнять роль дополнительных сенсорных интерфейсов. Что именно означает это утверждение, пока неизвестно, но предполагается, что при помощи сенсорных панелей в составе защитных чехлов пользователь сможет управлять устройством, выполняя некоторые действия.

Отмечается, что у Apple есть патент, описывающий чехол с панелью ввода для электронных устройств, оснащённый датчиками касания и позволяющий заменить клавиши, расположенные непосредственно на смартфоне, для выполнения ряда задач.

Согласно предыдущим утечкам, Pro-версии линейки iPhone 18 дебютируют осенью следующего года, тогда как базовая модель появится лишь весной 2027 года.