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В комментариях под предыдущими статьями 1, 2 и 3, заметил, что многие пишут, что «послали бы» мастера, «выгоню!», «вызову полицию». Но в жизни всё происходит не так.

Первый мой конфликт с клиентом произошел при переустановке Windows. 2-3 летний ноутбук, стоимостью 30-35 т.р., клиент просит переустановить винду. Делаю всё что надо, попутно записывая каждый чих и пук в счет-квитанцию. Вышло на 11 т.р., когда пришло время подписывать чек и расплачиваться, клиент начал возмущаться что цена превышает его ожидания на 10500 рублей, т.е. он рассчитывал на заявленные на сайте 500 руб. Такой конфликт решается довольно просто, мастер просто форматирует жесткий диск клиента запустившись со своей флешки и уходит в закат. Пусть и с нулем, но клиент тоже не прав. По-честному, если бы этот дядя обратился по моему прямому объявлению на всем известных сайтах, я бы сделал всё за 2000, но тут есть один нюанс: мне звонят десятки потенциальных клиентов по прямым объявлениям, спрашивают сколько и что будет стоит, честно говорю им что переустановка винды стоит 2000 (в сумму входит время на дорогу и работу, транспортные расходы), и на этом всё, 99 из 100 не перезванивают более. Мы с клиентом прошлись по каждому пункту чека, соотнесли услуги и их стоимость с прайс-листом, он нехотя подписал, пообещав нажаловаться куда-то, но рассчитался. На решение конфликта ушло почти то же время, что заняли работы. Причина конфликта в этом случае – не соответствие полученного, ожидаемым клиентом. Признаться, я бы тоже удивился, если бы с меня за переустановку винды попросили 11 т.р.

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Другой вид конфликта – отсутствие у клиента денег на оплату работ мастера. Как правило, в данном случае 8 из 10 мастеров не остается ничего, как взять с клиента то, что у него есть. Оставшиеся 2 мастера заставят клиента найти недостающее или хотя бы большую часть суммы чека, предложив вспомнить что у них есть соседи, родственники, заначки, кредитки, что можно и займ взять в МФО… Почему 2 из 10? Потому что один их вид производит на бабушку или девушку-клиента, или на студента хилого, впечатление. Они будут готовы сделать всё возможное, лишь бы этот «мастер» поскорее ушел. Остальные 8 просто сами те самые хилые студенты – их орудие коммуникабельность. Всей этой лабуде обучают в фирмах на тренингах для новых мастеров.

И вот третий тип конфликта – угрозы, вызов полиции. Как-то раз меня отправили к клиенту с не совсем компьютерной проблемой: у него не печатал принтер. Благо я на своем веку повидал принтеров и даже работал с плоттерами – огромные струйные принтера для широкоформатной печати. Проблема у него была в том, что некоторое время неиспользуемый принтер с не заводской системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ), подключенный к новому ноутбуку высосал с сайта производителя прошивку, убивающую СНПЧ. Требовалась кастомная прошивка, которой в свободном доступе нет, заказывается и получается по e-mail. Нашел сайт, сказал клиенту что потребуется прошивка, он при мне оплатил 600р. за неё, получили, обновили, принтер заработал. Попутно клиент пожаловался на плохую работу и частые пропадания интернета, связаны они были с роутером, после прошивки которого свежей версией ПО, всё заработало как надо. Итак, приступил я к заполнению счет-квитанции, всего два пункта: Настройка печатного оборудования 2900 и настройка сетевого оборудования, 2000, всё по прейскуранту фирмы, с подписью и печатью. Итого 4900. Клиент увидев это, начал истерить (реально! Я впервые в жизни увидел мужика 30-35 лет устроившего истерику), он кричал что я мошенник, вор и жулик, что я ничего этого не делал, бегал по квартире. Из комнаты было слышно, как он кричит жене на кухне «Ты понимаешь? К нам в дом пришел мошенник!!!», я не слышал, что ему сказала жена, но в комнату он вернулся со словами «Вызываю полицию» и телефон в руках держа на меня смотрит. Сижу и думаю «ну вызывай, интересно», и действительно хотелось бы посмотреть что он им говорить будет. Потом жене кричал «Звони в полицию», сам ходил с трубкой якобы разговаривая с диспетчером 112, но почему-то прерывал разговор. Звонил моим диспетчерам, требуя объяснить почему мастер хочет так много денег, но диспетчера в таких фирмах непреклонны: «Мастер у вас? Вот и разбирайтесь с ним!». Через час этого представления клиент успокоился, жена ему сказала плати и нечего тянуть, к тому же им куда-то надо было идти. Подустав от всего этого цирка сделал ему скидку 400р. и взяв 4500 ушел. Суть его претензии была в том, что он оплатил прошивку 600р. а я негодяй и вор за нажатие кнопок (ввод принтера в режим ожидания прошивки, и с ноутбука через программу) прошу с него 4900, что он в сервисный центр бы лучше отнес принтер. Я не стал ему говорить, как могло бы быть отнеси он принтер в СЦ – он бы не поверил. Но давайте представим: приносит этот клиент принтер в СЦ. Мастер СЦ быстро находит проблему, заказывает в интернете прошивку и прошивает принтер. Итого стоимость в честном СЦ составила бы 600р. за прошивку и рублей 300 за работу. Но что помешает мастеру СЦ сказать клиенту о благополучном ремонте/замене печатающей головки, прошивки принтера и выкатить счет на:

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Замена головки с учетом з/ч – 3000р.

Прошивка принтера – 2000р.

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В итоге клиент отдал бы те же деньги что и мне, испытывая и дальше проблемы с интернетом, свято веря, что его не обманули. А вот я обманул, да еще и полицию не боюсь.

Тут я хочу сказать, что комментаторы, которые выгнали бы или вызвали бы полицию на выездного компьютерного мастера, не смогут сделать ни того, ни другого. Проблема здесь в том, что вы сами его вызываете, компьютерные мастера в отличии от распространителей газоанализаторов и прочей посуды, не обходят квартиры вашего подъезда звонясь ко всем подряд. Поэтому полиции вам попросту будет нечего сказать против мастера – завысил цену? – у мастера прайс-лист, не придерешься. Не все работы из чека делались? – а попробуй докажи, что настройки биос или форматирования жесткого диска перед установкой винды не было. Вот и получается, что полиция будет на стороне как раз мастера, и вы уклоняетесь от оплаты работ по договору (счет-квитанция это договор между вами и мастером). Ну а выгнать, выгнать, конечно, можно. Но меня лично, никто и не пытался выгонять, наверное благодаря внушительным размерам и внешности успешных в 90ые людей.

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Вообще, очень часто клиенты в погоне за дешевизной, совершают глупости и расстаются с бОльшими суммами. Помню случай, когда на каком-то древнем убитом ноутбуке, парень хотел переустановить винду. Сказал, что могу без фирмы сделать эту работу на 2000, он сделал круглые глаза сказав, что это дорого, позвонил по первому объявлению с сайта объявлений, спросил сколько будет стоит, включил громкую связь, а там говорят «600 рублей». С победным видом отказался от моих услуг. Представляю, во сколько ему обошлись услуги другого мастера. Но это было уже не моё дело. А вдруг, этот мастер реально переустановил ему винду за шесть сотен. Сомневаюсь, но вдруг…

Курьезных ситуаций с клиентами происходило тоже не мало, однажды по гарантии «коллеги» приехал к клиенту: после ремонта мастером комп перестал включаться вообще. Причем клиент встречал меня с другом, по настроению обоих было понятно, что они хотят сделать с тем мастером. Но пришел я. Расстроились, хотели видеть того, кто им «чинил». Проблема была в видеокарте, возможно она была и до «ремонта», но отвал случился после визита мастера. Доказать вину мастера очень сложно, тем более что в квитанции значилось две работы: чистка ПК, замена термопасты.

Но однажды, я столкнулся с глупостью пользователя ПК в самом первозданном виде. Это была глупость на грани тупости и полного непонимания принципов работы компьютера. Объяснялось всё довольно просто: клиент – женщина 50-55 лет, по виду «голубых кровей», поведение и убранство квартиры говорило о её аристократическом происхождении. Комп – динозавр лет 15ти. Проблема: неисправность загрузчика, и как следствие невозможность загрузки ОС. Я перепробовал все известные мне способы восстановления загрузки, всё безрезультатно. Спросил, что делали с компом до появления проблемы, рассказала…

«Компьютер стал плохо работать, до этого проблем не было. Год назад приходил мастер, после него всё работало отлично. Нашла в папке Windows файлы в промежутке между приходом мастера и днем сегодняшним. Удалила их, чтобы компьютер работал как в день прихода мастера»… У меня челюсть отвисла.

Переустановил винду, дрова, офисные программы – она сама просила ворд, то ли писатель она, то ли читатель, я не очень понял. По прайсу выписал квитанцию на 4000р. (тогда я работал в другой фирме, где мне не было необходимости брать с клиента 10000, чтобы получить хотя бы 1000 на заправку авто, я работал на условиях 50/50 при получении денег, т.е. свои 2000 за потраченные на древний комп клиента 4 часа я бы получил). Начался конфликт, суть которого свелась к тому что «прошлогодний мастер» взял с нее 3200 и в отличии от меня, халявщика и халтурщика, разобравшего до винтика и собравшего заново компьютер. Предложил ей прямо сейчас перебрать компьютер. В общем дабы не терять своё время и нервы сделал скидку, и взяв 3200 ушел от нее.

Вот с таким в жизни я еще не встречался, удалять файлы винды в попытке починить комп… И да, она с планшета просила подругу «прислать windows», и видимо такая же подруга прислала ей по e-mail 3 каких-то файла на 600 кб, и клиентка требовала, чтобы я поставил ей винду от подруги, а не со своей флешки.





P.S. Уже больше года назад я оставил сферу выездного компьютерного сервиса, и нашел работу системным администратором в крупной производственной компании. Сейчас я работаю 5/2 по 8 часов, занимаюсь тем, что мне нравится. IT-отдел у нас состоит из двух человек, старший сисадмин занимается back-end всей сети (домен, программы внутреннего делопроизводства), я - младший сисадмин, занимаюсь front-end - провода протянуть, обжать, комп собрать/починить/обновить, обучить пользователей работе с ПО, обслуживание оргтехники - не сисадмин, а слесарь-эникейщик. Но мне нравится. И время на писанину есть. Параллельно работаю в другой производственной компании, уже единоличным сисадмином, занимаясь там всеми вопросами сети и ПО, ЭЦП и телефонией, видеонаблюдением и СКУД, благо там пользователей пока что меньше.

Работая в выездном сервисе, в надежде на свободный график и большой доход я не получил ни того, ни другого. Я работал 7/0 лишь бы вообще было на что заправлять машину и обеспечивать семью. Сейчас же, иногда приходится поработать на втором производстве по выходным, но эта необходимость с лихвой окупается заработанным за эти пару дней.

Сейчас оглядываясь на период работы "домушником", понимаю что зря тратил на это время, нервы, силы. Там я не заработал ничего, кроме неприязни к самому себе - благо, я не переступал грань разумного, никогда не разводил стариков - да мне и не давали заявок к ним, потому что были в фирме "мастера" заточенные под развод пожилых людей.

Я читаю ваши комментарии и во многом согласен с вами. Сфер обмана и развода намного больше чем компьютерный сервис. Но я пишу о той сфере, которую более-менее познал сам. Я не буду рассказывать как обманывают на СТО, потому что никогда не был по ту сторону ремонта авто. Нет, я что-то делаю со своей машиной сам, простейшее, в чем уверен и понимаю, и даже могу оценить трудозатраты посчитав стоимость этих работ, но спорить с мастером на СТО также бессмысленно, как с "домушником".

У всех у нас одна лишь цель - обеспечивать своё и своих близких материальное благополучие. А как мы это делаем - наше дело. "Домушники" не стесняются своего способа заработка, в разговорах между собой с гордостью рассказывают как и сколько им удалось вытащить из кошелька клиента.

На этом цикл статей о компьютерных мастерах закончен.

Спасибо что читаете, комментируете и проявили интерес к данной теме!



