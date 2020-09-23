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Итак, вы вызвали мастера на дом (да, звучит смешно на этом сайте, но подставьте вместо «вы» - «ваши пожилые родители/прародители», которым вы отказали в помощи по какой-либо причине), купившись на яркий рекламный баннер на сайте компьютерной помощи «Акция! Установка Windows – 450 рублей!», и рядом перечеркнут прежний ценник в 900р.

Первым делом, мастер проверит необходимость переустановки Windows и, конечно же, найдет 1000 и 1 причину сделать это. Зачастую необходимости в переустановке нет, и неисправность клиента можно устранить загрузившись с LiveCD и немного поколдовав в командной строке восстановить загрузчик и вернуть работоспособность электронному вычислителю. Но бывают и случаи, когда восстановление не способно помочь. Именно так и произойдет при попытке восстановления системы мастером.

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Итак, из чего же состоит переустановка Windows глазами выездного компьютерного мастера?

Пойдем по порядку:

Настройка BIOS. Выставление загрузки с flash-накопителя мастера. По прайс-листу эта операция стоит 450 рублей. Любой вход в BIOS будет расценен мастером как его настройка. Отсюда следует что обратное выставление загрузки с вашего жесткого диска также будет оценено в 450 рублей.

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Итого: 900 рублей.

Еще на этапе попытки восстановления системы мастер покажет, что необходимо отформатировать диск, и расскажет почему это надо делать, и в лучше случае используя какой-нибудь софт для низкоуровневого форматирования произведет эту процедуру, по прейскуранту содрав с клиента 1000 рублей, а в худшем случае сделает это в процессе установки ОС, просто удалив разделы на ЖД и создав их заново.

Итого: 1900 рублей.

Скорее всего, на данном этапе мастер уже начал рассказывать вам о стилях разделов GPT и MBR, потому что в процессе установки возникла ошибка (на самом деле мастер просто выдернул флэшку, пока вы приносили ему «попить водички»). Стоимость услуги по смене стиля разделов – работа с жестким диском – 500 рублей.

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Итого: 2400 рублей.

После установки Windows для корректной работы вычислителя, потребуется установка драйверов – о, это просто золотое дно! – кропотливо выискивая по закоулкам своей флэшки (по PID и VID устройства, ага :) ) мастер установит от 10-ти до 20-ти драйверов, загодя отключив сеть (в случае установки Windows 8/10), и возьмет с клиента от 1500 до 3000 рублей. Необходимость установки драйверов будет продемонстрирована клиенту, отсутствием интернета, невозможностью изменить разрешение экрана и прочими прелестями отсутствия водителей. Драйвера ставятся драйверпаком знакомым мастеру.

Итого: 3900 – 5400

Далее последует демонстрация отсутствия необходимых всем и каждому программ: Ad*be Reader, G**gle Chrome, MS Office, каких-нибудь видеоплееров, кодеков и прочих архиваторов. Мастер может установить те программы, которые нужны вам, за поиск, установку и настройку каждой их которых возьмет по 500 рублей, а может установить всё и сразу за 3000 рублей, при этом громко обозвав сие действо как «Установка программ класса А», то есть клиент мысленно уже катится в аэропорт в Я.Такси бизнес класса, с переустановленной виндой и программами элитарного класса «А». На отказ клиента от установки программ «под ключ», мастер будет перечислять бесконечное множество программ жизненно необходимых клиенту:

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«А как же без скайпа?», «А кино как смотреть будете?», «А фотографии обрезать?» и др.

Итого: 6900 – 8400

И под конец этого праздника жизни, свеженькая винда запросит активацию. Так как в рекламном баннере на сайте цена указана за «ПРЕДустановку Windows», ни о какой активации за 450 рублей и речи быть не может, а с не активированной Windows постоянно случаются разные неприятности, да и злой Билл Гейтс на «пиратских» виндах режет производительность, блокируя процессор, и вообще никакой гарантии на всю работу мастера вы не получите. Но мастер, добродушно и снисходительно предложит клиенту приобрести лицензионный ключ для активации Windows за половину от магазинной цены, потому что работает наш мастер в очень крупной фирме, которая покупает эти ключи вагонами и Билл Гейтс лично дает этой фирме скидку. Такой необходимый клиенту в этот момент набор символов в прайс-листе оценен в 2990 рублей.

Думаю, вы понимаете, что ключ проданный мастером будет ворованным или он попросту активирует винду KMS-активатором.

Итого: 9890 – 11390 рублей.

Стоимость услуг мастера может вырасти даже в несколько раз, если клиенту приспичит сохранить гигабайты семейных фото. Сохранение информации стоит 150 рублей за гигабайт, и меньше 10гб мастер точно не насчитает.

К сожалению, всё вышеописанное – ежедневный план полчищ таких выездных мастеров, они готовы провести весь день, в поте лица переустанавливая вам винду, и вам будет попросту неудобно ссориться с этим «прекрасным» человеком, тем более, скорее всего, ваша подпись уже есть на счет-квитанции, а убедить вас поставить подпись есть множество способов.

И как всегда, я хочу предостеречь вас от обращения к таким мастерам, и если вас просят пожилые родственники или знакомые помочь им с компьютером – не отказывайте им, а если у вас нет возможности помочь – наверняка в вашем окружении найдется хотя бы один человек, который сможет помочь, пусть и не бесплатно, но в разы дешевле услуг выездного компьютерного мастера.