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Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 1

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Представим ситуацию: в один прекрасный день к вам подходит директор компании в которой вы работаете системным администратором и говорит, что в связи с неблагоприятной ситуацией в делах, принял решение о сокращении штата, и ваша должность обходится компании слишком дорого, но он из хорошего к вам отношения готов предоставить «золотой парашют» в виде увольнения по соглашению сторон с разовой выплатой трёхмесячной зарплаты. При любом вашем решении вы обречены на поиски работы. В моем случае, в этой ситуации, я решил, что жизнь на этом не заканчивается и не стоит расстраиваться. На тот момент жена была в отпуске по уходу за ребенком и 5-ти месячная дочь, и их надо было как-то обеспечивать.

Изучая вакансии на различных тематических и не очень сайтах, наткнулся на множество объявлений вроде «Выездной компьютерный мастер» с указанным уровнем дохода в 2-3 раза большим вашей з/п на последнем месте работы.

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Ну что ж, попробуем, тем более опыт обращения с компьютерной техникой имеется, да и друзьям/коллегам помогал за символическое «спасибо», вроде как и перспектива какая-то видна.

Мы приезжаем в офис компании выездного сервиса, скорее всего это будет сервисный центр, в котором вас встретят администратор, он(а) же диспетчер на телефоне, и проводит к директору (скорее всего это будет директор филиала – наиболее лояльный к делам фирмы и заматеревший «домушник»). Возможно, он даже выскажет свое кредо и видение работы компании: «В Питере разводят даже мосты!». Заполните анкету с вопросами «Как войти в BIOS?», «Что такое драйвер», «Как включить ПК без кнопки» и тому подобная ерунда. Сделают сканы документов и пригласят пройти стажировку для оценки ваших умений. В сервисном центре, где реально будет настоящий мастер своего дела, вы разберете/соберете ноутбук под его присмотром, замените термопасту. Большинство из претендентов на работу справятся с этим без проблем, но бывают исключения, и если вы из таких, будете неделю-две ездить в сервис «учиться» базовым вещам: разборка, сборка ноутбуков и ПК, их модулей, мастер покажет, как диагностировать отвал GPU, северного/южного моста.

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Далее вас добавят в группу в мессенджере, выдадут прейскурант и пачку бланков счет-квитанций, гарантийных талонов и сохранных расписок, на случай если вам повезет и вы вывезете технику клиента в сервисный центр.

Работать вы будете на подобных условиях:

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Полученные деньги с клиента – «чек» вы отдаете в фирму, оставляя себе 10%, в зависимости от чека, от сданных денег вы получите от 5 до 40% в период выплаты зарплаты – с 10 по 25 число следующего месяца. Выбивать свою зарплату вы будете долго и упорно, вас будут кормить «завтра»ками, убеждать что «денег нет, но скоро будут», выплачивать частями, в конечном счете вас за что-нибудь да оштрафуют, и от суммы, на которую вы рассчитывали получите 70-80%. Потому что никаких договоров у вас не будет. Вообще. Никакой бухгалтерии и расчетных листков. Отпускных и отчислений в ПФР, ФСС тоже. Унылая серость.

Заявки будут поступать в мессенджер, схема распределения заявок (вас будут убеждать что ничего подобного нет), как и у агрегаторов такси – первые 2-3 заведомо лояльные клиенты (точнее, повторно обращающиеся лохи), далее полнейший мусор. По крайней мере, у меня было именно так. С первых выездов к клиенту я заработал больше, чем за ворох следующих. Вы будете ездить к клиентам, рассчитывая на хороший чек, заранее готовясь к неизбежным конфликтам – просто невозможно зайдя к клиенту с порога объявить, что вы напишите в счет-квитанцию 10-15 т.р., и приступить к работе, вас просто выгонят. В процессе вы будете «находить» и «устранять» неисправности, дописывая всё больше и больше услуг в счет-квитанцию. Когда работы будут выполнены и вы объявите клиенту «С вас 14700», клиент сделает круглые глаза и начнет говорить, что вы супа рыбного объелись. Как решаются конфликты и какими они бывают расскажу во второй части.

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В целом, вы будете постоянно на стрессе, конфликты, дальние переезды от клиента к клиенту, ожидание заявок и полное безразличие к вам со стороны диспетчеров и «коллег» - да, они помогут советом, но никакой реальной помощи от них не будет никогда – решай всё сам.

В конечном итоге, те кто смирится с доходом 1500-2000 в день, в ожидании что вот-вот и им выплатят всю зарплату, как собака приносящая хозяину тапки, обирают кошельки клиентов и отдают всё фирме. Региональный директор меняет раз в пару месяцев мерседес на бмв, а мастера продолжают разводить клиентов перемещаясь между ними на метро и маршрутках.

У меня в такой фирме выходило чуть больше 30т.р. в месяц, и в конечном итоге набрав несколько хороших заказов на модульный и компонентный ремонт, я договорился с клиентами о ремонте за адекватные деньги, всё починил и кинул эту фирму. Директор по угрожал, обещался лично проведать с битьём лица, но видимо что-то не срослось, уже два года прошло.

Был период около полугода, я работал в фирме выездного сервиса всего и вся, от ремонта мобильных телефонов до пуско-наладки ядерного реактора. В ней были другие условия – чек делится 50/50, деньги мастер забирает сразу. Главное отличие этой фирмы от первой – никто не требовал держать высокий средний чек, как сделал, так сделал. Здесь можно было хотя бы брать количеством выполненных заявок, а не максимальным выжиманием кошелька клиента. Главный недостаток – отсутствие возможности делать 5 и более заявок в день, заявок вообще может не быть, выходило «то пусто, то густо».

Вывод из моего опыта работы выездным компьютерным мастером такой: в этой сфере все обманывают всех, а оплачивает этот праздник жизни несчастный клиент. К сожалению, подавляющее большинство клиентов подобного сервиса – пожилые люди, которым не к кому больше обратиться. Как-то раз я у дедушки-клиента спросил, неужели ему не попросить помощи с компьютером у сына/дочери, хотя бы не напрямую их помощи, но чтобы они по своим знакомым нашли бы того, кто поможет, он мне ответил, что просто не хочет просить кого-то, потому что отмахнутся, отложат в дальний ящик, а он так и будет ждать помощи и жить без ПК. Конечно тут можно задать вопрос «а зачем деду комп вообще?», видимо именно так и рассуждают родственники, которых пожилые люди просят помочь с техникой. Старики обращаются к «мастерам», и те с удовольствием опустошают кошельки и сбережения пенсионеров.

На моей практике было несколько курьезных выездов к клиенту, и почти каждый ремонт заканчивался конфликтом на почве стоимости работ и услуг. Во второй части я расскажу об этом подробнее.

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