Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Итак, вы вызвали компьютерного мастера на дом (да, звучит смешно на этом сайте, но подставьте вместо «вы» - «ваши пожилые родители/прародители», которым вы отказали в помощи по какой-либо причине), купившись на яркий рекламный баннер на сайте компьютерной помощи «Починим всё! Диагностика и выезд - БЕСПЛАТНО», и рядом перечеркнут прежний ценник в 900р.

Первым делом, мастер проверит, действительно ли неисправность аппаратная, а не программная. Зачастую, уже на этом этапе любой разбирающийся в компьютерной технике человек, определит некоторый «круг подозреваемых» в неисправности. С пожившими на этом свете системным блоком и ноутбуком, скорее всего будет неприятность вроде тормозов в работе, рандомных перезагрузках, отсутствии изображения при включении. Мы не будем рассматривать в этой статье случаи залития ноутбука, скачков напряжения убивших блок питания системника, и других возможных причин неисправности, требующих ремонта в условиях мастерской, с инструментом и расходными материалами к нему. Мы погрузимся в мир шаромыжничества и развода несведущих, и посчитаем, во сколько обойдутся услуги «домушника». Каждый из нас, опираясь на свой жизненный опыт помощи друзьям/знакомым/коллегам, а может быть и клиентам, если пытались предоставлять сервисные услуги, вспомнит адекватно называемые ценники, от 500 до 2000р. в пике – за работу, без учета комплектующих/расходников, но на самом деле, за обилием рекламы и сайтов «фирм», найти мастера вроде нас с вами практически не реально, и это большая удача, нарваться на добропорядочного ремонтонастройщика.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Вероятность встретить порядочного и честного мастера гораздо выше в сервисных центрах, но и там частенько бывают обманщики и халтурщики, а иногда и вовсе рукопопы. Вот была у меня одна сервисная мастерская, ребята грамотные, брали недорого за ремонт, но прошло пару лет и те кто стоял у истоков мастерской наняли новых сервисменов, и переориентировались на получение прибыли всеми возможными способами, не гнушаясь даже обмана, и цены, соответственно поползли вверх.

Определив, что неисправность компьютера не программная, мастер снимет крышку системного блока, и ужаснувшись вековой пыли, откажется от продолжения диагностики (это важный момент в линии поведения разводилы, ведь диагностика у нас в голове бесплатна) без чистки системного блока. На этом этапе 9 из 10 клиентов даже не поинтересуются, входит ли чистка в диагностику, или её надо будет оплачивать, и с этих 9, мастер уже получил одобрение на услугу чистки, и заработал от 600р. за чистку элемента, до 1900р. – эта сумма состоит из 1000 за сборку/разборку системника и 900р. за очистку. Здесь цифра зависит от фирмы и её прейскуранта.

реклама

Иногда неисправность компьютера решается уже на предыдущем этапе, разобрав и очистив все элементы ПК, «передернутые» планки оперативной памяти исправляют проблему отсутствия изображения на мониторе, но мастер приехал не за 2400р. в пике (4 элемента по 600р.: мат.плата, БП, видеокарта, корпус – отсюда и взята стоимость услуги без элементов, ведь видеокарты может и не быть, или в БП мастер не полезет, а это 3 элемента на 1800р., а за услугу без учета кол-ва очищенных комплектующих на 100р. больше). Снятый охладитель ЦП обнажает разнообразие проблем, требующих обязательного и незамедлительного решения…

На данный момент мастер уже имеет от 1800 до 2400 рублей.

реклама

Мастер снял кулер процессора и видит термопасту. Клиент, в 10 из 10 случаев видит скрытое кулером впервые в жизни, и тут мастер имеет вилку вариантов: «Термопаста засохла, видите, она как камень!» или «Термопаста очень жидкая, это связано с её возрастом и перегревом :(», и в первом и во втором случае, по мнению мастера, термопасту необходимо заменить. Стоит это от 600 до 900 рублей за элемент, ведь разобранная для очистки видеокарта также предъявлена к осмотру клиентом на предмет проблем с термоинтерфейсом. В ряде случаев, если в/к нет, и она встроена в ЦП или в чипсет, или для увеличения числа элементов, будет снят радиатор с чипсета/южного моста и там тоже окажется проблема с теплопроводящим слоем. Особо упорные мастера могут найти проблему с термопастой и в блоке питания – но это редкость, большинство выездников боятся лезть в БП, считая его вотчиной электриков.

За второй этап «бесплатной диагностики» мастер насчитает от 600р. до 2700р. Тут поясню что минимум в 600р. это замена пасты на 2ух элементах, если клиент начинает что-то подозревать, т.е. мастер говорит «У меня есть термопаста похуже, она дешевле, но вам и её хватит», конечно в обоих случаях термопаста будет одна и та же.

реклама

Мы с вами прекрасно понимаем, что вышеописанные работы не приведут к результату, и неисправность скорее всего устранена не будет, но мастеру нужно не починить комп, а кошелек ваш опустошить. А вот в случае, если передернутые планки оперативки исправляют проблему вычислителя, мастер будет действовать иначе.

Дальнейшее развитие событий имеет несколько вариантов:

При действительно аппаратной неисправности:

- Мастер заберет ПК в сервисный центр, если неисправность не устранима путем модульного ремонта (иногда клиент услышав, что вышла из строя мат. плата и стоимость платы, надеется на компонентный ремонт в СЦ, за меньшие деньги – чаще всего в СЦ никто компонентного ремонта МП делать не будет, возьмут аналогичную МП и поставят, сказав, что починили, и возьмут от 2000р. до предела возможностей кошелька клиента, чинят только в случае реальной заинтересованности клиента в ремонте за любые деньги и невозможности сделать модульный ремонт под видом компонентного – бывает аналогичных МП попросту нет в СЦ или найти/купить их проблематично).

- Предложит модульный ремонт – от замены вышедшего из строя устройства, до сборки нового ПК под предлогом «Да он старый уже, починить можно, но надо оно вам?». Здесь мастер заработает либо на наценке на модуль (купил в Д*С или Си***инке допустим SSD на 120гб за 1800р., а по квитанции клиенту продал как SSD M.2 NVMe PCI-E 4.0 x16 на 1024гб за 15000р. – это я утрирую, но ведь и такое возможно, при полной невменяемости клиента). А можно и домашний комп обновить, знаю случаи обмена мастером клиентских видеокарт уровня GTX1060/6 на личные GTX1050/1050Ti, под предлогом неисправности в в/к – это, конечно, уже мошенничество, клиентские комплектующие забираются якобы в зачет на запчасти для СЦ, делается скидка к сумме чека в 500-1000р. Такие случаи единичные, но всё же бывают.

По этому пункту довольно тяжело оценить, сколько может заработать мастер, поэтому представим, что проблема была в окислении контактов оперативной памяти, и компьютер починен. Вот только загрузки Windows клиент не увидит, а увидит сообщение на экране “No bootable device found” и иные вариации на эту тему. Мастер приведет клиента к необходимости переустановки Windows, со всеми вытекающими из предыдущей статьи ценами в счет-квитанцию.

Итого мастер на подобной заявке получит от 11400 до 14100 без учета возможного модульного ремонта. Клиент же, согласившийся на дальнейший ремонт в СЦ в конечном итоге заплатит сумму не меньшую 11400, т.к. и в этом случае переустановка Windows будет «необходима».

И как всегда, я хочу предостеречь вас от «бесплатного выезда и диагностики», и если вас просят пожилые родственники или знакомые помочь им с компьютером – не отказывайте им, а если у вас нет возможности помочь – наверняка в вашем окружении найдется хотя бы один человек, который сможет помочь, пусть и не бесплатно, но в разы дешевле «бесплатного» выезда компьютерного мастера.