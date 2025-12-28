Ведомство хочет почистить реестр от техники, которая только «притворяется» отечественной ради доступа к госзакупкам.

Российские власти решили ужесточить контроль за производителями, чья техника претендует на статус полностью отечественной. Минпромторг подготовил проект постановления, который наделяет Росстандарт полномочиями проводить внеплановые инспекции оборудования, включённого в единый государственный реестр. Главная цель инициативы заключается в том, чтобы выявить и исключить из списков продукцию, которая лишь на бумаге числится российской, а на деле состоит преимущественно из импортных компонентов.

Здесь нужно справочно напомнить, что присутствие в таком государственном перечне открывает компаниям доступ к бюджетным закупкам, поэтому многие производители идут на хитрости ради получения заветного статуса. Участники рынка рассказывают о распространённых схемах, когда фирма собирает небольшую «чистую» партию на российских комплектующих специально для прохождения первичной сертификации, а затем начинает отгружать заказчикам основной объём товара, собранного на базе иностранных компонентов. Теперь Росстандарт сможет сверять реальную начинку устройств с заявленной в документах, проводя плановые рейды раз в год и внезапные проверки каждые три месяца.

Юридическую базу для запуска нового механизма планируют окончательно сформировать в первой половине 2026 года. Последствия для нарушителей обещают быть серьёзными: если инспекторы обнаружат несоответствие требованиям локализации, то оборудование автоматически исключат из реестра. Эксперты предупреждают, что для бизнеса подобные жёсткие санкции означают не только потерю доступа к будущим тендерам, но и срыв уже заключённых госконтрактов. К тому же, внезапный характер проверок не оставит производителям времени на «подготовку» или устранение недочётов.

Журналисты российских СМИ дали понять, что опрошенные ими эсперты отрасли воспринимают грядущие изменения неоднозначно. Например, вице-президент GS Group Сергей Долгопольский подтверждает, что заказчики на местах обычно не имеют ни времени, ни компетенций для разбора техники, поэтому доверяют наличию модели в реестре, и это делает проблему фальсификата действительно острой. В то же время независимые аналитики опасаются, что новый инструмент может превратиться в рычаг давления в конкурентной борьбе.