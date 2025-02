Поправки в действующий закон разрешат компаниям использовать музыку для обучения ИИ без согласия авторов.

Более тысячи музыкантов — от звёзд мировой величины, таких как Кейт Буш и Энни Леннокс, до менее известных исполнителей — объединились в необычной акции протеста. Они выпустили альбом, состоящий исключительно из тишины, бросив таким образом вызов предлагаемым изменениям в британском законодательстве об авторском праве. Эти поправки разрешат компаниям использовать музыку для обучения искусственного интеллекта без согласия авторов.

Британские власти утверждают, что действующее законодательство тормозит развитие как креативных индустрий, так и сферы искусственного интеллекта. Они обещают продолжить консультации с отраслью, но музыкальное сообщество уже выразило свою глубокую озабоченность. Помимо альбома тишины, протест поддержали ряд СМИ и группа известных деятелей культуры, написавших открытое письмо с критикой предлагаемых изменений.

Альбом под названием «Is This What We Want?» ( «Это то, чего мы хотим?») наполнен не звуками музыки, а символической тишиной пустых студий и концертных залов. Это художественное выражение тревоги за будущее музыкальной индустрии. Предлагаемые поправки фактически узаконят использование любой доступной музыки для обучения ИИ-алгоритмов, а правообладателям придётся самостоятельно отказываться от такого использования.

Организатор акции, композитор Эд Ньютон-Рекс, имеющий опыт работы с ИИ, называет это «легализацией кражи музыки». Он убеждён, что Великобритания может развивать технологии искусственного интеллекта, не жертвуя при этом интересами творческих профессий. Среди музыкантов, поддержавших протест, — Тори Амос, Билли Оушен, участники групп The Clash и Blur/Gorillaz. Названия треков альбома складываются в фразу-лозунг против «кражи» музыки. Альбом доступен на Spotify, а вырученные средства перечисляются в благотворительный фонд Help Musicians.