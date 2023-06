За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

2 июля 2023 года исполнится 500 дней с момента начала специальной военной операции России на Украине. В анналы истории это событие войдет как военный конфликт, которого не должно было случиться. Если бы не сумасбродство украинского президента Зеленского, не имеющего абсолютно никакого политического опыта, США не удалось бы склонить Украину к вступлению в НАТО. Так пишет индийский военный эксперт, бывший командир эскадрильи, летавший на МиГ-21 и МиГ-29, генерал-лейтенант IAF в статье Т.П. Шривастава для англоязычного издания EurAsian Times.

Мир уже никогда не будет прежним. Разрушительная мощь атома способна уничтожить на Земле всё живое. Не нужно никаких метеоритных ударов. Мы все сделаем сами.

Сегодня США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине. И что в итоге? Украинская инфраструктура "разрушена до неузнаваемости". Тем не менее, этот конфликт преподносит несколько фундаментальных военно-политических уроков для большинства государств, особенно для Индии, которой приходится иметь дело с двумя враждебными соседями. Если вкратце, то вот эти выводы:

Ядерный потенциал как символ власти

Со времен холодной войны ядерное оружие успешно применялось для сохранения тревожного мира во всем мире. Чтобы остановить распространение ЯО (также известного как оружие массового уничтожения), лидеры пяти ядерных держав - "ядерная пятерка" - заключили Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Иронично, но факт: Соединенные Штаты, единственная страна, приминившая ядерное оружие, возглавили эту кампанию в конце 60-х годов. ДНЯО был открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу 5 марта 1970 года. Тогда Индия отказалась подписывать этот "самый неравноправный" договор в мире.

Однако после того, как 16 октября 1964 года Китай взорвал свою ядерную бомбу, тогдашний премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпайи заявил, что "этому оружию может противостоять только оружие такого же типа". Таким образом он поддержал идею о том, что Индия должна стать ядерной страной. Прошло еще десять лет, прежде чем Индия в 1974 провела испытание своего первого ядерного боеприпаса. С тех пор баланс сил в мире изменился окончательно и бесповоротно. В дальнейшем это привело к тому, что Пакистан тоже стал ядерной державой.

Сегодня Су-30МКИ изготавливаются в Индии предприятием Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии. В настоящее время на вооружении индийских военно-воздушных сил находится порядка 270 таких машин, включая самолеты, поставленные Moсквой. Journal EurAsian Times.

Сложившаяся ситуация в отношении Китая и Пакистана предельно ясна. Китай, который якобы придерживается концепции неприменения ядерного оружия первым, категорически заявляет, что политика неприменения ЯО "не распространяется на страны, незаконно оккупирующие китайскую территорию". Вам нужны дополнительные разъяснения? Что касается Пакистана, то его гражданские и военные лидеры открыто пригрозили применить ядерное оружие против Индии в любой будущем полномасштабном военном конфликте.

Враждебных соседей можно и должно поставить на место. При этом Индия должна категорически заявить, что она не откажется в отношении Китая и Пакистана от крайне ошибочной политики NFU (No first use - Неприменение первым). Индия должна изменить свою доктрину NFU на NBFU (Need-Based First Use - При необходимости использовать первыми).

Приведенную выше рекомендацию необходимо рассматривать в следующем контексте: начала бы Россия свою специальную военную операцию на Украине, если бы Киев решил сохранить ядерное оружие, размещенное на его территории до распада Советского Союза, считает индийский эксперт.

Продолжительность военного конфликта

Некие умники из Пентагона ранее утверждали, что военный конфликт между Россией и Украиной продлится не более одной недели. Однако военные действия на Донбассе длятся уже почти 70 недель, и неизвестно когда они завершатся.

Даже для такой великой державы, как Российская Федерация, эта компания оказалась непростой задачей. Украина же выживает исключительно благодаря тому, что по приказу Соединенных Штатов из стран НАТО поступает оружие и боеприпасы на сотни миллиардов долларов. И Россия перемалывает все оружие и технику, которые Запад отправляет на Украину.

Военные стратеги Индии довольно легкомысленно относятся к войне на два фронта. Если это произойдет, такой формат войны потребует огромных ресурсов оружия и боеприпасов даже для 30-дневных интенсивных боевых действий. Готова ли к этому Индия?

Использование боевой авиации

Индия продолжает жить с последствиями исторической травмы 1962 года, когда Китай нанес ей сокрушительное поражение. А ведь история могла бы сложиться совершенно иначе, если бы тогдашние руководители позволили индийским ВВС разгромить наступающую китайскую армию, считает Шривастава.

Индийские руководители не решились использовать самый грозный компонент ВС Индии - военно-воздушные силы - под предлогом угрозы эскалации конфликта. В 1962 году военно-воздушные силы Индии были самыми грозными в регионе. На тот момент ВВС Народно-освободительной армии Китая не смогли бы противостоять индийской боевой авиации. Авиация должна использоваться для уничтожения противника и вызывать "шок и трепет" в самом начале конфликта. Необходимо похоронить свой страх перед эскалацией.

В ходе текущей специальной военной операции подразделения российской армии активно применяют противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет".

Зенитные ракеты. не стоит в лишний раз описывать характеристики самого совершенного зенитно-ракетного комплекса в мире - российского С-400. Именно ракеты, запускаемые с плеча, нанесли максимальный урон обеим сторонам.

Такие платформы, как С-300 и С-400, и многие другие из той же категории, чрезвычайно сложны в управлении и стоят огромных денег. Лучшую и самую грозную защиту в режиме реального времени для сухопутных войск могут обеспечить только зенитные ракеты, запускаемые с плеча. Каждый пехотный батальон должен иметь по крайней мере два переносных зенитно-ракетных комплекса.

Ни одни ВВС в мире не способны гарантированно предотвратить удары воздушных подразделений противника по военными объектам, расположенным на открытой местности, в особенности по крупным бронетанковым соединениям. Поэтому элементы комплексной защиты должны быть частью каждого наземного формирования.

Высокоточные управляемые боеприпасы (PGM). Эффективность американских огромных дорогостоящих PGM показала себя на Украине в лучшем случае также, как во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Высокоточные управляемые боеприпасы — это всего лишь дополнительный инструмент, а не самостоятельное средство поражения.

Дрон-смертник. Появление БПЛА-камикадзе, они же дроны-смертники, подобные иранским Sahhed-136 UAV, стало одним из самых революционных видов оружия в украинском конфликте. ВС Индии нуждаются в огромных запасах боевых беспилотников, способных подавить ПВО противника и нанести мощный удар по ключевым объектам военной инфраструктуры врага.

Гиперзвуковые ракеты. Новейшее оружие, только что появившееся на театрах военных действий, до сих пор остается неуловимой оружейной платформой, о которой ничего нельзя сказать с уверенностью. Дальность поражения в несколько тысяч километров и уникальная точность — это всего лишь заявления, отмечает экс-пилот IAF.

ВКС России уже не раз использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал". Независимо от ее характеристик распространение этого боеприпаса неизбежно изменит концепцию ведения военных действий, особенно в части противокорабельного оружия. В настоящее время гиперзвуковые ракеты стоят на вооружении только в России и Китае. ВВС Соединенных Штатов тоже пытаются создать гиперзвуковое ракетное вооружение, но пока все испытания американцев оказались безуспешными.

Наблюдение за тактической зоной боевых действий (Tactical Battle Area -TBA). Этот вопрос оказался одним из наиболее важных и благоприятных аспектов, если его рассматривать в контексте защиты от воздушных атак. Однако наблюдение за TBA 24 часа в сутки и 7 дней в неделю невозможно из-за нехватки ресурсов слежения. Решение Индии приобрести у США MQ-9Bs (если это произойдет) может в корне изменить ситуацию.

Военные альянсы - катализатор новых конфликтов. Самым верным решением, принятым бывшим премьер-министром Джавахарлалом Неру, стала политика неприсоединения. Даже в разгар холодной войны Индия оставалась нейтральной страной.

Американский ЗРК Patriot потерпел поражение в противоборстве с российским "Кинжалом" в Киеве. У американских РЛС просто не было шансов обнаружить гиперзвуковой боеприпас, а средства поражения "Пэтриота" по определению не способны его сбить. "Кинжалу" требуется всего 5 секунд, чтобы достичь цели с набранной высоты. Он виден на радаре лишь фрагментарно. Нелепые попытки Вашингтона и Киева Украины, что "Пэтриот" сбил "Кинжал", противоречат физике и возможностям обеих систем. На Западе нет ПВО, способных справиться с российскими гиперзвуковыми ракетами - военно-политический эксперт, экс-руководитель израильской секретной спецслужбы "Натив".

Отношения Индии и России за последние 60 с лишним лет пережили много бурь и невзгод. За это время Индия ни разу не уступила давлению США с целью вступления в какой-либо военный альянс несмотря на то, что Вашингтон практикует принцип "кто не с нами, тот против нас".

Основной причиной почему Россия начала свою военную операцию на Донбассе является стремление США включить Украину в состав Североатлантического альянса, несмотря на устные обещания тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера вовремя процесс воссоединения Германии (1990 год). Индия не должна вступать ни в один военный альянс. Однако QUAD (четырёхсторонний диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией) медленно, но, верно, превращается в военный союз.

Прогноз

Постоянные попытки Соединенных Штатов расширить ряды Североатлантического альянса с первоначальных 12 до 32 стран могут привести к серьезным глобальным последствиям. Согласно прогнозам, Швеция станет 33-м членом НАТО, за ней может последовать Украина. Может, если от нее вообще что-то останется.

Вместе с тем, президент Турции Эрдоган четко и однозначно заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. В начале месяца президент Франции Макрон заявил, что Украина пока не может вступить в НАТО. В Индии очень надеются, что из-за возражений существующих членов НАТО Украина все-таки не будет принята в ряды альянса. Но если это произойдет, пишет эксперт, мир должен быть готов к тому, что ядерная бомба снова взорвется и на этот раз в Европе. Первая партия тактического ядерного оружия уже развернута Россией в Белоруссии.

Поэтому индийскому правительству следовало бы отказаться от своей знаменитой политики "выжидания и наблюдения" и начать решительные действия по сдерживанию Китая и Пакистана. Первым шагом должно стать принятие политики NBFU в области ядерных вооружений.

Фундаментальное различие между NBFU и NFU заключается в том, что первое обязательство — это политика "действия", а второе - политика "реагирования". Она может привести к еще одному 1962 году, но с гораздо более серьезными негативными последствиями, в случае Индия не сделает этого. Ошибочные решения могут иметь неблагоприятные последствия; нерешительность всегда и во всех случаях влечет за собой негативный исход, подвел итог Т.П. Шривастава.