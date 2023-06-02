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Индия планирует разработать новый класс авиационных крылатых ракет, тем самым, создавая воздушный компонент зарождающейся ядерной триады.

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Су-30МКИ ( модернизированный, коммерческий, Индия, 2007, по классификации НАТО: Flanker-H), Су-30МК построенный для ВВС Индии, отличался передним горизонтальным оперением, двигателем с дефлектором вектора тяги, новым пассивным радаром с фазированной решеткой Н011М (PFAR) и расширенным арсеналом вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Journal Military Watch Magzin, Airwar: Portal "Уголок неба"

В этом месяце главный маршал авиации Индии Вивек Рам Чодхари заявил, что модернизированная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования и перспективная ракета BrahMos нового поколения (BNG) станут основным оружием сдерживания Военно-воздушных сил Индии (ВВС).

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Чодхари, начальник штаба ВВС Индии, отметил, что сочетание BrahMos с истребителем российского производства Су-30МКИ позволило серьезно увеличить огневую мощь и потенциал сдерживания Индии, заявив при этом, что такая комбинация обеспечила Индию лучшим ударным потенциалом и усилила ее боевые возможности.

Чаудхари отметил, что текущие вооруженные столкновения наглядно продемонстрировали значение высокоточного оружия дальнего действия. Таким образом, Индия должна разработать более дешевую и компактную модификацию BrahMos, который будет обладать той же дальностью и смертоносностью.

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Стремительная модернизация вооруженных сил Китая, возможно, уже привела к образованию "ракетного разрыва" с Индией. Так, по всей видимости, ВС Индии пока не способны наносить высокоточные наступательные удары большой дальности по китайским военным базам, командным центрам и аэродромам, как это может сделать КНР по отношению к Индии.

Индийский журналист и военный эксперт Картик Боммаканти в статье для Observer Research Foundation (ORF) за 2020 год пишет, что крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) имеют огромные преимущества на начальных этапах потенциального конфликта, поскольку способны быстро уничтожить системы противовоздушной обороны и полевые аэродромы. Более того, Боммаканти упоминает, что КРВБ могут быть применены на большой дальности, за пределами зоны действия ПВО или истребительной авиации.

Он отмечает, что китайская дозвуковая крылатая ракета воздушного базирования CJ-20 с турбореактивным двигателем имеет радиус действия 1 500 км, который может быть увеличен до 4 000 км при запуске со стратегического бомбардировщика Xian H-6K.

"Смертоносная комбинация ракет BrahMos, дальность действия которых возросла до 450 км с первоначальных 290 км, установленных на истребителях Сухой-30МКИ, предоставила серьёзный потенциал для укрепления огневой мощи ВС Индии", - заявил на праздновании 25-летнего юбилея совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace главный маршал авиации В.Р. Чаудхари. На фотографии изображены сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos на параде в Индии. Photo: Facebook

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Боммаканти считает, что с таким внушительным радиусом действия CJ-20 может быть запущена далеко за пределами возможностей индийских средств воздушного перехвата и поражения. У Индии нет истребителей или систем ПВО для поражения целей на таких больших расстояниях, отмечает эксперт.

Возможности НОАК представляют серьезную угрозу для сосредоточения индийских воинских подразделений, командных пунктов и центров управления обороной, авиабаз и ключевых взлетно-посадочных полос аэродромов в Ладакхе, на севере и на северо-востоке Индии.

К сравнительным недостаткам индийских ВС следует добавить то, что НОАК уже разработала гиперзвуковые ракеты воздушного базирования. Так, в ноябре прошлого года издание Asia Times сообщало о новой китайской авиационной гиперзвуковой ракете CM-401. По имеющейся информации, максимальная дальность полета СМ-401 составляет около 290 км, скорость - 6 Махов, боеприпас способен выходить на околоземную орбиту и маневрировать на гиперзвуковых скоростях.

Воздушный запуск с бомбардировщика H-6K значительно улучшает эффективность CM-401, увеличивая дальность стрельбы до 3500 километров, а с дозаправкой самолета - еще больше. В настоящее время у Индии нет аналогов CJ-20 и CM-401, а ее единственная более-менее конкурентоспособная крылатая ракета Nirbhay, как известно, имеет проблемы с дальностью и надежностью.

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Портал Missile Threat отмечает, что индийская ракета Nirbhay имеет дальность от 800 до 1500 километров. Ракета оснащена 450-килограммовой боевой частью и запускается в основном с наземных пусковых установок, хотя, по некоторым данным, она может быть установлена и на подводных лодках.

Missile Threat указывает, что Nirbhay потерпела несколько неудачных запусков в 2015, 2016 и 2020 годах. Подобные отказы указывают на то, что до принятия боеприпаса на вооружение в значительных объемах может пройти еще довольно много времени.

Missile Threat отмечает, что Nirbhay потерпела несколько неудачных запусков в 2015, 2016 и 2020 годах. Эти неудачи указывают на то, что ракете может потребоваться длительный период разработки, прежде чем она будет принята на вооружение в значительном количестве. Хотя Индия предприняла первые шаги по созданию ракетных сил для сдерживания Китая, она также сталкивается с оперативными и стратегическими ограничениями, которые ограничивают ее потенциал по сравнению с КРВБ НОАК.

18 января 2018 года Вооруженные силы Индии провели испытательный запуск межконтинентальной трёхступенчатая твердотопливная баллистической ракеты "Агни-V". Photo: Ministry of Defense of India

В декабре прошлого года зарубежные СМИ сообщали о создании индийских ракетных сил (IRF), на вооружении которых сегодня находятся баллистические ракеты малой дальности (БРСД) Pralay и Prithvi, мобильные БРСД Shaurya и Prahaar, а также сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos.

Однако дальность действия Pralay и Prithvi составляет всего 150-500 км и 150-350 км, соответственно. Более того, Индия располагает лишь ограниченным запасом передвижных комплексов БРСД Shaurya и Prahaar с дальностью 750 км и 150 км соответственно. Высокая стоимость BrahMos - 3,2-3,5 миллиона долларов США за ракету - означает, что Нью-Дели может использовать их только в небольшом количестве.

Хотя у Индии есть баллистические ракеты, включая МБР "Агни-V" с дальностью полета 5000 километров, способные наносить удары по целям на севере и северо-востоке Китая, использование БР для атак в глубине КНР может привести к непреднамеренной и непредсказуемой эскалации. По мнению журналистов АТ, это связано с тем, что довольно сложно отличить атаку конвенциональной и ядерной баллистической ракеты. Более того, большинство баллистических ракет Индии предназначены для доставки ядерных боеголовок, что еще больше увеличивает риск ядерной эскалации.

По словам Чаудхари, семейство сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos воздушного базирования станет основным средством сдерживания ВВС Индии. Таким образом, Нью-Дели, возможно, пытается сформировать воздушный компонент зарождающейся ядерной триады. Индия уже эксплуатирует атомную ракетную подводный крейсер стратегического назначения (ПЛАРБ) с баллистическими ракетами INS Arihant. Кроме того, у нее на вооружении находится довольно серьезный ядерный арсенал наземного базирования, а появление ракеты воздушного базирования BrahMos с ядерной боеголовкой станет завершающим элементом ядерной триады Индии.

Вместе с тем эксперт Центра Восток-Запад в Нью-Йорке и консультант ACLED, Джой Митра в своей статье для онлайн-издания "Голоса Южной Азии" за сентябрь 2020 года пишет, - "Хотя ракета BrahMos предназначена для противодействия противоракетной обороне Китая и имеет дальность действия от 800 до 1000 километров, ( которая благодаря Су-30 может быть увеличена до 3600 километров), Индия столкнется с определенными трудностями при создании варианта с ядерной боевой частью.

А поскольку BrahMos является совместным российско-индийским проектом, то для создания модификации с ядерным вооружением необходимо согласие Москвы, тем более что именно в России производятся системы наведения и двигательные установки BrahMos, утверждает эксперт.

Китайская ракета Changjian-20 (CJ-20) способна нанести по любой цели на территории Индии. Разработанная для запуска со стратегических бомбардировщиков H-6K, с дальностью полета 3 700 км и способностью нести до шести крылатых ракет, CJ-20 значительно усилит возможности Народно-освободительной армия Китая по нанесению ядерных ударов большой дальности. Боеприпас Чанцзянь-20, DH-20, способный достичь Японии, Индии, Гуама и северной части Австралии, является важным дополнением к возможностям КНР по защите системы система A2/AD и нанесению первого удара Изображение: Twitter

Кроме того, в своем докладе Митра указывает, что ракеты BrahMos с ядерными боевыми частями создают "проблему неопределенности", поскольку противнику трудно определить, какие именно боеприпасы несет Су-30, вооруженный BrahMos, - ядерные или обычные, что может привести к непреднамеренной ядерной эскалации.