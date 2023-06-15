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Американская система глобального позиционирования или GPS продолжает быт вездесущей и всеведущей. Стремясь обрести "стратегическую независимость", Индия отказывается от этой спутниковой системы навигации, контролируемой Соединенными Штатами, в пользу собственной системы NavIC (что в переводе с индоарийского языка хинди означает "моряк").

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Отказ Соединенных Штатов от предоставления данных системы GPS во время Каргильского конфликта в 1999 году послужил толчком к разработке национальной навигационной системы. Индия поняла стратегическую значимость своей спутниковой навигационной системы после того, как США отказали ей в доступе к данным GPS в 1999 году, когда солдаты страны остались один на один с пакистанскими повстанцами, пытавшимися вытеснить их с укрепленных позиций на гималайских высотах. Риту Шарма - военный эксперт, магистр международных отношений в Университете Эрфурт, Германия. File Image: Президент США Джо Байден и премьер Индии Нарендрой Моди.

До настоящего момента отсутствие совместимости этой системы с мобильными телефонами сдерживало ее массовое распространение, однако вскоре ситуация измениться коренным образом. На прошлой неделе Индия успешно вывела на орбиту свой навигационный спутник второго поколения, и это позволит преодолеть разрыв между технологией NavIC и индийскими пользователями мобильных телефонов.

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Это первый спутник в серии из пяти. Теперь каждые шесть месяцев Нью-Дели будет выводить на орбиту по одному спутнику для обеспечения полного покрытия. На борту NVS-01 находилась полезная навигационная нагрузка, работающая в диапазонах L1, L5 и S. "NVS-01 - первый из спутников второго поколения, предназначенных для услуг навигации в составе индийского созвездия (NavIC)".

Спутники серии NVS обеспечат поддержку и расширят возможности системы NavIC. Для расширенного спектра услуг эта серия использует сигналы диапазона L1", - сообщила Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) в официальном заявлении после старта.

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Новый индийский спутник, использующий сигналы диапазона L1, позволяет производителям телефонов избежать аппаратных модификаций телефонов, сделав таким образом систему NavIC доступной для потребителей. Такая совместимость позволяет использовать NavIC во всех мобильных устройствах путем простого обновления программного обеспечения. L1 совместим с телефонами и может быть доступен через мобильное приложение, так же как и GPS.

Первоначальные частоты L5 и S NavIC не являлись частотами "гражданского диапазона". Производители телефонов, такие как Apple, Samsung и Xiaomi, должны были устанавливать дополнительные чипсеты и оборудование, чтобы сделать свои устройства совместимыми с NavIC. В результате устройства стали бы дороже. Это препятствовало широкому распространению технологии.

"Для обеспечения стратегической независимости, как в гражданском, так и в военном секторе, крайне важно иметь собственную навигационную систему", - заявил изданию EurAsian Times чиновник, участвующий в долгосрочном стратегическом планировании правительства Индии. "Речь идет не о том, чтобы полностью отказаться от американской системы, а о том, чтобы быть самодостаточным в критически важных технологиях", - добавил чиновник.

Несколько мобильных устройств, включая iPhone, уже поддерживают российскую систему ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), европейскую Galileo, японскую QZSS (Квазизенитная спутниковая система) и китайскую BeiDou. Однако эти системы были запущены задолго до NavIC, и производителям смартфонов потребовалось некоторое время, чтобы включить поддержку этих систем в свои устройства.

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США крайне встревожены тем, что Индия пытается продвигать собственную систему GPS NavIC. Однако Индия, получившая удар в спину от США во время войны с Пакистаном, отказывается от американской GPS в пользу "гораздо более точной" национальной навигационной системы NavIC. Риту Шарма - военный эксперт, магистр международных отношений в Университете Эрфурт, Германия.

Индийская NavIC и американская GPS

Отказ Соединенных Штатов от предоставления данных системы GPS во время Каргильского конфликта в 1999 году послужил толчком к разработке национальной навигационной системы. Индия поняла стратегическую значимость своей спутниковой навигационной системы после того, как США отказали ей в доступе к данным GPS в 1999 году, когда солдаты страны остались один на один с пакистанскими повстанцами, пытавшимися вытеснить их с укрепленных позиций на гималайских высотах.

Общий термин для обозначения навигационной системы - Global Navigation Satellite System. Американская система называется Global Positioning System (GPS). GPS, как и все другие технологические инновации американцев, создавалась как военная платформа.

На полную мощность она заработала в 1993 году. Для обеспечения покрытия всего земного шара необходима постоянная работа 24 спутников. В настоящее время она насчитывает 32 аппарата. Созвездие из 24 спутников вместе с резервными облетает вокруг Земли каждые 12 часов на орбитах высотой примерно 20 000 километров. Спутники расположены таким образом, что в каждой точке Земли в поле зрения всегда находится не менее четырех спутников. Каждый спутник непрерывно передает цифровой сигнал о своем местоположении и времени (используя атомные часы с точностью до одной миллиардной доли секунды).

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GPS значительно улучшил контроль и управление на всех уровнях военных действий и произвел революцию в отслеживании транспортных средств гражданского назначения. При этом оборонное ведомство США тщательно следило за тем, чтобы сделать технологию доступной для всех. Первоначально американские ВВС и Министерство обороны США разработали технологию под названием "выборочная доступность" - умышленное внесение ошибок в GPS-приемники невоенного назначения, с тем чтобы обеспечить лучшую точность для оборонного сектора.

Технология выборочной доступности также использовалась для снижения точности GPS индийским вооруженным силам во время Каргильской войны, подчеркивая тем самым преимущества, которые США получили благодаря Global Positioning System.Помимо того, что GPS стала первой навигационной технологией, достигшей полноценной операционной способности, она также стала первой системой, доступной для гражданских лиц. Однако она может стать инструментом колоссального экономического ущерба, учитывая ее уязвимость к спуфингу и глушению.

Перебои в работе GPS могут нарушить работу судоходства, энергосистем, сотовых телефонных сетей и других видов повседневных коммерческих операций. По оценкам, перебои в работе GPS могут нанести ежедневный ущерб в размере 1 миллиарда американских долларов. И это только в США.

Так, например, в 2011 году два корабля ВМС США непреднамеренно подавили GPS-сигналы в центре Сан-Диего, мгновенно лишив функциональности морское навигационное оборудование, пейджеры экстренной медицинской помощи, банкоматы и сотовые телефоны. Этот случайный сбой продемонстрировал зависимость общества от надежности спутниковых навигационных сигналов.

В 2015 году Россия запустила в коммерческую эксплуатацию систему ЭРА-ГЛОНАСС на территории всей страны. Сегодня примерно каждый пятый автомобиль в РФ оснащен отечественной навигационной системой.

Обеспокоенность оборонного ведомства США уязвимостью GPS, способной резко подорвать боеспособность ВС страны, растет из года в год. В 2017 году начальник центрального командования Вооружённых сил США Даг Уилтси заявил, что защита военных навигационных систем от средств радиоэлектронной борьбы противника является одним из приоритетов Пентагона. В ближайшее время военное ведомство планирует провести испытания первых бесспутниковых навигационных систем. Риту Шарма - военный эксперт, магистр международных отношений в Университете Эрфурт.

GPS и ее значение в современных военных конфликтах

Практически каждая военная платформа в американских вооруженных силах, нуждающаяся в навигационных данных, данных о времени или местоположении, зависит от GPS. Это включает такие средства поражения, как крылатые ракеты "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования (ALCM), боеприпасы, Joint Direct Attack Munitions, управляемые бомбы GBU-15, некоторые армейские баллистические ракеты, а также все типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Поэтому отсутствие GPS даже на несколько минут из-за подавления или повреждения спутников может иметь катастрофические последствия для национальной безопасности. Противники могут легко вывести из строя оборону США и другие критически важные объекты инфраструктуры страны, нанося удары по спутникам с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В исследовании Центрального разведывательного управления (ЦРУ) отмечается: "Противники будут стремиться атаковать военный потенциал США средствами радиоэлектронной борьбы, психологических операций, отрицания и обмана, а также используя новые технологии, таких как оружие направленной энергии или электромагнитное оружие. Главная задача противника - лишить американские вооруженные силы информационного превосходства, помешать эффективной работе американского оружия. Противники прекрасно понимают, насколько доступ к космосу важен для военной мощи США, и ... они уже добились успехов в противодействии космическому господству Америки".

Индийская региональная спутниковая система навигации

Так же, как и GPS, ГЛОНАСС эксплуатируется оборонными ведомствами России. Обслуживание гражданского населения также может быть "ухудшено или приостановлено". "NavIC является независимой региональной системой на территории Индии и не зависит от других систем для предоставления услуг позиционирования в пределах региона обслуживания. Она полностью находится под контролем правительства Индии", - говорится на сайте ISRO о системе, цель которой - уменьшить зависимость Индии от использования спутников других государств.

Индия входит в число избранных стран, имеющих свои системы позиционирования. В 2018 году ее "уменьшенная" модель была запущена и работала на орбите посредством семи спутников. Эти аппараты работали исключительно в диапазонах L-5 и S, которые не пригодны для использования в гражданских целях. Кроме того, система до настоящего времени охватывала только Индию и ее окрестности. При этом она считается более точной, чем американская GPS.

NavIC имеет три геостационарных спутника и четыре геосинхронных спутника, расположенных на более высоких орбитах, что делает сигнал более помехозащищенным. Система работает в двух частотных диапазонах - L и S, что обеспечивает большую точность. В отличие от GPS, которая обеспечивает определение местоположения с точностью до 20-30 метров, индийская система определяет координаты с погрешностью до 5 метров.

До настоящего времени Индия использовала региональную навигационную систему в оборонных целях, а также для отслеживания и мониторинга стихийных бедствий, например, циклонов или наводнений. Другим применением системы является оптимизация земледелия, ирригации или внесения удобрений в почву, отслеживание рыболовных судов в реальном времени и отправка предупреждений в случае потенциальной опасности, а также научные эксперименты, геологические исследования и развитие геодезической сети.

Ранее индийская навигационная система не была доступна для гражданских пользователей, поскольку работала в диапазонах L5 и L6, не совместимых с мобильными телефонами. Страна не имела разрешения Международного союза электросвязи на использование частотных диапазонов L1 и L2, используемых во всем мире для навигационных систем.

Только после того, как такое разрешение получила европейская группировка Galileo, Индия обратилась с аналогичным запросом и получила его.

Впрочем, в работе системы случались неоднократные бои. В 2016 году на борту спутника IRNSS-1A вышли из строя сразу трое рубидиевых атомных хронометра, что сделало спутник бесполезным, и его пришлось заменить. В июне 2017 года ISRO сообщила, что заменила атомные часы на двух резервных спутниках IRNSS-1H и IRNSS-1I. Последующий вывод на орбиту спутника IRNSS-1H (миссия PSLV-C39) для замены IRNSS-1A 31 августа 2017 года оказался неудачным. В июле 2017 года сообщалось, что еще два атомных хронометра в навигационной системе начали "проявлять признаки неисправности", в результате чего общее количество вышедших из строя атомных часов достигло пяти.

Департамент космических исследований Индии в своем 12-м пятилетнем плане заявил о намерении увеличить общее количество спутников в группировке с семи до одиннадцати, что позволит значительно расширить зону покрытия. В конечном итоге Индия планирует охватить своей системой весь земной шар.