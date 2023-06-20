В США назвали российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» суперхищником и убийцей западных танков
Сегодня российский парк боевых вертолетов, слегка потрепанный на начальных этапах конфликта, использует новые технологии и методы борьбы в рамках продолжающегося наступления Украины, пишет американский военный журнал 19FortyFive.
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На прошлой неделе журнал EurasianTimes рассказал о том, как российская винтокрылая машина вертолет Ka-52 "Hokum B", оснащенный комплексом противодействия "Витебск-25", уклонился от 18 ракет в ходе выполнения боевой задачи на Украине. Экипажу российского "Алигатора" удалось отразить рекордное число зенитных ракет, выполнить задание и вернуться на базу без единого повреждения.
По данным издания AsiaTimes, комплексом радиоэлектронной борьбы "Витебск-25" (экспортное наименование комплекса РЭБ — «Президент-С») состоит из инфракрасного устройства отслеживания ракет и лазерных средств противодействия. Система лазерного противодействия предназначена для борьбы с ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" противника. Защита комплекса повышается за счет отстреливаемых ложных тепловых целей (ЛТЦ), которые за счет горящего пиротехнического состава создают помехи тепловым головкам самонаведения управляемых боеприпасов.В статье также сообщается, что комплекс способен обнаруживать и подавлять угрозы в диапазоне 120 градусов по азимуту и 60 градусов по высоте, глушить радиолокационные частоты в диапазоне от 4 до 18 гигагерц.
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Описывая принцип работы системы, эксперты пишут, что "Витебск-25" способен работать как в пассивном, так и в активном режимах. В первом случае система сканирует территорию с помощью радаров, радиолокационных и лазерных приемников предупреждения, инфракрасных и ультрафиолетовых (УФ) сенсоров. В случае обнаружения запуска зенитной ракеты комплекс автоматически выбрасывает тепловые цели. Как утверждает источник, в активном режиме "Витебск-25" непосредственно воздействует на головку ИК-искателя подлетающей ракеты, ослепляя ее лазером.
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Более того, пишет EurasianTimes, БКО "Витебск" эффективен против боеприпасов оснащенных несколькими типами систем самонаведения. Для этого используются мощные помехи, которые выводят из строя радары, заставляя ракету переключаться на режим инфракрасного наведения, после чего, БКО отстреливает ложные цели.
К аналогичным западным технологиям можно отнести комплекс Common Infrarred Countermeasurs (CIRCM), установленный на вертолетах армии Соединенных Штатов. Главный редактор итальянского журнала The Aviationist Дэвид Сенсиотти пишет, что CIRCM работает, получая " сигнал угловой координаты от системы предупреждения о ракетном нападении. Cистема противодействия и защиты от ракет с инфракрасным наведением использует комплекс наведения и слежения, который принимает данные об угрозах и отслеживает приближающийся снаряд во время работы двигателя. Комплекс подавляет ракету, используя лазер работающий в диапазоне частот искателя перехватчика. В результате способность ракеты к слежению снижается, и она летит мимо самолета".
Ударные вертолеты являются одним из самых мощных средств поражения бронетехники в условиях современного боя. Фрэнк Барсон в книге "The Role and Control of Weapons in the 1990s" подсчитал, что один вертолет в бою должен быть способен поразить в 17 раз больше танков, чем стоимость самой винтокрылой машины “до ее полного уничтожения“, (при этом расходы на содержание и обслуживание бронетехники не учитываются).
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На вооружении Российской Армии находится несколько моделей ударных вертолетов, включая Ми-24 "крокодил", Ми-28Н "Ночной охотник" и Ka-52М "Аллигатор". В докладе Royal United Services Institute за ноябрь прошлого года указывается, что первоначально Россия использовала свои ударные вертолеты для проведения наступательных операций и уничтожала противника на расстоянии около 50 километров за линией фронта, но затем изменила свою тактику.
В отчете RUSI отмечается, что Ка-52 используется более интенсивно, чем другие вертолеты, что скорее всего связано с использованием противотанковой управляемой ракеты 9K121 "Вихрь", которая по сравнению с традиционными ПТУР имеет приемник лазерного излучения, расположенный сзади.
В документе говорится, что благодаря такой конструкции системы наведения "Вихрь" 9K121 как бы "оглядывается" на вертолет, с которого он был запущен и на протяжении всего полета "видит" лазерный луч наведения. Это делает ПТУР практически неуязвимым для подавления и более дешевым средством по сравнению с другими аналогами.
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Бывший советник Пентагона рассказал о тактике России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
Джордан Коэн и Джонатан Аллен в феврале этого года для Cato Institute пишут, что в начале спецоперации Киев преуспел в воздушных баталиях, лишив Россию превосходства в воздухе с помощью систем ПВО малой дальности (SHORAD). Однако теперь, ВКС России изменили тактику. Русские неустанно наносят ракетные и беспилотные удары, вынуждая ранее незаметные мобильные комплексы ПВО ВСУ себя обнаружить. " Мало того, что они стреляют по малозначимым целям, так еще и сами становятся уязвимыми мишенями, растрачивая при этом драгоценные запасы ракет", - отмечают эксперты.
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Скорее всего, в ближайшее время Киев столкнется с нехваткой систем систем ПВО малой дальности. В статье Центра стратегических и международных исследований за апрель этого года отставной полковник ВМС США Марк Кассиан пишет, что до начала военных действий Украина располагала лишь небольшим количеством систем SHORAD, запасы которых к настоящему времени, полностью истощились.
Хотя Киев получил огромное количество систем SHORAD от Соединенных Штатов, Франции, ФРГ и Польши, пишет Кассиан, документы американского военного ведомства, ставшие достоянием общественности в том же месяце, свидетельствуют о том, что у ВСУ осталось не боле 200 ПЗРК "Стингер" американской компании General Dynamics. Это говорит о больших проблемах украинской противовоздушной обороны на линии фронта.
Кадры видеозаписи, представленные Министерством обороны России (МО РФ), показали уничтожение западных танков на экране электрооптической системы (ЭОС) вертолета. Это случилось на фоне попыток Украины перейти в контрнаступление, в результате которого она уже потеряла несколько танков "Леопард" немецкого производства и десятки американских бронеавтомобилей "Брэдли" (IFV).
В докладе, опубликованном на прошлой неделе на сайте Warzone, зам. минобороны Украины Анна Маляр указала на угрозу для контрнаступления ВСУ, связанную с превосходством ВС РФ в воздухе и артиллерии. В частности, источник отметил, что на Украине, судя по всему, недостаточно развернутых мобильных систем SHORAD. В результате образуются мертвые зоны, в которых российские ударные вертолеты могут свободно наносить удары по украинской бронетехнике.
В этом месяце оборонное ведомство Соединенного Королевства сообщило, что после начала контрнаступления ВСУ Вооруженные Силы России значительно усилили свои подразделения штурмовых вертолетов на Южно-Донецком направлении. Минобороны Британии сообщает, что Россия перебросила 20 новых ударных вертолетов в аэропорт Бердянска, расположенный в ста километрах от фронтовой полосы. В сообщении также отмечается, что Россия, получила большое преимущество, поскольку, ее боевые вертолеты способны вести огонь по наземным целям ракетами повышенной дальности. Кроме того, ВКС РФ используют при работе ударных вертолетов новую тактику - "охотник-убийца".
Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Форбс в феврале 2023 года пишет: "Вооруженные силы Российской Федерации развертывают свои Кa-52M и Mi-28H, как военные инструменты, дополняющие друг друга". Он отмечает, что Кa-52М располагает средствами противодействия от ракет с лазерным и инфракрасным наведением. Ми-28H, напротив, имеет комплексы защиты от ракет с радиолокационной головкой. Таким образом, они могут эффективно защищать друг друга от различных воздушных угроз.
В январе этого года в российские войска поступила модернизированная версия вертолета с литерой "М". Тактика применения новой машины значительно изменилась, и теперь "Аллигатор" летает в тандеме с вертолетом Ми-8 МТПР-1, оснащенным комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В январском репортаже EurAsianTimes рассказывала, как Ми-8 МТПР-1 взаимодействует с ударными вертолетами российских ВВС как средство постановки помех и поиска наземных целей ВС Украины.
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