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На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф

Очередная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34М, с более современными двигателями АЛ-41Ф, поступила в войска
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Воздушно-космические силы Российской Федерации получили очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Cy-34М от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, подразделение государственного технологического концерна "Ростех"), говорится в сообщении пресс-службы ОАК от 1 июня.

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Cy-34M, хоть и является более крупной машиной, похож на российские истребителей поколения 4 и 4+, такие как Су-27 и Су-35, отличающиеся более высокой степенью малозаметности. Самолет оснащён 12 точками подвески и может нести до 8 т ракетно-бомбового вооружения, включая управляемые ракеты класса “воздух-воздух” Р-73, P-27РЭ, P-77(PBB-AE), боеприпасы “воздух-поверхность” Х-29Т/Л, Х-59М, “воздух-РЛС” Х-31П, “воздух-судно” Х-31А; корректируемые снаряды КАБ-500 и КАБ-1500, фугасы ФАБ-100, ФАБ-250 и ФАБ-500.

"ОАК передала Воздушно-космическим силам России новую партию фронтовых бомбардировщиков Cy-34. Эти красавцы были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы, сообщает агентство ТАСС.

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В заявлении также говорится, - Cy-34 "Защитник" обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять современные боеприпасы воздушного базирования, что позволяет значительно увеличить радиус поражения наземных и морских целей, расширить условия и точность бомбометания.

Напомним, что последняя партия фронтовых истребителей-бомбардировщиков Cy-34М была передана в войска в ноябре 2022 года. В опубликованном тогда заявлении российское правительство сообщило о том, что все самолеты успешно прошли комплекс наземных и летных испытаний. Россия активно использует этот самолет в текущей военном конфликте на Украине. При этом в заявлении о последней поставке подчеркивалось: "Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации".

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Как отмечают военные аналитики, Cy -34 многократно использовались для нанесения ракетно-бомбовых ударов по целям на территории Украины, не входя в воздушное пространство страны. Более того, это событие произошло через несколько дней после того, как российские Cy -34 продемонстрировали впечатляющее бомбометание на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.На прошлой неделе два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 попали на камеру, сбрасывая фугасные бомбы на предельно малых высотах по позициям ВС Украины.

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Видеоролик демонстрирует, как Cy -34M, известный своей способностью наносить удары на малых высотах, в момент атаки сбрасывает авиационные фугасные боеприпасы на контрольно-пропускной пункт, на территории которого находились подразделения ВУС. В результате точных ударов, предположительно с использованием 50щ-килограммовая авиабомб ОФАБ-250ШН, цели были успешно поражены.

Британский военный эксперт Гай Плопски недавно отметил, что российские Cy -34M используют бомбы с парашютной системой торможения, чтобы "преодолеть трудности при нанесении ударов на средних или больших высотах из-за постоянной угрозы со стороны украинских средств противовоздушной обороны (ПВО)". Проще говоря, такие специализированные боеприпасы предназначены для эффективного бомбометания с малых и предельно малых высот, позволяя российским самолетам успешно преодолевать оперативные ограничения, накладываемые украинскими системами обороны.

По всем показателям Cy -34M "Защитник" является незаменимым, многофункциональным истребителем-бомбардировщиком Воздушно-космических сил России (ВКС), что было неоднократно доказано его действиями в продолжающемся военном конфликте на Украине. Наряду с истребителем Су-35, Cy -34 является одним из наиболее широко используемых боевых самолетов в ходе специальной военной операции. Однако, в отличие от истребителя Су-35, Cy -34M4 является "адским утёнком" по простой причине - он одновременно и истребитель, и бомбардировщик.

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Российский Су-34. Image Credit: Russian Military.

Истребитель-бомбардировщик Cy-34M - гордость Вооруженных сил России

Двухмоторный двухместный истребитель-бомбардировщик Cy-34 поступил на вооружение российских ВКС в марте 2014 года. Созданный на базе истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", этот самолет предназначен для ведения воздушных боев и выполнения задач бомбардировочной авиации.

В носовой части фюзеляжа Су-34 установлен усовершенствованный многорежимный радар с фазированными антенными решетками. БРЛС обеспечивает радиокоррекцию, выдает целеуказания для применения управляемых авиационных боеприпасов, выполняет картографирование профиля земной поверхности и поиск опасных возвышений вдоль траектории полета, а также решает сопутствующие задачи: слежение за местностью, измерение скорости, высоты самолета, угол атаки и так далее.

Крис Осборн, американский оборонный эксперт и президент Центра Военной Модернизации, рассказывая об уникальных особенностях Cy -34M, пишет, -"Благодаря необычной конструкции Су-34 как "фронтового истребителя-бомбардировщика" и его соответствию передовым модификациям самолета 4-го поколения, Россия представляет для своих противников явную и, возможно, ни с чем несравнимую угрозу".

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Cy-34, хоть и является более крупной машиной, похож на российские самолеты четвертого поколения, такие как Су-27 и Су-35, отличающиеся более высокой степенью малозаметности. Самолет оснащён 12 точками подвески и может нести до 8 т ракетно-бомбового вооружения, включая управляемые ракеты класса “воздух-воздух” Р-73, Р-27РЭ, Р-77(РВВ-АЕ), боеприпасы “воздух-поверхность” Х-29Т/Л, Х-59М, “воздух-РЛС” Х-31П, “воздух-судно” Х-31А; корректируемые снаряды КАБ-500 и КАБ-1500, фугасы ФАБ-100, ФАБ-250 и ФАБ-500.

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Крис Осборн в своей статье отмечает, что вес пустого Су-34, в отличие от 16300 кг у Су-27, составляет почти 22 500 кг. Максимальная взлетная масса Cy -34 составляет чуть менее 45 тонн, что говорит о том, что он может оперировать большим количеством вооружений, чем все остальные истребители четвертого поколения.

Для сравнения, максимальный взлетный вес Cy-27 составляет всего 30 000 кг. В перспективе, хотя максимальная взлетная масса Cy 34 в 44360 кг расширяет диапазон его задач, она все же более чем в четыре раза меньше максимальной взлетной массы более крупных российских бомбардировщиков, таких как знаменитый Ту-95, которая составляет 187 700 килограммов, пишет журналист.

Самолет известен как истребитель-бомбардировщик, и все же он не совсем подходит ни под категорию истребителей, ни под категорию бомбардировщиков, если судить по обычным меркам и сравнивать с самолетами, стоящими на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации. В свое время на Западе высказывались предположения, что этот самолет должен заменить Су-24 «Фехтовальщик» и возможно ракетоносец Ty-22 Backfire.

Cy-34 - уникальный самолет по целому ряду причин. Во-первых, это средний бомбардировщик с довольно приличной грузоподъемностью и дальностью полета как у истребителя. К тому же у него не совсем обычная форма фюзеляжа - самолет имеет более широкую носовую часть. Именно за такую особенность российские пилоты ласково называют Cy-34 "утенком" или "утконосом".

Cy-34 неоднократно использовались для нанесения ракетных и бомбовых ударов по целям на украинской территории. Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором российские Cy-34 демонстрируют впечатляющее бомбометание на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

Отчасти это можно объяснить конструкцией Су-34М, выполненной по схеме "продольный триплан". Помимо крыльев и хвостового оперения, подъемную силу и маневренность обеспечивают две отклоняемые поверхности, расположенные за кабиной пилота.

Одной из наиболее примечательных особенностей Су-34М является характерная хвостовая балка в задней части фюзеляжа. Там же находится тормозной парашют, вспомогательная силовая установка, баки с дополнительным топливом и устройство выброса средств радиоэлектронного противодействия (РЭП). Оно защищает самолет от ракетных атак.

Учитывая, что максимальная скорость Су-34М составляет всего 1,8 Маха, он будет более уязвимым, чем его более скоростные, более легкие и более маневренные аналоги, такие как Су-27. Тем не менее, эта машина сохранила способность вести воздушный бой, что как правило, не характерно для классических бомбардировщиков, пишет американский эксперт.

Су-34 способен быстро переключаться с воздушных атак на бомбометание, что позволяет сократить общее количество самолетов, необходимых для выполнения конкретной ударной задачи. Подобные возможности двойного назначения, несомненно, расширяют оперативные возможности данного самолета.

Это расширяет и оптимизирует диапазон задач Су-34, особенно в сценариях, где ВКС РФ имеют превосходство в воздухе и не нуждаются в большом количестве Су-27. В подобных ситуациях Су-34 может участвовать как в воздушных боях, так и в наземных штурмовых операциях, при этом в большей степени используя возможности планирующего и высокоточного бомбометания.

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Интересно, но в определенном отношении у Соединенных Штатов нет похожего эквивалента, поскольку бомбардировщик B1-B не обладает потенциалом, подобным истребителям, а B-2 и B-52 являются чисто бомбардировочными платформами. Правда американские истребители 4-го и 5-го поколений, такие как F-35 и F-15, способны выполнять некоторые ударные "бомбардировочные" задачи с использованием высокоточного оружия, но в гораздо более скромных масштабах.

"Главным преимуществом Су-34М в современных конфликтах является то, что это единственная боевая машина, способная эффективно противостоять активной противовоздушной обороне противника. Однако имеются и недостатки: дислокация таких самолетов на грунтовых аэродромах фактически невозможна, так как при взлете или посадке в двигатели могут засасываться мелкие предметы. И хотя это не выведет самолет из строя, но сократит срок его службы", - считает генерал-майор ВВС Владимир Попов.

По мнению эксперта, уникальность Cy-34 заключается в том, что он для противодействия средствам ПВО противника и снижения своей заметности использует маловысотный силуэт. "Су-34 может лететь на малых высотах на сверхзвуковых скоростях, прикрываясь препятствиями местности - холмами, лесами - и таким образом становиться невидимым для вражеских РЛС. Причем делает он это более эффективно, чем другие самолёты".

Ранее телеканал "Звезда" рассказал о том, как экипажи Cy-34 нанесли массированный удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харьковской области планирующими боеприпасами.

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