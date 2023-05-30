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Армия США намерена подыскать замену своему комплексу противовоздушной обороны Patriot. Будущий ЗРК Пентагона будет иметь 360-градусный обзор боевого пространства и сможет противостоять угрозам, действующим с больших расстояний и перемещающихся по любому вектору.

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Новые комплексы Patriot станут неуязвимыми: Армия Соединенных Штатов испытывает новую РЛС, у которой нет слепых зон! Journal EurAsia Times.

Для достижения этой цели оборонное ведомство США недавно провело испытания двух новых радаров ПВО, разработанных компанией Raytheon Missiles and Defense на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико. Новые датчики противовоздушной и противоракетной обороны нижнего эшелона (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, LTAMDS) станут ключевой технологией, которую армия планирует внедрить в будущий перехватчик ПВО. Он заменит радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели (Patriot). Компания Raytheon разработала систему, исходя из принципа "Нет времени на слепые зоны".

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В рамках программы Future Interceptor система получит способность отражать воздушные, ракетные и гиперзвуковые угрозы в "нижнем эшелоне боевого пространства противоракетной обороны". В число ожидаемых возможностей будущего ЗРК войдут повышенная скорость и улучшенная маневренность. В отличие от существующих систем ЗРК, способных отслеживать ограниченное боевое пространство, система LTAMDS обеспечит 360-градусный обзор, а также расширенные возможности зондирования и визуализации ракетных дивизионов Patriot.

Благодаря такому охвату интегрированные сети противовоздушной обороны США могут быть рассредоточены на более обширных территориях, увеличивая тем самым свое оперативное присутствие и повышая устойчивость к огню противника. Помимо своей кросс-функциональности, оперативной совместимости и модульного исполнения, LTAMDS сможет защитить от самых современных угроз, включая боевую авиацию, крылатые и баллистические ракеты. Они позволят обнаруживать высокоскоростные маневрирующие цели на больших расстояниях и мгновенно передавать данные в сеть.

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Дополнительным отличием LTAMDS от действующих технологий является использование в полупроводниках нитрида галлия (GaN). Это бинарное соединения азота и галлия повышает мощность сигнала и чувствительность передатчиков. А самым важным преимуществом таких устройств является то, что в течение всего срока службы их не нужно ректифицировать. К числу прочих достоинств можно отнести меньшие затраты системы на электроэнергию.

Компания Raytheon потратила годы на усовершенствование технологии GaN, пытаясь обеспечить своим радарам возможность обнаружения угроз со всех сторон «на 360 градусов». Новая конфигурация включает в себя один большой массив спереди и два более компактных сзади. Малые решетки по площади вдвое меньше, чем массив системы Patriot, но их возможности вдвое выше благодаря усовершенствованию технологии GaN.

В дополнение к потенциалу постоянного обзора в 360 градусов, радар сможет "видеть" дальше, чем существующие в настоящее время РЛС комплекса Patriot. Радиолокатор отвечает всем требованиям армии США по мобильности и транспортировке и может быть установлен на стратегическом самолете Boeing C-17 Globemaster III.

Новые системы "Патриот" станут неуязвимыми: Армия США испытывает новую радиолокационную станцию, не имеющую слепых зон. File Image: Patriot Systems.Journal EurAsia Times.

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Заменить радиолокационную станцию в системах Patriot планировалось уже давно. Впервые она была развернута в 1980-х годах. Армия пыталась заменить ее системой ПВО средней дальности компании Lockheed Martin в рамках международного сотрудничества с Германией и Италией, но потом этот проект был заморожен.

В конце 2008 года для дальнейшего развития этой технологий были выбраны компании Raytheon и Lockheed. Однако вскоре Пентагон принял решение о проведении конкурса "sense-off" для проверки проектов, которые могут быть включены в разрабатываемую интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Помимо радиолокационной системы Raytheon, в армии США будет развернут разработанный Northrop Grumman интегрированный комплекс боевого управления (Integrated Battle Command System, IBCS). Министерство обороны США (DoD) одобрило ее серийное производство в апреле этого года.

В мае 2023 года система IBCS начала поступать на вооружение армии США. Планы по созданию будущей пусковой установки пока не реализованы. В данный момент американские военные проводят анализ и оценку необходимых для этой системы параметров.

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IBCS должна объединить многочисленные сенсоры и оружейные системы в единую сеть. Это позволит более оперативно принимать решения и более эффективно поражать цели в многодоменных боевых операциях.

Система обеспечит армии улучшенную ситуационную осведомленность, повысит операционную эффективность и увеличит летальность, обеспечивая при этом оперативную совместимость и интеграцию высокого уровня между партнерами по коалиции.

Правительство Польши уже выбрало IBCS для модернизации своей противовоздушной обороны. В мае 2019 года оно заказало шесть оперативных центров взаимодействия IBCS для реализации программы ПВО средней дальности и противоракетной обороны Wisla.

17 мая оборонное ведомство Российской Федерации заявило, об успешном уничтожении американской системы ПВО "Пэтриот" в Киеве высокоточным ударом "Кинжала". Вашингтон признал факт попадания российской ракеты, заявив, что Пентагон допустил стратегическую ошибку, предоставив Киеву Patriot. Journal EurAsia Times.

Позор американской ЗРК Patriot на Украине

Вот уже вторую неделю новости об позоре американской ЗРК Patriot не сходят с первых полос мировых СМИ. Соединенные Штаты находятся в панике, пытаясь сохранить лицо после уничтожения своей передовой системы "Пэтриот" РАС-З российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Напомним, что 16 мая два комплекса ЗРК "Патриот" залпом из 32 противоракет PAC-3 попытались останвоить стремительно приближающийся гиперзвуковой боеприпас X-47M2 "Кинжал", выпущенный истребителем МиГ-31 ВКС РФ.

Вот что сказал, об этой атаке Герой Российской Федерации, ветеран военной разведки Рустем Клупов в интервью радиостанции "Вести ФМ".“Это был спланированная операция нашего оборонного ведомства - таких случайностей не бывает. Ловили на живца. Наши специалисты создали условия, которые заставили ВСУ задействовать всю систему Киевской противовоздушной обороны, в том числе и этот дивизион "Пэтриот. ВКС РФ запустили ложные цели, в небо скорее всего поднялось несколько МиГ-31К. Скрыть взлет таких самолетов невозможно, поэтому в Киеве прекрасно понимали, что по ним готовится удар гиперзвуковыми "Кинжалами". "Пэтриот" включился, отработал, но, когда по нему наносили удар можно представить, какая там была паника, замешательство, потому что "Кинжал" на РЛС отображается фрагментарно, постоянно изменяя траекторию полета. Военный эксперт добавил, что залп "Патриота" из 32 ракет обошелся Киеву в 250 миллионов долларов США. Это самый дорогостоящий залп в мировой истории.

Прозападное издание Eurasian Times, пишет, что зенитный ракетный комплекс Patriot используется с 1980-х годов и уже давно нуждается в замене. Эта система стоит на вооружении 18-й стран, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В свое время Вашингтон отказался продавать системы "Пэтриот" Турции, которая впоследствии закупила комплексы С-400 российского производства. В общей сложности на данный момент компания Raytheon Technologies изготовила около 240 комплексов Patriot.

Старая модификация ЗРК Patriot принимала участие в операции "Буря в пустыне" в 1991 году и, по заявлениям американских военных, была весьма эффективна против иракских ракет типа "Скад". Позднее эти сообщения были неоднократно оспорены военными экспертами, включая представителей оборонного ведомства США.

За время своего существования система претерпела множество изменений, в результате чего были созданы системы Patriot Advanced Capability (PAC)-1 и PAC-2. Оба варианта использовали технологию подрыва боеприпаса рядом с летящей ракетой и уничтожения ее за счёт взрывной фрагментации.

В последних вариантах ракет PAC-3 используется механизм "hit-to-kill", направленный на кинетическое поражение боевой части ракеты. Такие комплексы применялись во время операции "Иракская свобода" в 2003 году и в военной операции в Йемене.