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Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом

Союз США, Австралии и Великобритании наращивает сотрудничество в области высоких технологий, в попытке победить Китай в случае потенциального конфликта
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Альянс Австралии, Великобритании и США наращивает сотрудничество в области высоких технологий с целью одержать победу над Китаем в потенциальном конфликте

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Альянс Австралии, Великобритании и США наращивает сотрудничество в области высоких технологий с целью одержать победу над Китаем в потенциальном конфликте. Об этом пишет Габриэль Джоэль Онрада - старший корреспондент по вопросам безопасности в Asia Times и доцент российского Университета дружбы народов. Художественная концепция роя беспилотных летательных аппаратов. Credit: C4ISRNET. Journal Asia Times.

В настоящее время альянс AUKUS занимается не только разработкой и строительством атомных подводных лодок и гиперзвуковых вооружений, но и созданием роев беспилотных летательных аппаратов с ИИ и возможностями идентификации целей, которые могут сыграть решающую роль в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе.

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 По сообщению издания Breaking Defense, Министерство обороны Великобритании (МО) объявило о проведении в прошлом месяце первых в своем роде испытаний "систем искусственного интеллекта и автономности" для воздушных и наземных транспортных средств. На мероприятии были представлены несколько "первых в мире" технологий, демонстрирующих возможности AUKUS Pillar 2.

Обмен передовыми технологиями в рамках AUKUS осуществляется по двухкомпонентной концепции. Компонент Pillar 1 — это трехсторонняя программа, направленная на поддержку Австралии в создании флота атомных ударных подводных лодок (SSN). В отличие от него, Pilar 2 направлен на расширение сотрудничества в нескольких высокотехнологичных областях, включая кибернетические возможности, искусственный интеллект, квантовые вычисления, гиперзвук, а также системы противодействия гиперзвуковому оружию.

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Эксперты Breaking Defense отмечают, что инициатором мероприятия выступила британская Лаборатория оборонной науки и техники (DSTL), которая провела "живую переподготовку моделей во время полета и наладила обмен ИИ между участниками AUKUS". В том же докладе упоминается, что команды AUKUS разработали модели искусственного интеллекта и осуществляли управление воздушными и наземными системами друг друга, на которые была возложена задача по идентификации целей.

В число этих средств, пишет Breaking Defense, вошли британские беспилотники Blue Bear Ghost, австралийские Insitu CT220, английские танки Challenger 2, бронемашины Warrior и наземные беспилотные автомобили Viking, а также самоходное орудие FV433 Abbot и БМП ОТ-90.

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Западные аналитики уверены - интеллектуальные рои беспилотных летательных аппаратов могут стать решающим фактором в тайванском сценарии. Так, в мае 2022 года Asia Times опубликовало отчет о роях БПЛА, общающихся между собой с помощью распределенной лазерной "ячеистой" сети обмена данными. В своей статье издание сослалось на результаты симуляций, проведенных в 2020 году аналитическим центром RAND, в ходе которых Соединенные Штаты одержали убедительную победу над НОАК во время потенциального конфликта в Тайваньском проливе.

Для передачи данных между собой беспилотники использовали лазеры прямой видимости. БПЛА мгновенно обменивались информацией о целеуказании и полетах между отдельными дронами, что делало рой фактически полностью автономным.

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Такие интеллектуальные рои беспилотных летательных аппаратов могут работать совместно с пилотируемыми "стелс" самолетами, увеличивая радиус действия сенсоров последних, сохраняя при этом электронную тишину, тем самым существенно увеличивая их возможности по захвату целей.

Кроме того, они способны "задавить" радары противника множеством целей, заставляя его расходовать дорогостоящие средства ПВО и боеприпасы, пока пилотируемые стелс-самолеты идут в атаку.

Машинное обучение и искусственный интеллект также позволят роям беспилотных дронов изучать цели с разных ракурсов, перепроверять различные потоки данных целеуказания и предлагать наиболее оптимальный вариант атаки. Например, такой потенциал может позволить беспилотным роям атаковать конкретные точки на военных кораблях, включая ракетные пусковые установки, радары и двигательные агрегаты.

По словам западных военных специалистов, основная идея "роя" беспилотных летательных аппаратов заключается в том, что они способны принимать решения самостоятельно. Изображение: Azrobotics.com. Journal Asia Times.

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В феврале 2023 года Asia Times сообщила, что в рамках моделирования, проведенного RAND в 2020 году, Пентагон намерен ускорить разработку технологий автономных беспилотных роев, уже доказавших свою эффективность в военном конфликте на Украине и имеющих все шансы сыграть ключевую роль в ситуации на Тайване. Министерство обороны США приступило к реализации "низкопрофлиной" программы "Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms" (AMASS) по созданию роев беспилотников, которые могут запускаться с моря, воздуха и суши.

Концепция AMASS нацелена на разработку потенциала для управления автономными беспилотниками, работающими совместно для уничтожения вражеских средств ПВО, артиллерийских орудий, ракетных пусковых установок и командных центров. Хотя детали проекта AMASS засекречены, документы предварительного запроса показывают, что он, скорее всего, будет направлен на поражение или сдерживание китайского вторжения на Тайвань.

 Габриэль Онрада считает, что возможно Австралия принимает самое непосредственное участие в американских проектах по созданию беспилотных роев. Например, в Стратегическом обзоре оборонной стратегии Австралии на 2023 год отмечается, что сотрудничество с Соединенными Штатами по созданию беспилотного истребителя MQ-28A Ghost Bat является первоочередной задачей, причем этот самолет может совершать как автономные полеты, так и полеты в составе пилотируемой авиации, являясь при этом расходным материалом.

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Возможности по захвату целей с помощью беспилотников могут также быть полезны для наземных высокоточных огневых средств AUKUS в бассейне Тихого океана. В связи с этим в декабре 2022 года издание Asia Times сообщило, что для сдерживания НОАК Вашингтон намерен построить "ракетную стену" из наземных ракетных установок, расположенных вдоль его тихоокеанских аванпостов и региональных союзников.

В настоящее время армия США в рамках программы Mid Range Capability (MRC) проводит испытания ракетной системы наземного базирования Typhon, которая должна обеспечить "высокоточную стрельбу на больших расстояниях в бассейне Тихого океана". Новый комплекс рассчитан на стрельбу ракетами Standard SM-6 или Tomahawk Block V на расстоянии от 500 до 1 800 километров.

 В том же направлении действует и Корпус морской пехоты США, реализуя аналогичный проект в рамках своей инициативы " Long-Range Fires". Комплекс морпехов использует те же ракеты Tomahawk Block V и прочие субсистемы, что и Typhon для армии США.

Не собирается оставаться в стороне и Австралия. Канберра также занимается созданием ракетных пусковых установок наземного базирования. Так, в апреле 2023 года издание The Strategist опубликовало отчет, в котором говорится, что Силы обороны Австралии изыскивают возможность для нанесения "морского удара по суше" в случае будущего конфликта в прибрежных районах.
Австралийский корабль HMAS Hobart производит стрельбы ракетой RIM-66. В ближайшие годы на Китай будет нацелено еще больше таких боеприпасов. Фотография представлена Министерством обороны Австралии. Journal Asia Times.

В отчете The Strategist отмечается, что ведущим претендентом на реализацию такого проекта является авианосец Bushmaster, оснащенный боеприпасами Naval Strike Missiles и передовым противокорабельным оружием с дальностью действия 250 км, - подобные корабли состоят на вооружении ВМС США и Корпуса морской пехоты США.

Обмена передовыми технологиями на столь высоком уровне происходит исключительно в самых крепких альянсах, с укоренившимся доверием, общей культурой и общим языком, пишет Asia Times. Глубокая институционализация оборонных связей предоставляет AUKUS преимущество перед другими тихоокеанскими механизмами безопасности, в которых эти факторы отсутствуют.

Впрочем, у высокотехнологичного союза AUKUS могут быть "огромные подводные камни". В статье, опубликованной в ноябре 2022 года для Институте Хадсона, японский военный эксперт Коичиро Такаги пишет, что ИИ может превзойти человека в скорости принятия решений, ссылаясь при этом на риск "молниеносной войны", во время которой противоборствующие системы ИИ запустят неконтролируемую цепную реакцию, которая приведет к началу конфликта или даже к запуску ядерных ракет.

Он отмечает склонность людей доверять искусственному интеллекту в "горячке боя", причем даже при наличии доказательств того, что решения AI неверны. Такаги указывает на то, что на протяжении всей истории войны выигрывались не благодаря превосходству технологий и науки, а благодаря человеческому интеллекту, который использует все эти инструменты. Коичиро Такаги пишет, чтобудущие военные конфликты будут во многом зависеть не от того, у кого лучше алгоритмы искусственного интеллекта, а от инновационности концепций, использующих его наряду с человеческим интеллектом и креативностью.

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