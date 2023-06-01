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В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны

Пентагон: Армия США в кратчайшие сроки проведет полную трансформацию всех систем интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны
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Лишь немногие подразделения армии подвергаются более серьезным реформам, чем подразделения интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, утверждают представители оборонного ведомства США.

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Фотография предоставлена армией Соединенных Штатов Америки

Полковник Пэт Костелло, директор межфункциональной группы по противовоздушной и противоракетной обороне Командования перспективных разработок сухопутных войск, заявил: "Нигде за свою карьеру я не видел таких трансформаций в рамках одного вида войск".

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От новых методик борьбы с малыми беспилотниками до "хорошо" зарекомендовавшей себя системы противоракетной обороны Patriot, армия США меняет способы защиты своих подразделений от воздушных угроз, сказал он на симпозиуме Ассоциации глобальных сил армии США в Хантсвилле, штат Алабама.

"Армия США делает все это одновременно, а затем заставляет все работать синхронно, устраняя некоторые недостатки нашей старой системы. Именно поэтому я использую слово "трансформация", а не "модернизация". С одной стороны, мы конечно модернизируем материальную часть, но с другой стороны, это коренным образом изменит организацию и работу всего рода войск", - сказал он.

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Полковник Кертис Кинг, командир артиллерийской школы противовоздушной обороны в Центре передовых методов ведения огня в Форт-Силл (Fires Center of Excellence at Fort Sill), штат Оклахома, рассказал о растущих угрозах для американских военных.

"Мы видим, что больше не существует единой системы, нацеленной на одну угрозу. Это мы наблюдаем как на Украине, так и в реальном мире", - сказал он. " Нам необходимо построить многоуровневую и комплексную защиту. Во многих случаях приходится использовать некоторые возможности противовоздушной и противоракетной обороны для защиты других систем от наиболее современных угроз". "Это не просто дуэль ПВО", - добавил он. "Это не только борьба армии США. Это наша общая битва".

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По словам Костелло, трансформация противовоздушной и противоракетной обороны позволит не только открыть новые возможности для Вооруженных сил, но и выявит новые проблемы, которые им придется решать в будущем.

По его словам, существует пять отдельных направлений предстоящей работы, которые обеспечивают достижение целей Армии 2030 года и прокладывают путь к Армии 2040 года. К ним относятся: интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона; противодействие беспилотным авиационным системам; маневренные средства ПВО малой дальности; средства защиты от непрямых атак; и датчики нижнего эшелона ПВО и ПРО.

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Приоритетом номер один является интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, в основе которой лежит система боевого командования, призванная ликвидировать давние противоречия "не только в армии, но и в объединенных силах", отметил Костелло.

"Система боевого командования выполняет роль "шестеренки" оперативной совместимости с объединенными силами в рамках различных экспериментов, которые мы проводим как вооруженные силы и объединенное сообщество. И эта архитектура открытых систем действительно открывает нам глаза на возможность использования информации совершенно иным образом", - сказал он.

"Раньше для бойцов ПВО работа с данными сводилась к тому, чтобы вывести на экран картинку с информацией о том, что видит радар. Новые технологии позволят нам превратить эти данные в оперативную информацию, на основе которой мы сможем принимать качественные решения по управлению огнем, поддерживать связь и реализовать концепцию " лучший датчик - лучший стрелок", - заявил он.

MANTIS - модульная автоматизированная система сетевого целеуказания и перехвата. Стационарный зенитно-артиллерийский комплекс малой дальности, способный защитить от ракетных, минометных и артиллерийских ударов (Германия).

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Джон Ферко, старший директор по стратегическому развитию, боевым системам и оперативной готовности по системам управления боем компании Northrop Grumman, заявил: "Когда вы думаете о модернизации, вы думаете о чем-то, что представляет собой следующее поколение ПВО; возможно, более скоростное или более эффективное", - продолжил он. "Но... это действительно меняет и трансформирует не только подход армии США к противоракетной обороне, но и то, как будут воевать объединенные силы и как мы будем взаимодействовать с нашими партнерами по международной коалиции в будущем".

Создание единой системы управления и контроля интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны позволит нам "подключить" любой сенсор, любой тип боеприпасов или средств поражения, включая средства направленной энергии, мощные микроволны, системы радиоэлектронной борьбы и конвенциональное оружие, добавил Ферко.

Решение о полномасштабном развертывании новой системы должно было быть принято в апреле этого года. При этом предыдущие системы, находящиеся на начальном этапе производства, должны были предоставить декларацию о первоначальных оперативных возможностях позднее в этом месяце.

Вместе с тем, Костелло отметил, что противодействие беспилотным авиационным системам UAS является серьезным поводом для беспокойства. В настоящее время он "все ночи напролет" только и думает о том, как приспособиться к этой постоянно меняющейся угрозе. Противодействие беспилотникам — это проблема, не имеющая однозначного подхода, сказал он. Армия США нуждается "в гибкости наших процессов и мыслей, чтобы не уступить быстро меняющимся угрозам", - заявил он.

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"Такое развитие событий потребует от нас способности объединить средства радиоэлектронной борьбы, направленной энергии, кинетической энергии и кибернетические возможности, чтобы обеспечить командирам многослойную и комплексную оборону от угроз БПЛА", - сказал Костелло. "При этом мы должны быть гибкими, и мы должны найти процесс, который действительно поможет нам преодолеть разрыв между быстрым прототипированием, масштабными оборонными заказами и возможностью быстро перестроиться, если угроза продолжает эволюционировать", - сказал Костелло.

Он добавил: "Быть на правильном участке кривой себестоимости всегда являлось проблемой для подразделений противовоздушной и противоракетной обороны. Противодействие UAS служит отличным примером того, как эта задача будет решаться в будущем".

Другое направление трансформации сосредоточено на маневрирующих средствах ПВО малой дальности, более известных как M-SHORAD, и возвращении в войска формирований противовоздушной и противоракетной обороны.

Костелло упомянул о развертывании трех дивизионов противовоздушной и противоракетной обороны ближнего радиуса действия, а также на доставку первых двух батарей в Европу в течение последнего года. Также ведется разработка дополнительных технологий для поддержки последующих модификаций M-SHORAD. Речь в частности идет о 50-киловаттном комплексе направленной энергии, разработанном армейским Управлением быстрых возможностей и критических технологий (недавно он был передан в Форт Силл, штат Оклахома, для полигонных испытаний), перехватчике малой дальности следующего поколения и новом 30-мм снаряде непрямого действия.

Новые системы Patriot станут неуязвимыми: Армия США испытывает новую радиолокационную станцию, не имеющую слепых зон. File Image: Patriot Systems.

Стратегия ВС США предусматривает поставку четырех дивизионов M-SHORAD, общим числом 144 единицы, к концу 2023 финансового года, с существующим набором орудий, ракет, реактивных снарядов и бортовых датчиков, интегрированных на платформу Stryker A1. По словам эксперта, последующие батальоны будут оснащены усовершенствованными средствами поражения, созданными на основе этих технологий.

Следующее направление - разработка систем непрямой огневой защиты (Indirect Fire Protection Capability Increment 2). Первая пусковая установка, поставка которой запланирована на конец этого года, призвана заполнить пробел между системами ПВО малой дальности, базирующимися в настоящее время на Stinger, и оружейной системой Patriot. По словам представителя оборонного ведомства США, эти комплексы будут предназначены для борьбы с угрозой крылатых ракет, что является одной из самых серьезных проблем США в настоящее время.

Осенью 2021 года компания Dynetics заключила трехлетний контракт на выполнение работ по созданию прототипа системы защиты от непрямого огня. Этот документ предусматривает создание и поставку 16 прототипов полевых пусковых установок, 60 перехватчиков и соответствующих универсальных магазинов. На недавнем симпозиуме компания продемонстрировала первую из таких пусковых установок.

И последнее направление - датчики нижнего эшелона противовоздушной и противоракетной обороны - придут на замену устаревшим армейским радарам ЗРК "Пэтриот". "Это действительно позволит нам не только обеспечить 360градусную (противовоздушную и противоракетную) оборону с помощью одной батареи вместо того, чтобы развертывать два комплекса ЗРК, но и полностью реализовать кинематический потенциал имеющихся у нас перехватчиков, превосходящих по видимости устаревшие РЛС Patriot", - считает Костелло.

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В документах инициативы "Армия 2030" содержится призыв к ВС устранить пробелы в потенциале противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечить высокий оперативный темп, перейти от взаимодействия к интеграции с другими службами и многонациональными партнерами, создать доступные решения и повысить уровень сложности для потенциальных противников.

Что касается программы "Армия 2040", то ее цели заключаются в создании масштабируемых и адаптируемых подразделений для повышения оперативной гибкости, обеспечения множества вариантов ведения боя с будущими противниками, достижения полной интеграции противовоздушной и противоракетной обороны с другими родами войск и многонациональными партнерами, а также в развитии и сохранении потенциала против самых современных угроз.

Руководитель программы по ракетам и космосу (Program Executive Officer Missiles and Space) армии США бригадный генерал Фрэнк Лозано сказал: "В любой момент времени, когда вы смотрите на один из родов войск, будь то пехота, бронетехника или авиация, если у вас есть одна или две значимые работы по модернизации, то это очень важно для наших вооруженных сил. Одновременное проведение пяти модернизаций — это уже серьезно. Это важно. Это также невероятно сложно".

По его словам, конкретные задачи включают в себя успешное завершение опытно-конструкторских разработок и эксплуатационных испытаний, а также своевременное выделение средств на развитие производственных мощностей. Лозано также подчеркнул исключительную важность текущей деятельности Центра передовых методов ведения огня в Форт-Силл с точки зрения интегрированной огневой поддержки.

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"Мы осознаем, что наши противники по всему миру инвестируют огромные средства, чтобы максимально использовать свои сильные стороны против некоторых наших слабых мест", - сказал он. "Способность использовать многочисленные сенсорные устройства на поле боя, объединять и управлять этими данными... и одновременно быть в состоянии обеспечить применение правильного средства поражения против соответствующей угрозы в соответствующие сроки — это ключ к тому, чего мы пытаемся достигнуть во всем мире", - сказал он.

Он добавил, что интегрированная испытательная кампания армии США по огневым средствам поражения нацелена на то, чтобы отдельные программы работали синхронно.

"Само по себе это невероятно сложная задача", - подчеркнул он. " Она привела к реорганизации в рамках программы PEO Missiles and Space. У нас есть проектные офисы, сосредоточенные на управлении сенсорными системами. У нас есть проектные офисы, сосредоточенные на механизмах управления операциями. И есть проектный офис, сосредоточенный на средствах поражения. При этом кто-то обязательно должен заниматься сложной системной инженерией", - сказал Фрэнк Лозано. По его словам, PEO реорганизовало и создало Управление по интегрированным возможностям быстрого огневого поражения, обеспечивающее всеохватывающую системную интеграцию армии США.

Более того, разработка систем и акцент на системную интеграцию поддерживают создание будущих тактик, методик и процедур, а также позволяют использовать данные испытаний для обоснования доктрины, решений по укомплектованию и организационных решений, добавил он. "Все это чрезвычайно сложно в рамках сообщества, и мы очень плотно и тесно сотрудничаем с Центром передового опыта по огневой подготовке, чтобы разобраться в этих вопросах", - сказал он.

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