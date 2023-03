За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

ВМС НОАК постепенно разворачивают авианосец "Фуцзянь" и это сильно тревожит Вашингтон, поскольку, в ближайшее время, он станет первым в мире авианосным кораблем, способным запускать со своей палубы малозаметные истребители 5-го поколения.

реклама

Китай намекает на прорыв в области авианосной авиации. Летом 2022 года ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) спустили на воду третий авианосец - Фуцзянь. Водоизмещение авианосца "Фуцзянь" составляет свыше 80 000 тонн. В состав авиакрыла этого корабля могут входить истребители J-35 и палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600. Кроме того, на авианосце могут базироваться истребители J-15T и самолеты радиоэлектронной борьбы J-15D Journal Asia Times Magazin, South China Morning Post.

В этом месяце газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, о готовности НОАК развернуть новые стелс-истребители и стелс-беспилотники на авианосце "Фуцзянь". По мнению западных экспертов, Китай усиленными темпами наращивает боевые возможности своего третьего авианосца и флагмана военно-морского флота.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Издание SCMP ссылается на вербовочный ролик Народно-освободительной армии Китая– (ВМС НОАК-Н), в котором показан пилот, направляющийся в сторону размытого силуэта самолета, который может быть как стелс-истребителем J-31/FC-31, так и беспилотником FH-97A Loyal Wingman.

Авторы доклада утверждают, что J-31/ FC-31 должен дополнить J-15, единственный на сегодняшний день китайский истребитель авианосного базирования. В статье также отмечается, что J-31 будет использоваться для выполнения задач по борьбе за господство в воздухе благодаря своим скрытным характеристикам, в то время как J-15 будет ограничен возможностями наземных и морских атак.

реклама

При этом, пишут журналисты издания SCMP, J-31/FC-31 и "Фуцзянь" еще не готовы к полноценным боевым операциям: J-31/FC-31 еще не закончил наземные испытания, а "Фуцзянь", как ожидается, будет проходить доводку и ходовые испытания в течении всего этого года.

В статье Aviacionline от января 2023 года посвященной истории создания J-31/FC-31, сообщалось, что этот самолет является продуктом шпионажа Китая, благодаря которому разведывательные службы НОАК более 12 лет назад похитили несколько терабайт конфиденциальной информации об американских системах, включая чертежи и прочую документацию о стелс-истребителях F-22 и F-35.

В докладе говорится, что J-31 создан на основе этой секретной информации и имеет очевидные конструктивные элементы F-35: монолитную кабину, инфракрасную систему поиска и слежения (IRST), электрооптическую систему наведения (EOTS) и телескопическую лестницу для посадки экипажа.

Как отмечает Aviacionline, китайский истребитель J-31/FC-31 способен преодолевать расстояние в 2 000 километров, его максимальный взлетный вес составляет 28 тонн, рабочий потолок - 15 километров, а максимальная скорость - 1,8 Маха или 2 205 километров в час.

реклама

Китайский истребитель-невидимка FC-31. По мнению китайских специалистов, FC-31 обладает рядом уникальных преимуществ, включая передовые технологии, доступную цену, отсутствие политических барьеров и полноценное обслуживание, позволяющих ему конкурировать на мировом рынке с зарубежными аналогами - F-35 США и Су-57М Российской Федерации, а также недавно анонсированным Су-75 Checkmate. J-31 в рекламной экспозиции на авиасалоне в Китае, фотография из архива. Image: Твиттер. Journal Asia Times Magazin, South China Morning Post.

Внутренний отсек для вооружения J-31/ FC-31 рассчитан на шесть ракет класса "воздух-воздух" или " воздух-поверхность" общим весом 2 268 килограммов. Кроме того, самолет может нести как управляемое, так и неуправляемое ракетное вооружение на шести внешних стойках.

Кроме того, пишут журналисты Aviacionline, в настоящее время разрабатывается военно-морская версия J-31/FC-31, получившая обозначение J-35. Согласно отчету, J-35 представляет собой более крупную модификацию J-31/FC-31, с большим запасом топлива, улучшенной стелс-конфигурацией и оборудованием, необходимым для проведения операций на авианосце, таким как тормозной гак (или посадочный гак) , крыло изменяемой стреловидности и усиленное шасси.

В статье за ноябрь прошлого года издание Aviacionline пишет, что дрон FH-97A Loyal Wingman по сути является беспилотным стелс-самолетом оснащенным искусственным интеллектом. Этот дрон предназначен для сопровождения стелс-истребителя J-20. В отличие от других беспилотников, беспилотный FH-97A имеет дальность полета 1 000 км и максимальную продолжительность полета около шести часов, говорится в статье.

реклама

Эксперты из Aviacionline утверждают, что FH-97A предназначен для операций класса "воздух-воздух", отмечая, что он оснащен фронтальной EOTS и внутренним отсеком для шести ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Помимо задач класса "воздух-воздух", самолет может выполнять и второстепенные миссии, включая наблюдение, подавление средств ПВО противника (SEAD) и радиоэлектронную борьбу.

По словам источника, в настоящее время НОАК рассматривает необходимость разработки варианта FH-97A с возможностью дозаправки в воздухе.

Эти события свидетельствуют о растущем значении авианосцев в общей военно-морской стратегии Китая, устраняющей разрыв в способности " обороны ближних и защиты дальних морей". (имеется в ввиду Морской отчет Китая № 13: Истоки "защиты ближних морей и обороны дальних морей" China Maritime Report No. 13: The Origins of "Near Seas Defense and Far Seas Protection").

Китай намекает на прорыв в области авианосной авиации Флагманский китайский авианосец "Фуцзянь" в самое ближайшее время может стать первым в мире судном, способным запускать стелс-истребители 5-го поколения. Китайский авианосец "Фуцзянь". Photo: Wikimedia Commons. Journal Asia Times Magazin, South China Morning Post.

Дженнифер Райс и Эрик Робб в статье, опубликованной в феврале 2021 года в Военно-морском колледже ВМС США, отмечают, что китайская стратегия обороны ближнего моря, впервые предложенная в 1980-х годах тогдашним главнокомандующим НОАК Лю Хуацином, направлена на защиту территориального суверенитета, прав и интересов на море и нацелена на победу в "информатизированных" локальных войнах в Желтом, Восточно-Китайском, Южно-Китайском морях и в пределах Первой островной линии.

В то же время Райс и Робб отмечают недостатки китайской стратегии обороны ближних морей, заявляя, что она ограничивает Китай пределами Первой островной гряды, нуждается в пересмотре с учетом ребалансировки американских сил в Азии и не соответствует расширяющимся глобальным экономическим интересам Пекина.

Авторы пишут, что в 2019 году Китай расширил свою военно-морскую стратегию, включив в нее защиту дальних морей, отмечая, что растущие глобальные интересы КНР, включая морской Шелковый путь (МШП), требуют наличия военно-морского флота с глобальными возможностями проецирования силы.

Авторы отмечают, что в настоящее время Китай проводит операции "на дальних рубежах" в Индийском океане и западной части Тихого океана. Более того, пишут эксперты, Китай разрабатывает новые оперативные концепции для действий в этих регионах. Они также предполагают, что развертывание ВМС НОАК в дальних морях необходимо для поддержания имиджа Китая как великой державы.

Как отметил Эдвард Синг Юэ Чан в статье для The China Story, опубликованной в июле 2022 года, НОАК-N не обладает боевым опытом ведения современного боя, так как ее последним боевым столкновением была стычка с Вьетнамом у рифа Джонстон в 1988 году. Чан также отмечает, что, хотя НОАК-N уже обогнала ВМС США по количеству боевых кораблей, она все еще отстает и нуждается в конкуренции с точки зрения оперативного опыта, технологий и потенциала.

The China State Shipbuilding Corporation has launched the aircraft carrier Fujian with a launch catapult for launching aircraft. The ship was China's first aircraft carrier designed and built from scratch, China Central Television reported. "Фуцзянь" стал третьим авианосцем ВМС НОАК. Первым судном этого класса был авианосец "Варяг" проекта 1143.6. В 1998 году Китай купил недостроенное судно, которое было достроено и переименовано в "Ляонин". В 2017 году на воду был спущен первый построенный в Китае авианосец "Шаньдун". "Ляонин" и "Шаньдун" получили палубы с трамплином, который позволяет самолетам взлетать с укороченным разбегом. Journal Asia Times Magazin, South China Morning Post.

Чан подчеркивает геополитические проблемы Китая, отмечая, что Япония, Тайвань, Филиппины, Индия и США препятствуют проецированию силы за пределы ближнего моря, а территориальные споры в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях заставляют региональные государства рассматривать программу модернизации ВМС как потенциальную угрозу.

Источники и ссылки:Journal Asia Times Magazin, Digital Commons Network, Journal South China Morning Post, Journal The China Story, Aviation journal Aviacionline.

1. (https://asiatimes.com/2023/03/china-hints-at-carrier-borne-airpower-breakthrough/)

2. (https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=cmsi-maritime-reports)

3. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3211979/does-chinese-navy-video-offer-glimpse-plas-new-stealth-fighter)

4. (https://versia.ru/vo-vtoroj-polovine-xx-veka-kitaj-dvazhdy-voeval-s-vetnamom-za-ostrova-v-yuzhno-kitajskom-more)

5. (https://www.thechinastory.org/the-emerging-world-class-navy-how-china-acquired-its-first-aircraft-carrier/)

6. (https://www.aviacionline.com/2023/01/new-images-of-the-j-35-chinas-future-carrier-borne-stealth-fighter-emerge/)