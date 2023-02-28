Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
США угрожают Китаю "серьезными последствиями и невиданными санкциями", если тот вдруг решит поставлять летальное оружие для поддержки России. Впрочем, складывается впечатление, что рестрикции, вводимые Западом, тревожат Пекин все меньше и меньше.
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Китай и Россия ведут переговоры о поставках беспилотных летательных аппаратов, так называемых дронов-камикадзе. Об этом сообщают сразу несколько западных медиа со ссылкой на источник в Пентагоне.
В отчете оборонного ведомства США говорится, что китайский производитель беспилотников компания Xian Bingo Intelligent Aviation Technology заключила соглашение о производстве и поставке ВС России партии из как минимум 100 беспилотников ZT-180. Согласно отчету военных экспертов эти БПЛА идентичны иранским беспилотникам Shahed 136, которые были ранее предоставлены Ираном и якобы использовались российскими Вооруженными Силами для нанесения ударов по объектам на территории Украины.
Впервые информацию об этом опубликовала немецкое издание Der Spiegel, которое утверждает, что получило в свое распоряжение конфиденциальные сведения о планах этой китайской компании.
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Как утверждает источник ударные беспилотники будут доставлены в Россию к апрелю 2023 года, а таможенные документы на их транспортировку будут сфальсифицированы, чтобы скрыть факт передачи.
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По данным портала Vice News, в компании Xian Bingo на вопрос о данных сообщениях опровергли наличие каких-либо связей с Россией и отказались от дальнейших комментариев.
Китай занимает нейтральную позицию
В Пекине заявили, что Китай сохраняет нейтралитет к военному конфликту на Украине и не поддерживает ни одну из сторон. 24 февраля 2023 года правительство Китая опубликовало план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Этот документ призывает к прекращению военных действий и соблюдению международных законов и норм, пишут журналисты Vice News, тем самым как бы подтверждая нейтралитет Китая.
При этом в многочисленных предыдущих репортажах утверждалось, что многие китайские компании согласились предоставить или уже предоставили России военную продукцию или товары двойного назначения.
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Так, например, в июне прошлого года Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин, невзирая на международные санкции, готов начать экспорт деталей для самолетов Воздушно-космических сил России.
В начале февраля 2023 года журнал "Уолл-стрит джорнэл" заявил, что получил доказательства отправки различными китайскими компаниями в Россию деталей для истребителей и военных вертолетов, а также других санкционных технологий двойного назначения, включая микрочипы и иную электронику. Кроме того, китайские комплектующие были обнаружены в предполагаемых беспилотниках иранского производства, которые использовались для нанесения ударов по объектам инфраструктуры на Украине.
Не хватает беспилотников - серьезно?
Многие западные аналитики утверждают, что Россия якобы испытывает дефицит высокоточного оружия, поскольку в первые месяцы специальной военной операции запасы крылатых ракет, ударных беспилотников и других управляемых боеприпасов были в значительной степени истощены.
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Впрочем, последующие атаки на украинскую инфраструктуру, активировавшиеся осенью 2022 года свидетельствует о том, что эти удары наносились в том же темпе, с котором Россия может производить такое оружие, пишет издание.
Летом 2022 года, пишет газета The Wall Street Journal, стало известно, что Иран ведет переговоры о поставках Вооруженным Силам России многоцелевых беспилотников класса Shahed собственной разработки, в том числе разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе. Поставки беспилотников начались через несколько месяцев и привели к широкомасштабным атакам на украинские военные и гражданские объекты, сообщают западные журналисты.
На Западе считают, что таких поставок было несколько, при этом Россия якобы обменивает захваченное западное оружие, свои истребители Су-35 и другое военное оборудование на иранские боеприпасы.
На видео демонстрируется развертывание роя китайских беспилотников-камикадзе. Ролик подготовлен China Electronics Technology Group orporation (CETC) 14 окт. 2020 г. Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta. Raymond Saint / youtube.com.
В январе этого года заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев огорошил сторонников Запада заявлением о том, что у России достаточно высокоточных ракет и боеприпасов. Российский военно-промышленный комплекс в полно мере обеспечивает Вооружённые Силы РФ самыми востребованными видами вооружений.
"Хочу их (противников) разочаровать. У нас вполне достаточно всего. И в этом году, с начала года, осуществляются поставки наиболее востребованных видов вооружения, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц. Предприятия ВПК наращивают поставки Вооружённым силам России разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО", - отметил Дмитрий Медведев, в своем Telegram-канале.
Источники и ссылки: Deutsche Journal Der_Spigel, Portal Vice World News, Newspaper The Independent, Aviation Magazine AeroTime, Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Youtube.
1. (https://www.spiegel.de/politik/krieg-gegen-die-ukraine-russland-verhandelt-offenbar-mit-china-ueber-die-lieferung-von-kamikaze-drohnen-a-ed315c23-ab33-45ec-a6dc-aeb837e7d30a)
2. (https://www.vice.com/en/article/xgye5z/chinese-drone-sales-russia-report-xian-bingo-intelligent-aviation)
3. (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/antony-blinken-china-arms-russia-war-b2285558.html)
4. (https://www.aerotime.aero/articles/china-to-sell-russia-combat-drones-while-unveiling-ukraine-peace-proposal-reports)
5. (https://rg.ru/2020/10/14/ustanovku-dlia-zapuska-48-dronov-kamikadze-pokazali-v-kitae.html)
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