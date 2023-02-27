Китайский истребитель J-11, вооруженный четырьмя ракетами класса «воздух-воздух», перехватил американский противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon над над Южно-Китайским морем

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24 февраля многоцелевой истребитель Shenyang J-11 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая перехватил разведывательный самолет ВМС США P-8 Poseidon над Парасельскими островами в Южно-Китайском море.

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Инцидент произошел, когда журналисты американских СМИ находились на борту самолета США, выполнявшего наблюдательную миссию в Южно-Китайском море. Американский военный самолет сначала получил предупреждение от китайской наземной станции. "Американский самолет, это ВВС НОАК. Вы приближаетесь к воздушному пространству Китая. Держитесь на безопасном расстоянии, иначе вы будете перехвачены".

Как сообщают источники, истребитель нес четыре ракеты класса "воздух-воздух" и преследовал американский самолет более часа. Согласно информации, полученной из Пентагона, китайский самолет приблизился к "американцу" на расстояние 150 метров от его левого борта.

Истребители J-11B были развернуты на Парасельских островах Южно-Китайского моря с конца 2010-х годов и сегодня представляют собой первую линию обороны, учитывая, что Соединенные Штаты и их западные партнеры наращивают свое военное присутствие в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона

(АТР). Военные эксперты MWM высоко оценили этот класс самолетов, в том числе за способность нести очень мощные РЛС, превосходящие аналогичные устройства западных истребителей, а также за высокую выносливость, отличные летно-технические характеристики и способность использовать целый ряд передовых классов ракет. Базы, на которых дислоцируются J-11 в Южно-Китайском море, защищены самой современной сетью ПВО, "сердцем которой" являются зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия HQ-9B ("Красное знамя-9"). Эти ЗРК, пишут журналисты, Military Watch Magazine, совместно с истребительной авиацией НОАК обеспечивают лучшую в мире противовоздушную оборону передовых форпостов Китая.

Строительство истребителей серии J-11 начато в конце 90-х годов прошлого века. Эти машины являются модернизированной версией российского всепогодного истребителя Су-27СК "Фланкер". При этом модификация J-11B представляет собой более современный истребитель, который начал поступать на вооружение в следующем десятилетии, с 2009 года. Эти машины выпускались до 2018 года, и в настоящее время ВВС НОАК проводят их модернизацию до стандарта J-11BG, оснащая их вооружением и авионикой пятого поколения, включая радар AESA и ракеты класса "воздух-воздух" PL-15.

Поскольку активность американских разведывательных самолетов, эсминцев и стратегических бомбардировщиков вблизи китайских вод уже давно рассматривается Пекином как провокационная, КНР разворачивает все более мощные средства противодействия Пентагону. Так, например постепенно начиная с 2022 года, на смену J-11 приходит истребитель воздушного превосходства в воздухе J-20.

Именно этот класс истребителей возьмет на себя функции патрулирования Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Истребители J-20 неоднократно участвовали в перехвате американских военных самолетов, включая малозаметные истребители F-35. Развертывание J-20 получило особое внимание со стороны США, поскольку, наряду с F-35, они являются единственным классом истребителей пятого поколения, находящимся в производстве и используемым на уровне эскадрильи.

Последнее китайское предупреждение для американского самолета над акваторией Южно-Китайского моря.CNN. Journal Military Watch Magazine.

Источники и ссылки: Portal Nextwar, Journal Eurasiantimes, The Wall Street Journal, Journal Military Watch Magazine.

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1.(https://nextwar.clan.su/news/kitajskij_istrebitel_soprovodil_samolet_vms_ssha_s_amerikanskimi_ reportjorami_na_bortu_nad_juzhno_kitajskim_morem/2023-02-25-6912)

2. (https://www.wsj.com/articles/chinese-jet-fighters-step-up-pressure-on-u-s-aircraft-over-south-china-sea-c2d1ac88)

3. (https://eurasiantimes.com/hot-pursuit-armed-with-4-air-to-air-missiles-chinese-j-11-fighter/)

4. (https://militarywatchmagazine.com/article/chinese-j11-intercepts-us-spy-plane-scs)

5. (https://topwar.ru/211699-kitajskij-istrebitel-soprovodil-samolet-vms-ssha-s-zhurnalistami-cnn-na-bortu-nad-juzhno-kitajskim-morem.html)