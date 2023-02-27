Государственный комитет пограничной службы Беларуси назвал ложью информацию, распространенную в интернете украинскими СМИ о перестрелке, произошедшей на границе с Украиной 25 февраля.
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Ряд украинских медиа распространяют недостоверную информацию о якобы имевшей место перестрелке на белорусско-украинской границе, в которой предположительно погиб военнослужащий ВСУ. Об этом в воскресенье заявили в белорусском пограничном ведомстве.
"Несколько интернет-источников... со ссылкой на украинские СМИ утверждают, что 25 февраля на границе с Украиной произошла перестрелка", - рассказал агентству Sputnik пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.
"Информация, распространяемая экстремистами, не соответствует действительности. Никаких инцидентов с применением огнестрельного оружия не было, пограничники огонь не открывали", - добавил он.
В воскресенье начальник информационно-аналитического управления генерального штаба белорусских вооруженных сил заявил, что правительство пересмотрит свою военную стратегию, что позволит классифицировать группы, призывающие к войне в Беларуси, как угрозу национальной безопасности.
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В проекте обновленной концепции национальной безопасности к угрозам отнесены террористические организации, продвигающие развязывание гражданской войны в Белоруссии, а также "предатели" и "саботажники", заявил Артем Буторин в интервью государственному новостному каналу СТВ.
В Белоруссии предупреждают, что наращивание группировки ВСУ возле общей границы чревато эскалацией напряженности В минувший вторник Минск заявил, что вблизи белорусско-украинской границы сосредоточена значительная группировка ВСУ, и предупредил, что это представляет угрозу для безопасности государства.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, о готовности воевать вместе с ВС России в случае совершения агрессии против его страны. В минувший вторник белорусский лидер заявил, что в этом году запланировано более 150 совместных мероприятий с Вооружёнными Силами Российской Федерации, включая крупные учения в сентябре под названием "Щит Союза 2023" .
Угрозы со стороны Белоруссии нет
В свою очередь, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник сообщил агентству Рейтер, что Беларусь усиливает "агрессивную и милитаристскую риторику" в преддверии первой годовщины российско-украинского конфликта. Однако при этом он добавил, что Киев не видит признаков непосредственной угрозы со стороны Белоруссии.
Комментарий Подоляка прозвучал как реакция на заявление Минска о скоплении в районе белорусско-украинской границы крупной группировки ВСУ.
Альянс Союзного государства
10 октября 2022 года Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о развертывании совместной военной группировки в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на западной границе Союзного государства (наднациональный союз Российской Федерации и Республики Беларусь, основанный в 2000 году с целью интеграции политической, экономической и оборонной политики обоих государств).
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В начале декабря прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия являются не только добрыми соседями, но и имеют развитые союзнические отношения, включая сотрудничество в экономической сфере.
В канун Нового 2023 года Россия объявила, что двусторонние отношения Москвы и Минска достигли новых высот в свете последних геополитических событий, которые усилили приверженность обеих стран Союзному государству.
Оборонная доктрина Союзного государства предусматривает ответ на агрессию в случае применения силы против любой из сторон. В соответствии с этим будут приняты "соответствующие меры с использованием всех сил, средств и методов", имеющихся в распоряжении России и Белоруссии, для нейтрализации угрозы.
Источники и ссылки: Secretariat of the Parliamentary Assembly of the Union of Belarus and Russia, RosBusinessConsulting, Белорусское телеграфное агентство, Al Mayadeen English TV channel, Polish Press Agency SA
1. (https://belrus.ru/info/ucheniya-shhit-soyuza-2023-projdut-v-rossii-22-26-sentyabrya/)
2. (https://www.rbc.ru/politics/26/02/2023/63fba6d59a79472ace6caf96)
3. (https://www.belta.by/society/view/obstanovka-pomenjalas-dostatochno-kardinalno-ekspert-ob-obnovlennoj-kontseptsii-natsbezopasnosti-552570-2023)
4. (https://english.almayadeen.net/news/politics/belarus:-ukrainian-media-spreading-lies-about-cross-border-s)
5. (https://www.pap.pl/ru/news%2C1539434%2Csovetnik-prezidenta-ukrainy-belarus-usilivaet-agressivnyy-ton-nakanune-pervoy)