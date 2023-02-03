На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
Ударные вертолеты Ми-28HM "Ночной охотник" (по классификации NATO: Havoc - "Опустошитель") Вооруженных Сил РФ активно участвуют в продолжающихся боевых действиях на Украине. Недавно эти машины получили противотанковые ракеты нового поколения для поражения быстро пополняющихся запасов бронетехники ВСУ. До начала специальной военной операции в феврале прошлого года Киев располагал пусть и сильно устаревшими, но довольно многочисленными танковыми подразделениями в Европе, и довольно оперативно начал получать бронетехнику от членов НАТО.
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На прошлой неделе Лондон заявил о своих намерениях отправить на Украину свои основные боевые танки Challenger 2. По оценкам экспертов, для борьбы с этими бронетанковыми подразделениями на вооружении российской армии в настоящее время находится около 130 вертолетов Ми-28H "Ночной охотник" (по кодификации НАТО: Havoc — "Опустошитель"), которые, за исключением двухвинтовых Ка-52 "Аллигатор", производимых конкурирующим ОКБ "Камов", являются самыми грозными винтокрылыми машинами ВС РФ.
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Первые Ми-28 стали поступать на вооружение в начале 2008 года, после длительных задержек, связанных с распадом СССР и его серьёзными последствиями для российской оборонной промышленности. Таким образом, Ми-28 на 22 года моложе своего ближайшего западного "соперника" - вертолёта США McDonnell Douglas AH-64 Apache. Ми-28 проектировался как прямой наследник советского аналога "Apache" - Ми-24 (по кодификации НАТО: Hind — "Лань"). Эти два старых соперника составляли основу флотов Североатлантического альянса и Варшавского договора в 80-е годы прошлого столетия.
Ми-28НМ способны нести по 16 противотанковых ракет или 80 неуправляемых реактивных снарядов калибра 80 мм. "Ночной охотник" по своим летно-техническим характеристикам, огневой мощи, живучести и простоте обслуживания, а также уникальным способностям летать задом, боком, делать "воронку на хвост", значительно превосходит американские "Апачи". Ми-28НМ - является модифицированной версией многоцелевого вертолета Ми-28Н. Эти винтокрылые машины, сегодня активно использующиеся на Украине, впервые был задействован в боевых действиях в Сирии в 2016 году.
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Благодаря высоким боевым и эксплуатационным характеристикам Министерство обороны Российской Федерации заключило новый контракт на строительство еще 98 модернизированных машин к 2027 году. Среди основных усовершенствований вертолета - новый двигатель ВК-2500П, увеличенная на 13% скорость, новые сенсоры, обеспечивающие круговой обзор, и более совершенные системы управления огнем. Кроме того, "Ночные охотники" смогут участвовать в воздушных сражениях и будут оснащены ракетами малой дальности Р-74М (РВВ-МД).
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Во время боевых действий на Украине на Ми-28HM в основном использовались ракеты калибра 80 мм и 122 мм, а также противотанковые радиокомандные управляемые ракеты 9M120 "Атака". Однако видеоматериалы опубликованные в конце января, впервые продемонстрировали применение новых типов оружия, включая противотанковые ракеты LMUR (Изделие 305), специально разработанные для поражения тяжелой бронетехники с вертолетов.
Согласно имеющейся информации, эти ракеты впервые прошли "проверку на прочность" в Сирии после продолжительной разработки, хотя это не было официально заявлено, поскольку дефицит бронетехники у сирийских боевиков ограничил возможности для проведения полноценных испытаний.
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"Изделия 305" ценятся за высокую точность и дальность (около 15 км), позволяющие винтокрылым машинам атаковать противника издалека. Для обеспечения максимальной точности на ракетах используется комбинированная система инерциального, спутникового и оптического наведения.
Вооружение "Ночных охотников" и "Аллигаторов" (Ка-52) этими боеприпасами позволит ВКС РФ извлечь выгоду из своего господства в воздухе и изменить баланс сил в свою пользу.
Однако прогнозируемый рост парка украинской бронетехники потенциально представляет довольно серьезную угрозу, поскольку многие страны Североатлантического альянса обещали поставить Киеву сотни новых танков и других бронированных автомобилей.
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Успешное применение LMUR в специальной военной операции на Украине может способствовать увеличению экспортных продаж не только в Алжир, Ирак и Уганду, на вооружение которых состоят Ми-28, но и странам эксплуатирующих более дешевые и широко используемые вертолеты, такие как Ми-8, с ними ЛМУР 305 также совместимы.
Источники и ссылки: Journal MilitaryWatchMagazin, SIte CornerofSky, Газета Известия, Журнал "Военное обозрение", Newspaper Rossiyskaya gazeta, Журнал "Аргументы и Факты".
1. (http://www.airwars.ru/enc/ah/mi28nm.html)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/mi28-russia-ukraine-tank-hunting)
3. (https://rg.ru/2023/01/19/mw-mi-28-s-novymi-raketami-poluchat-preimushchestvo-v-borbe-s-tankami.html)
4. (https://iz.ru/1220734/anton-lavrov-anna-cherepanova/dalniaia-dlia-aviatcii-rakete-lmur-khotiat-rasshirit-sferu-primeneniia)
5. (https://aif.ru/politics/world/chto_za_novuyu_vysokotochnuyu_raketu_lmur_primenyayut_mi-28_nm_na_ukraine)
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