Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"

Новые ракеты ЛМУР "Изделие 305" обеспечат российские Ми-28 преимуществом в борьбе с танками НАТО
[ ] для раздела Блоги
+
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Ударные вертолеты Ми-28HM "Ночной охотник" (по классификации NATO: Havoc - "Опустошитель") Вооруженных Сил РФ активно участвуют в продолжающихся боевых действиях на Украине. Недавно эти машины получили противотанковые ракеты нового поколения для поражения быстро пополняющихся запасов бронетехники ВСУ. До начала специальной военной операции в феврале прошлого года Киев располагал пусть и сильно устаревшими, но довольно многочисленными танковыми подразделениями в Европе, и довольно оперативно начал получать бронетехнику от членов НАТО.

реклама

Russian Mi-28NM attack helicopters continue to expand their role against Ukrainian armored vehicles. Night Hunters with new LMUR missiles have been spotted at the front. They are valued for their high accuracy and range, allowing the helicopter to strike from afar. MilitaryWatchMagazin.Photographs by Sputnik. Maxim Blinov.

На прошлой неделе Лондон заявил о своих намерениях отправить на Украину свои основные боевые танки Challenger 2. По оценкам экспертов, для борьбы с этими бронетанковыми подразделениями на вооружении российской армии в настоящее время находится около 130 вертолетов Ми-28H "Ночной охотник" (по кодификации НАТО: Havoc — "Опустошитель"), которые, за исключением двухвинтовых Ка-52 "Аллигатор", производимых конкурирующим ОКБ "Камов", являются самыми грозными винтокрылыми машинами ВС РФ.

Читайте также: Российские истребители Су-30MK совершили  беспрецедентное развертывание на японской авиабазе
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Первые Ми-28 стали поступать на вооружение в начале 2008 года, после длительных задержек, связанных с распадом СССР и его серьёзными последствиями для российской оборонной промышленности. Таким образом, Ми-28 на 22 года моложе своего ближайшего западного "соперника" - вертолёта США McDonnell Douglas AH-64 Apache. Ми-28 проектировался как прямой наследник советского аналога "Apache" - Ми-24 (по кодификации НАТО: Hind — "Лань"). Эти два старых соперника составляли основу флотов Североатлантического альянса и Варшавского договора в 80-е годы прошлого столетия.

Ми-28НМ способны нести по 16 противотанковых ракет или 80 неуправляемых реактивных снарядов калибра 80 мм. "Ночной охотник" по своим летно-техническим характеристикам, огневой мощи, живучести и простоте обслуживания, а также уникальным способностям летать задом, боком, делать "воронку на хвост", значительно превосходит американские "Апачи". Ми-28НМ - является модифицированной версией многоцелевого вертолета Ми-28Н. Эти винтокрылые машины, сегодня активно использующиеся на Украине, впервые был задействован в боевых действиях в Сирии в 2016 году.

реклама

Helicopter-guided missile LMUR 305 (Light Multi-Purpose Guided Missile) developed by the Mechanical Engineering Design Bureau Research and Production Corporation at an exposition of the International military technical forum "Army-2021". Journal MilitaryWatchMagazin. Kubinka, 23.08.2021. Photo: Izvestia / Dmitriy Korotayev.

Благодаря высоким боевым и эксплуатационным характеристикам Министерство обороны Российской Федерации заключило новый контракт на строительство еще 98 модернизированных машин к 2027 году. Среди основных усовершенствований вертолета - новый двигатель ВК-2500П, увеличенная на 13% скорость, новые сенсоры, обеспечивающие круговой обзор, и более совершенные системы управления огнем. Кроме того, "Ночные охотники" смогут участвовать в воздушных сражениях и будут оснащены ракетами малой дальности Р-74М (РВВ-МД).

Читайте также: На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A.

Во время боевых действий на Украине на Ми-28HM в основном использовались ракеты калибра 80 мм и 122 мм, а также противотанковые радиокомандные управляемые ракеты 9M120 "Атака". Однако видеоматериалы опубликованные в конце января, впервые продемонстрировали применение новых типов оружия, включая противотанковые ракеты LMUR (Изделие 305), специально разработанные для поражения тяжелой бронетехники с вертолетов.

Согласно имеющейся информации, эти ракеты впервые прошли "проверку на прочность" в Сирии после продолжительной разработки, хотя это не было официально заявлено, поскольку дефицит бронетехники у сирийских боевиков ограничил возможности для проведения полноценных испытаний.

реклама

"Изделия 305" ценятся за высокую точность и дальность (около 15 км), позволяющие винтокрылым машинам атаковать противника издалека.  Для обеспечения максимальной точности на ракетах используется комбинированная система инерциального, спутникового и оптического наведения.

Compared to similar munitions, LMUR 305 missiles feature a more powerful high-explosive warhead. This makes them a more effective weapon against fortifications, buildings and clusters of unarmed vehicles, as well as groups of infantry. The picture shows the salvo of several Mi-28NM guided missiles. Journal MilitaryWatchMagazin.

Вооружение "Ночных охотников" и "Аллигаторов" (Ка-52) этими боеприпасами позволит ВКС РФ извлечь выгоду из своего господства в воздухе и изменить баланс сил в свою пользу.

Однако прогнозируемый рост парка украинской бронетехники потенциально представляет довольно серьезную угрозу, поскольку многие страны Североатлантического альянса обещали поставить Киеву сотни новых танков и других бронированных автомобилей.

Читайте также: В марте  многоцелевые Су-35СМ Фланкер, построенные для ВВС Египта, отправятся в Иран.

реклама

Успешное применение LMUR в специальной военной операции на Украине может способствовать увеличению экспортных продаж не только в Алжир, Ирак и Уганду, на вооружение которых состоят Ми-28, но и странам эксплуатирующих более дешевые и широко используемые вертолеты, такие как Ми-8, с ними ЛМУР 305 также совместимы.

Источники и ссылки: Journal MilitaryWatchMagazin, SIte CornerofSky, Газета Известия, Журнал "Военное обозрение", Newspaper Rossiyskaya gazeta, Журнал "Аргументы и Факты".

1. (http://www.airwars.ru/enc/ah/mi28nm.html)    
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/mi28-russia-ukraine-tank-hunting)
3. (https://rg.ru/2023/01/19/mw-mi-28-s-novymi-raketami-poluchat-preimushchestvo-v-borbe-s-tankami.html)
4. (https://iz.ru/1220734/anton-lavrov-anna-cherepanova/dalniaia-dlia-aviatcii-rakete-lmur-khotiat-rasshirit-sferu-primeneniia)
5. (https://aif.ru/politics/world/chto_za_novuyu_vysokotochnuyu_raketu_lmur_primenyayut_mi-28_nm_na_ukraine)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

изделие 305 лмур ми-28нм ночные охотники
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
33
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
19

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
83
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
21
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
505
В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
17
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
+
В Польше из армии бегут даже профессионалы, несмотря на высокие зарплаты, которые повысят ещё
20
Королевская битва Rumbleverse от Iron Galaxy Studios только вышла и уже закрывается
+
Создатель Dead Space похвалил авторов ремейка за качество продукта
1
ООН оказывает помощь Молдове дровами для отопления
4
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
177
Смартфон Oscal S80 предлагает аккумулятор 13000 мАч, камеру с Arcsoft, чип MediaTek Helio G85 и систему Doke OS 3.0
+
Reuters: США намерены передать Украине ракеты большой дальности поражения GLSDB
4
В Польше пытаются остановить массовое увольнение военнослужащих
8
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
30
На Украине предложили вместо танков M1 Abrams получить сотни тысяч дронов-камикадзе
5
Роспотребнадзор приструнил Wildberries – маркетплейс не будет брать деньги за возврат брака
7
В одном шаге от артемовского котла: почему третьего «Минска» не будет
10
25 недорогих смартфонов Xiaomi серии Redmi Note получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в марте 2023г
+
Экс-премьер Британии требует от США предоставить Украине дальнобойную артиллерию, самолёты и танки
1
Китайские учёные создали притягивающий луч с использованием yникaльныx cвoйcтв гpaфeнa
1

Популярные статьи

Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
107
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
38
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
23
Новые электромобили Evolute набирают популярность среди граждан и таксопарков России
12
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
10
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
7
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
15

Сейчас обсуждают

Сисянбек-Таня-Огылович
17:40
Подтверждаю. Вежливому сделали процедуру. Сейчас Нутти готовится.
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Андрей Важенин
17:39
Ну я служил в ЦБРТ ( центральной базе резерва танков) у нас регулярно обслуживались и заводились все танки, как у нас назвали, горячего резерва, около 60% от общего количества. Техника была в состояни...
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
хахахер
17:37
параша на фото там у меня другое с евреем порошенко есть фото.Параша еврей,он просто фамилию менял
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Андрей Важенин
17:36
Так у нас уже и ракеты закончились и патроны и снаряды. Солдаты голые бегают по полям и кричат тра-та-та, бабах и ты убит, оказывая психологически поражающий фактор на противника. А честные, добрые и...
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
хахахер
17:34
у него щас усиленные процедуры электрическим током идут
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Сисянбек-Таня-Огылович
17:32
Ты абсолютно прав украб-манкурт. Вот тут коротенько в 5 минут можно ознакомится с твоим восприятием мира и истории. https://t.me/Humor_and_Politics/62252 и про глобус украины там не забыли...
Улицы Артёмовска заполнены уничтоженной военной техникой ВСУ с ещё дымящимися остовами
Андрей Важенин
17:32
Именно она самая. Передаки свехзвуком запускает на орбиту.
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
хахахер
17:30
пенсионеры там будут за место комплекса"змей горыныч"
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Kutuz
17:28
Ещё год назад разговоров про Крым вообще не было так то
Украинская министр мечтает провести в Крыму "фильтрационные мероприятия" для россиян
Андрей Важенин
17:26
Нет достаточно чтобы ребенок или родители. Подышал пылью с места обстрела
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем