За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ударные вертолеты Ми-28HM "Ночной охотник" (по классификации NATO: Havoc - "Опустошитель") Вооруженных Сил РФ активно участвуют в продолжающихся боевых действиях на Украине. Недавно эти машины получили противотанковые ракеты нового поколения для поражения быстро пополняющихся запасов бронетехники ВСУ. До начала специальной военной операции в феврале прошлого года Киев располагал пусть и сильно устаревшими, но довольно многочисленными танковыми подразделениями в Европе, и довольно оперативно начал получать бронетехнику от членов НАТО.

реклама

Russian Mi-28NM attack helicopters continue to expand their role against Ukrainian armored vehicles. Night Hunters with new LMUR missiles have been spotted at the front. They are valued for their high accuracy and range, allowing the helicopter to strike from afar. MilitaryWatchMagazin.Photographs by Sputnik. Maxim Blinov.

На прошлой неделе Лондон заявил о своих намерениях отправить на Украину свои основные боевые танки Challenger 2. По оценкам экспертов, для борьбы с этими бронетанковыми подразделениями на вооружении российской армии в настоящее время находится около 130 вертолетов Ми-28H "Ночной охотник" (по кодификации НАТО: Havoc — "Опустошитель"), которые, за исключением двухвинтовых Ка-52 "Аллигатор", производимых конкурирующим ОКБ "Камов", являются самыми грозными винтокрылыми машинами ВС РФ.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Первые Ми-28 стали поступать на вооружение в начале 2008 года, после длительных задержек, связанных с распадом СССР и его серьёзными последствиями для российской оборонной промышленности. Таким образом, Ми-28 на 22 года моложе своего ближайшего западного "соперника" - вертолёта США McDonnell Douglas AH-64 Apache. Ми-28 проектировался как прямой наследник советского аналога "Apache" - Ми-24 (по кодификации НАТО: Hind — "Лань"). Эти два старых соперника составляли основу флотов Североатлантического альянса и Варшавского договора в 80-е годы прошлого столетия.

Ми-28НМ способны нести по 16 противотанковых ракет или 80 неуправляемых реактивных снарядов калибра 80 мм. "Ночной охотник" по своим летно-техническим характеристикам, огневой мощи, живучести и простоте обслуживания, а также уникальным способностям летать задом, боком, делать "воронку на хвост", значительно превосходит американские "Апачи". Ми-28НМ - является модифицированной версией многоцелевого вертолета Ми-28Н. Эти винтокрылые машины, сегодня активно использующиеся на Украине, впервые был задействован в боевых действиях в Сирии в 2016 году.

реклама

Helicopter-guided missile LMUR 305 (Light Multi-Purpose Guided Missile) developed by the Mechanical Engineering Design Bureau Research and Production Corporation at an exposition of the International military technical forum "Army-2021". Journal MilitaryWatchMagazin. Kubinka, 23.08.2021. Photo: Izvestia / Dmitriy Korotayev.

Благодаря высоким боевым и эксплуатационным характеристикам Министерство обороны Российской Федерации заключило новый контракт на строительство еще 98 модернизированных машин к 2027 году. Среди основных усовершенствований вертолета - новый двигатель ВК-2500П, увеличенная на 13% скорость, новые сенсоры, обеспечивающие круговой обзор, и более совершенные системы управления огнем. Кроме того, "Ночные охотники" смогут участвовать в воздушных сражениях и будут оснащены ракетами малой дальности Р-74М (РВВ-МД).

Во время боевых действий на Украине на Ми-28HM в основном использовались ракеты калибра 80 мм и 122 мм, а также противотанковые радиокомандные управляемые ракеты 9M120 "Атака". Однако видеоматериалы опубликованные в конце января, впервые продемонстрировали применение новых типов оружия, включая противотанковые ракеты LMUR (Изделие 305), специально разработанные для поражения тяжелой бронетехники с вертолетов.

Согласно имеющейся информации, эти ракеты впервые прошли "проверку на прочность" в Сирии после продолжительной разработки, хотя это не было официально заявлено, поскольку дефицит бронетехники у сирийских боевиков ограничил возможности для проведения полноценных испытаний.

реклама

"Изделия 305" ценятся за высокую точность и дальность (около 15 км), позволяющие винтокрылым машинам атаковать противника издалека. Для обеспечения максимальной точности на ракетах используется комбинированная система инерциального, спутникового и оптического наведения.

Compared to similar munitions, LMUR 305 missiles feature a more powerful high-explosive warhead. This makes them a more effective weapon against fortifications, buildings and clusters of unarmed vehicles, as well as groups of infantry. The picture shows the salvo of several Mi-28NM guided missiles. Journal MilitaryWatchMagazin.

Вооружение "Ночных охотников" и "Аллигаторов" (Ка-52) этими боеприпасами позволит ВКС РФ извлечь выгоду из своего господства в воздухе и изменить баланс сил в свою пользу.

Однако прогнозируемый рост парка украинской бронетехники потенциально представляет довольно серьезную угрозу, поскольку многие страны Североатлантического альянса обещали поставить Киеву сотни новых танков и других бронированных автомобилей.

реклама

Успешное применение LMUR в специальной военной операции на Украине может способствовать увеличению экспортных продаж не только в Алжир, Ирак и Уганду, на вооружение которых состоят Ми-28, но и странам эксплуатирующих более дешевые и широко используемые вертолеты, такие как Ми-8, с ними ЛМУР 305 также совместимы.

Источники и ссылки: Journal MilitaryWatchMagazin, SIte CornerofSky, Газета Известия, Журнал "Военное обозрение", Newspaper Rossiyskaya gazeta, Журнал "Аргументы и Факты".

1. (http://www.airwars.ru/enc/ah/mi28nm.html)

2. (https://militarywatchmagazine.com/article/mi28-russia-ukraine-tank-hunting)

3. (https://rg.ru/2023/01/19/mw-mi-28-s-novymi-raketami-poluchat-preimushchestvo-v-borbe-s-tankami.html)

4. (https://iz.ru/1220734/anton-lavrov-anna-cherepanova/dalniaia-dlia-aviatcii-rakete-lmur-khotiat-rasshirit-sferu-primeneniia)

5. (https://aif.ru/politics/world/chto_za_novuyu_vysokotochnuyu_raketu_lmur_primenyayut_mi-28_nm_na_ukraine)