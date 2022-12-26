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На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A

В то время как Иран готовится к поставкам российских Су-35, Израиль выводит из игры свои лучшие истребители.
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25 декабря ВВС Израиля приняли решение о прекращении полетов 11 истребителей F-35A. Это событие связано с многочисленными инцидентами, которые происходили с самолетами этого класса в течение года.

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Су-35 является глубокой модернизацией истребителя Су-27. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Принятое решение лишь укрепило и без того серьезные опасения относительно способности самолета противостоять ближайшим вызовам безопасности Израиля - и, соответственно, угрозам для более чем десятка других операторов F-35 по всему миру. "На основании полученных результатов и переданной информации было установлено, что эти самолеты требуют проведения специального исследования, чтобы исключить возможность повторных поломок в израильской системе", - заявил представитель ВВС Израиля в связи с недавним решением. При этом осталась определенная неясность в отношении того, как это повлияет на весь израильский парк F-35, который в начале года насчитывал порядка 30 единиц. Далее в сообщениях уточняется, что по результатам первоначальной экспертизы истребители могли иметь дефекты, аналогичные тем, которые привели к катастрофе в Техасе тремя днями ранее, хотя там речь шла об истребителе F-35B с возможностью вертикальной посадки.

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Истребитель пятого поколения F-35 военно-воздушных сил Израиля. Journal Military Watchmagazine.

Ранее в июле этого года Израиль приостановил эксплуатацию всех своих F-35 после обнаружения неисправности катапультируемого кресла. Примерно в это же время ВВС США также приостановили полеты своих F-35. Другие заказчики также столкнулись с определенными проблемами при эксплуатации своих F-35. Так, в октябре стало известно, что Комитет по национальной обороне Южной Кореи за 18 месяцев (с января 2021 года по июнь 2022 года) обнаружил у F-35 234 дефекта. Это число включает 172 случая "нелетного статуса" и 62 случая со статусом – "невозможно завершить миссию". Большинство этих поломок произошло в 2021 году, но в 2022 году ситуация не изменилась.

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F-35 Lightning II - малозаметный многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения, ВВС Израиля.  Журнал "Military Watchmagazine"

F-35 - единственный истребитель выше четвертого поколения, производимый на Западе. Более того, он и китайский J-20 являются единственными серийными истребителями пятого поколения, которые используются в эскадрильях. Потенциал самолета, который по своим характеристикам значительно превосходит другие существующие западные истребители, вызвал широкий интерес со стороны зарубежных партнеров. Хотя Пентагон все чаще говорит о том, что внутренние заказы, скорее всего, будут сильно урезаны.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).   Основной проблемой F-35, которая, скорее всего, не будет решена в ближайшее время, являются высокие эксплуатационные расходы, что ограничивает возможность его широкого применения в качестве замены F-16 и F-18. В отличие от китайского конкурента J-20, (тяжелого двухмоторного истребителя, предназначенного для выполнения задач превосходства в воздухе и для службы в элитных подразделениях), F-35 - сравнительно легкий одномоторный самолет, предназначенный для массового развертывания. 

Тяжелый истребитель пятого поколения, эквивалентный J-20, разрабатывался в США в рамках программы F-22. Однако серьезные и масштабные проблемы, связанные с эксплуатацией этой машины, привели к тому, что менее чем через четыре года после принятия на вооружение его производство было прекращено, а те немногие F-22, которые были построены, в 2023 году будут списаны, даже несмотря на то, что "отлетали" лишь малую часть своего срока службы. 

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F-16 (слева) и F-35 израильских военно-воздушных сил. Journal Military Watchmagazine


Ранее предполагалось, что Израиль, Япония и, возможно, Австралия приобретут F-22 для своих ВВС, но из-за огромных эксплуатационных расходов истребитель так и не был отправлен на экспорт. Таким образом, в сочетании с задержками в разработке F-35, западные клиенты остались без перспективных самолетов пятого поколения.

Западные эксперты считают, что в отличие от 1970-х годов, когда началось развертывание истребителей четвертого поколения, сегодня у потенциальных врагов Израиля мало шансов получить на вооружение машины поколения пять, особенно на Ближнем Востоке. Тем не менее, главный региональный противник Израиля Иран, по имеющимся данным, в 2023 году должен получить российские истребители Су-35 поколения "4++", которые гораздо эффективнее старых израильских F-16 и F-15.

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Летно-технические характеристики Су-35: Длина самолета — 21,18 м, размах крыла — 14,7 м, высота — 6,2 м. Максимальная взлетная масса — 34 500 кг, максимальная скорость — 2500 км/ч, максимальная дальность полета без подвесных топливных баков (ПТБ) — 4000 км, дозаправкой — 6500 км. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Несмотря на ограниченность многих аспектов их характеристик в воздухе, F-35 хорошо оптимизированы для ударных миссий. Благодаря чему истребители играют ключевую роль в планах Израиля по нанесению возможных ударов по иранским ядерным объектам. Подобные сценарии часто отрабатываются на учениях с участием этих стелс-самолетов.  Эксперты Military Watch утверждают, что именно угроза израильских F-35 стала основной причиной принятия Ираном решения инвестировать в Су-35. Таким образом, Иран усилит и без того мощную сеть ракет класса "земля-воздух", а также возможности нанесения ответных ударов своими беспилотниками и "ракетами возмездия".


Источники и ссылки: Journal Military Watchmagazine, Airwar, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

1. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/su35.html)
2. (https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/su-35/#aircraft-specific)
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/iran-su35-israel-grounds-f35-issues)
4. (https://serviceproekt.ru/insurance/istrebitel-su-35-v-snaryazhennom-sostoyanii-aviaciya-rossii-tehnicheskie/)

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