С начала конфликта на Украине Соединенные Штаты выделили Украине более 27 миллиардов долларов в виде военного оборудования и снаряжения.

"Мало того, что независимо от американской политики угрозы со стороны России не существует, так еще и расширение НАТО для "противодействия этой угрозе" как раз и создает ту самую угрозу, для противодействия которой и было задумано это расширение", - Питер Рамсей британский военный эксперт. The Ukrainian military uses a launcher with US Javelin missiles during military exercises in the Donetsk region. Archived photo. Al Mayadeen English Television Channel. (Associated Press News Photo / Ukrainian Defence Ministry Press Service).

Исследование, опубликованное Центром стратегических и международных исследований (CSIS), показало, что самонавязанное Вашингтоном бремя снабжения Киева оружием ставит под угрозу способность Пентагона подготовиться к вероятному вооруженному конфликту с Китаем. Об этом в понедельник сообщила американская газета Wall Street Journal.

"Суть в том, что оборонная промышленная база США, по моему мнению, не готова к той атмосфере безопасности, которая существует в настоящее время", - сказал в интервью WSJ Сет Джонс, старший вице-президент CSIS и автор исследования.

Вследствие чего объемы оружия и боеприпасов в самих США упали ниже критического уровня, причем настолько, что военно-промышленному комплексу (англ. Military–industrial complex) страны теперь очень трудно наверстать отставание и оперативно пополнить свои запасы.

Военный конфликт в Украине высветил неспособность американских оружейных компаний к восполнению военных запасов. На фото украинские военнослужащие распаковывают противотанковые ракеты Javelin, доставленные в рамках военной помощи Соединенными Штатами Америки Киеву. Boryspil Airport near Kiev, Ukraine, 11 February 2022. Al Mayadeen English Television Channel. (Associated Press News Photo/Efrem Lukatsky, File).

В частности, для того чтобы восполнить запасы противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin FGM-148), поставляемых Киеву с августа, потребуется около семи лет непрерывного производства, а зенитных систем ПЗРК "Стингер" (Stinger FIM-92) – более 20 лет.

Авторы данного исследования в качестве основной проблемы называют устаревшие правительственные нормативы в отношении зарубежных военных продаж и неэффективность бюрократических процедур. Кроме того, они предупреждают Пентагон, что запасы 155-мм боеприпасов, систем Javelin, артиллерийских гаубиц и противоартиллерийских радаров оцениваются как крайне низкие.

С 2019 года Тайвань ожидает поставок американского оружия на сумму более 19 миллиардов долларов.

В докладе также говорится, что Пентагон вряд ли сможет беспрепятственно выполнить свои обязательства перед Тайванем после начала потенциальной войны с Китаем, которая наверняка приведет к изоляции этого островного государства.

"Судя по всему, у Пентагона, менее чем за через неделю после начала конфликта в Тайваньском проливе, закончатся боеприпасы, включая ракеты дальнего радиуса действия и высокоточные снаряды", - пишут авторы исследования.

The military conflict in Ukraine has exposed vulnerabilities in the US military-industrial industry that threaten the US military's ability to wage war against China, according to an analysis by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Соединенные Штаты отправили на Украину огромное количество своих ракет Javelin. Al Mayadeen English Television Channel. Photo: Michael Ciaglo/Getty Images.

Таким образом, Вашингтону будет "крайне трудно" поддерживать очередной военный конфликт, учитывая, что Пекин инвестирует огромные средства в производство новых боеприпасов, приобретая высокотехнологичные системы вооружений в объемах, "в пять-шесть раз превосходящих американские".

Однако эксперты арабского канала Al Mayadeen думают несколько иначе. "Неважно, заканчиваются ли запасы оружия в США или нет, ясно одно: вряд ли Вашингтон стал бы необдуманно поставлять Киеву такое огромное количество оружия. США исторически опирались на милитаризацию как основной способ аккумулирования капитала на глобальном уровне для обеспечения собственной выгоды и экономического роста".

А поскольку Вашингтону выгодны военные конфликты, а также их социальные, финансовые и политические последствия, низкий уровень запасов оружия может означать только то, что американские военно-промышленные корпорации получают огромные прибыли по мере того, как правительство США размещает новые заказы для восполнения своего истощенного арсенала.

Аналитики Al Mayadeen утверждают, что иллюзия слабости Соединенных Штатов может быть обманчивой, поскольку правящая капиталистическая элита США всегда использовала государство для собственного обогащения, которое в том числе выражалось в милитаризме. Результатом такого экономического роста может стать производство новых единиц и типов оружия взамен истощенных в результате войн и военных интервенций.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Wall Street Journal, РИА Новости, Twitter.

