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Китай игнорирует попытки США возобновить диалог между Пентагоном и руководством НОАК - Bloomberg
После провокации Пелоси Пекин отвергает любые попытки США установить регулярные контакты по вопросам обороны.
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Две мировые державы прекратили общение после того, как бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намеренно совершила провокацию и нарушила принцип "одного Китая". Санья, 27 декабря 2019 г. -- На фотографии, сделанной 17 декабря 2019 г., запечатлен авианосец "Шаньдун" в военно-морском порту в городе Санья южно-китайской провинции Хайнань. Первый в Китае авианосец отечественной постройки "Шаньдун" был передан военно-морским силам Народно-освободительной армии и введен в строй 17 декабря 2019 года в военно-морском порту в Санье. Новый авианосец, названный в честь провинции Шаньдун на востоке Китая, получил номер 17. Al Mayadeen English Television Channel (Photo by Li Gang/Xinhua via Gett Images)

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В докладе журнала Bloomberg Businessweek, опубликованном во вторник, сообщается, что Соединенные Штаты пытаются возобновить диалог с Китаем по военным вопросам с момента последней встречи глав государств, состоявшейся в ноябре прошлого года. Согласно источникам в оборонном ведомстве Соединенных Штатов, Пекин игнорирует попытки США возобновить диалог по важнейшим проблемам безопасности. 

В докладе говорится, что цель состоит в том, чтобы избежать потенциального конфликта между Пентагоном и НОАК. Однако такое утверждение вызывает определенные сомнения, учитывая, что США до сих пор не сделали ничего, кроме как инициировали ряд наступательных действий и провокаций против Китайской Народной Республики. 

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Две мировые державы прекратили общение после того, как бывший спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси намеренно совершила провокацию и нарушила принцип "одного Китая". 

Напомним, что 15 ноября прошлого года президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в Тайваньском проливе.  Позже в том же месяце министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ в Камбодже, чтобы провести переговоры о китайско-американских отношениях в области оборонной промышленности, а также обсудить вопросы региональной и глобальной безопасности.

Пекин отмахивается от попыток американцев возобновить диалог по военным вопросам между Пентагоном и руководством Народно-освободительная армия Китая. Al Mayadeen English Television Channel/ (Photo by Li Gang/Xinhua via Gett Images)

Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин подчеркнул необходимость ответственного подхода к конкуренции и поддержанию открытых линий связи между КНР и Соединенными Штатами. Однако (после провокации Пелоси) Пекин отвергает любые попытки Вашингтона установить регулярные контакты по вопросам обороны.

Какой же из всего этого следует вывод? Это говорит либо об опасениях США, связанных с ростом напряженности в отношениях с Китаем, либо о том, что Пентагон пытается расширить шпионскую сеть для отслеживания событий в китайских вооруженных силах.

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В докладе Bloomberg Businessweek говорится о том, что китайские военные стали вести себя более безрассудно по отношению к Соединенным Штатам с тех пор, как отношения между странами обострились, и это (по мнению авторов публикации) подрывает права Китая на защиту своей территориальной целостности.

Несмотря на это, две страны продолжают поддерживать открытые линии связи по дипломатическим каналам. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен планирует посетить Пекин в начале февраля, согласно договоренности, достигнутой на саммите G20 на Бали лидерами США и Китая. В рамках этого визита Блинкен, вероятно, вновь попытается отговорить Китай от сотрудничества с Российской Федерацией, что, однако, не увенчается успехом. Другими предметами обсуждения могут стать деэскалация торговой войны и урегулирование текущих разногласий по Тайваню.

Китайско-американские переговоры по проблемам обороны зашли в тупик спустя два месяца после встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайские военные действуют все более агрессивно, утверждает официальный представитель Пентагона. Journal Bloomberg Businessweek . Al Mayadeen English Television Channel.

Сергей Лузянин, российский эксперт по международным отношениям в Восточной Азии, отметил, что визит Блинкена состоится накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте этого года.

"Поэтому США попытаются провести разведывательные мероприятия, чтобы понять, что произойдет во время встречи лидеров России и Китая", - сказал эксперт.

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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей видео-конференции пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Москву в следующем году. В свою очередь, китайский лидер заявил, что в условиях непростой международной ситуации Пекин готов наращивать стратегическое сотрудничество с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.

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Sources and links: Al Mayadeen English Television Channel, Prime Economic Information Agency, Journal Bloomberg Businessweek.
1. (https://1prime.ru/world/20230118/839505629.html)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/china-brushes-off-us-attempts-to-revive-military-to-military)
3. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/us-china-defense-talks-stalled-two-months-after-biden-xi-meeting)

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#китай #тайвань #вооруженные силы сша
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