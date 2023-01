За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На днях министерство обороны Великобритании заявило, что российские ВКС РФ "почти наверняка" задействовали свои многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине. В начале месяца военная разведка страны (англ. Defence Intelligence, DI) опубликовала обновленный доклад, посвященный исключительно этим машинам. Несмотря на то, что первые сообщения об использовании Су-57 в рамках СВО появились еще в начале марта, оборонное ведомство утверждает, что эти самолеты принимают участие в операциях на Украине "по меньшей мере с середины июня прошлого года".

реклама

The British Ministry of Defense was interested in a probable air battle involving Su-57s in the air defense system. The Su-57, formerly known as the PAK FA and T-50, is a Russian fifths-generaton fighters jet equipped with a fundamentally new avionics system and the latest radar. The developer of the aircraft is Sukhoi Company, part of the United Aircraft Corporation (UAC). Journal Military Watch Magazin.

В докладе были представлены "коммерчески доступные" спутниковые снимки, на которых запечатлены 5 единиц серийных Су-57 на авиационной базе в южной части России, где расположен 929-й Государственный летно-испытательный полигон Минобороны РФ. По словам западных экспертов это единственная известная авиабаза для самолетов подобного класса, и вероятно именно оттуда осуществлялись атаки против войск ВСУ.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Новость по теме: Почему двадцать третий истребительный авиаполк первым получил современные Су-57

По прогнозам, летом этого года истребители будут переданы из центра в первое боевое подразделение - 23-й Гвардейский авиационный полк. Сегодня на вооружении российских ВКС находится только 10 многоцелевых самолетов пятого поколения проекта Т-50 (Felon — "Преступник" по классификации НАТО) в составе одного недоукомплектованного подразделения. Причем шесть из них были поставлены в прошлом году, и "масштабы производства продолжают расти угрожающими темпами". - волнуются западные эксперты из Military Watch Magazin

реклама

Серийные истребители Су-57 из состава 929-го Государственного летно-испытательного полигона Министерства обороны Российской Федерации. Journal Military Watch Magazin.

Ожидается, что уже к 2026 году российский парк Су-57 достигнет 50 единиц. Всего же до 2028 года будет сконструировано в общей сложности 76 многоцелевых истребителей 5-го поколения, которыми полностью укомплектуют три авиационных полка. В перспективе производство будет расширяться по мере сокращения объемов заказов на более старые самолеты Су-30 и Су-35.

Это интересно: Десятки истребителей КНР J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива

Однако, несмотря на небольшое количество Су-57 был задействован в военных операциях, как ни один другой истребитель пятого поколения, включая задачи по подавлению средств ПВО и нанесение высокоточных ударов с использованием оружия дальнего радиуса действия класса "воздух-поверхность" по объектам государственного значения Украины.

реклама

The West has been closely watching the Su-57's participation in air defense operations in Ukraine. It has been used in combat operations as no other fighter of its generation has been used. The only exception is the Israeli F-35. ournal Military Watch Magazin.

Вероятно, наиболее ярким аспектом в отчете Министерства обороны Великобритании является сообщение о том, что Су-57 принимали активное участие в боевых действиях над Украиной. В документе утверждается, что истребители атаковали важные объекты на территории Незалежной "боеприпасами дальнего радиуса действия класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух". Это последовало вслед за неподтвержденными сообщениями, о том, что в первой половине октября российский "Преступник" сбил украинский Су-27 в воздушном бою после того, последний нанес удар по объектам Белгородской области.

Новость по теме: На фоне поставки Российской Федерацией Ирану многоцелевых Су-35, Израиль прекратил полеты своих истребителей F-35A

Су-57 был разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27, несколько эскадрилий которого были переданы Киеву после распада СССР в начале 90-х годов прошлого столетия. Несмотря на то, что в советское время Су-27 считался лучшим истребителем в мире, те остатки, которые сегодня остались у ВСУ, считаются устаревшими и могут стать легкими мишенями для российских истребителей пятого поколения, особенно действуя без поддержки и в непосредственной близости от российских границ.

реклама

The 23rd Guards' Tallinn Fighter Regiment has become a prime candidate for new top-notch fighters, in part because it is stationed in Dzemgi, which is located near the Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant named after Yuri Gagarin. Journal Military Watch Magazin.

И хотя факт уничтожения Су-27 в октябре остается неподтвержденным, любой сбитый Су-57 пилотируемый боевой самолет станет еще одним уникальным достижением ВКС России. По имеющейся информации, российские военно-воздушные силы уже уничтожили несколько сотен самолетов украинских ВВС, включая ударные БПЛА. Так что вполне вероятно, что Су-57 сбивали беспилотные цели. Это, стало бы очередным успехом первого подразделения малозаметных истребителей ВКС РФ, поскольку до этого единственными истребителями пятого поколения, уничтожившими беспилотники в воздушном бою, являлись F-35 израильских ВВС.

Sources and References: UAC-Russia, Site Airwar.ru, Journal MilitaryWatchMagazin, Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ им. В.П. Чкалова

1. (https://www.airwar.ru/encc/fighters/su-57.html)

2. (https://www.airwar.ru/encc/fighters/su-27.html)

3. (https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/su-57/)

4. (https://militarywatchmagazin.com/article/brit-mod-su57-ukraine-a2a)

5. (https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=12352@egOrganization)