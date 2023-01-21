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Усиливающееся давление со стороны Соединенных Штатов и их союзников, по утверждению военных экспертов, подтолкнуло Народно-освободительную армию Китая к развертыванию истребителей J-16 во всех военных округах НОАК.

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Истребитель J-16 на 14-м авиасалоне Китая в городе Чжухай, провинция Гуандун на юге Китая, 9 ноября 2022 г. CFP

Многоцелевые истребители J-16 поступили на вооружение во все пять театральных командований Народно-освободительной армии Китая "на фоне усиливающихся провокаций со стороны Соединенных Штатов и их союзников в Южно- и Восточно-Китайском морях", - подтвердило в начале этой недели Центральное государственное телевидение Китая (CCTV).

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"Китайских военных самолетов старого поколения, таких как J-7 и J-8, недостаточно, чтобы справиться с растущими проблемами безопасности на периферии страны", - считает Фу Цяньшао, военный эксперт по оборудованию военно-воздушных сил НОАК в отставке.

"Замена самолетов происходит не только на западной границе, Китаю нужны более мощные современные военные самолеты дальнего радиуса действия, чтобы противостоять растущим провокациям со стороны США и их союзников в Южно- и Восточно-Китайском морях, где находятся ключевые стратегические объекты НОАК".

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Истребитель J-16 из состава военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая выступает на авиашоу в честь 70-й годовщины основания ВВС, которое проходило в Чанчуне, столице северо-восточной китайской провинции Цзилинь, с 17 по 21 октября 2019 года. По заявлению китайских экспертов Shenyang J-16 - самый опасный истребитель поколения 4++ китайских военно-воздушных сил. Journal Interesting Engineering. Journal Interesting Engineering. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Yang Pan)

Командование Западного театра военных действий, осуществляющее контроль за охраной рубежей вдоль спорной гималайской границы с Индией, первым получило партию тандемных многоцелевых истребителей Shenyang J-16. В состав этого командования входят такие военные регионы, как Синьцзян и Тибет.

По информации военного издания Ordnance Industry Science Technology, тандемный двухреактивный истребитель-бомбардировщик Shenyang J-16 был впервые разработан в Китае в 2008 году.

Это был ответ Народно-освободительная армия Китая на модернизацию американскими военно-воздушными силами истребителя F-15C/D Eagle, который в то время был основным конкурентом китайского тяжелого истребителя четвертого поколения J-11B (лицензионным вариантом советского истребителя Су-27).

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Отечественные двигатели WS-10 "Taihang", устанавливаемые на целый ряд самолетов, включая J-16, J-11, J-10 и J-20, способны значительно увеличить производительность истребителей Shenyang J-16, отметила в пятницу газета South China Morning Post (SCMP).

Истребитель J-16 из состава ВВС НОАК выступает во время авиашоу в честь 70-летия со дня основания ВВС, которое проходило в Чанчуне, столице северо-восточной китайской провинции Цзилинь, с 17 по 21 октября 2019 года. Journal Interesting Engineering. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Yang Pan)

Shenyang J-16 — это современный многоцелевой ударный истребитель четвертого поколения с двухместным двухреактивным двигателем, разработанный и произведенный в Китае Шэньянским авиационно-промышленным концерном (Shenyang Aircraft Corporation).

Он был разработан на базе Shenyang J-11 и находится на вооружении Народно-освободительной армии Китая с 2103 года. Усовершенствованная модификация, способная наносить удары по наземным объектам, в некоторой степени сопоставима с американским McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle.

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"У J-16 нет недостатков, потому что он оснащен многими видами вооружений и может эксплуатироваться в любую погоду", - заявила в 2021 году китайская Global Times со ссылкой на Ван Сонгси, лётчика-испытателя Северного театрального командования Военно-воздушных сил НОАК. "С точки зрения эксплуатационных характеристик J-16 превосходит все типы самолетов, на которых я летал". Я имею в виду управляемость самолета", - отметил Сонгси.

Грузоподъемность истребителя составляет 12 тонн, он сопоставим с российскими Су-27 и Су-30, а также с китайским самолетом четвертого поколения J-11B. Его грузоподъемность почти равна американскому F-22.

Основной двухместный истребитель китайских ВВС J-11BS является одним из самых боеспособных истребителей НОАК. В настоящее время эти машины находятся на вооружении в большом количестве. По сравнению с ранними вариантами истребителей J-11, самым главным отличием J-11BS является установка нового двигателя Taihang. Это самая современная модификация китайского двухместного тяжелого истребителя. Именно этот самолет заложил надежный фундамент для успешного исследования и разработки более позднего истребителя J-16.

Рост напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем

По мнению Чжоу Чэньмина, исследователя пекинского аналитического центра военной науки и техники Yuan Wang, истребитель-бомбардировщик J-16 - важнейший "партнер" J-20 - способен значительно повысить потенциал воздушных ударов за счет увеличения полезной нагрузки, а также "расчистить путь" для выполнения наземных атак самолетами J-10C.

"Китай ожидает, что США развернут в Азиатско-Тихоокеанском регионе не менее 300 современных самолетов, включая F-22 и F-35, причем около 200 из этого числа будут принадлежать американским союзникам по НАТО, поэтому НОАК должна располагать соответствующие количество J-20 и J-16", - утверждает Чэньмин.

В сентябре 2021 года на авиасалоне в Чжухае, крупнейшем авиационном мероприятии Китая, состоялся публичный дебют J-16D, новой модели тактического истребителя, разработанного для ведения радиоэлектронной борьбы.

В 2022 году вооруженные силы Тайваня наблюдали два J-16D и девять других самолетов НОАК, когда они вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО острова.

Эти действия Народно-освободительной армии Китая проходят на фоне активизации усилий Соединенных Штатов по ограничению военной мощи КНР в рамках новой индо-тихоокеанской политики и укрепления обороны Тайваня, который Пекин рассматривает как отколовшуюся провинцию и которую он пообещала вернуть в случае необходимости силой.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Journal Airwar, Journal Сhinamil, Portal Alamy, CGTN.

1. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/j11b.html)

2. (https://interestingengineering.com/culture/us-china-pla-deploys-j-16-bombers)

3. (https://news.cgtn.com/news/2022-11-11/China-s-J-16-fighter-jet-dazzles-at-Airshow-China-1eRCZBFPb56/index.html)

4. (http://eng.chinamil.com.cn/2019special/2019-10/23/content_9672517_2.htm)

5. (https://www.alamy.com/the-chinese-air-force-j-11bs-two-seater-fighter-ace-main-fighter-is-one-of-the-latest-fighter-jets-in-china-at-present-it-has-been-in-a-large-number-of-service-compared-with-the-early-domestic-j-11-fighters-the-biggest-difference-between-the-j-11bs-is-the-replacement-of-a-domestic-taihang-engine-it-is-the-representative-model-in-chinas-double-hair-heavy-fighter-it-has-laid-a-solid-foundation-for-the-successful-research-and-development-of-the-later-j-16-fighter-image248886154.html)