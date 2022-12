Министерство обороны Тайваня за последние 24 часа отследило 71 самолет и 7 кораблей ВМС КНР вблизи острова

Китайские военные самолеты, включая J-10, J-16 и Су-30, пересекли границу Тайваньского пролива. Все это случилось за последние сутки. С 6:00 утра 25 декабря до 6:00 утра 26 декабря. Помимо истребителей, Китай направил в Тайваньский пролив семь военных кораблей. Об этом пишет издание Bulgarian Military

A Chinese J-16 approaches an Australian P-8A and begins firing. Photo courtesy of the Chinese Ministry of Defense.

Источники сообщили, что это была демонстрация силы со стороны Пекина в ответ на недавно принятый в Вашингтоне закон. Напомним, что на днях США приняли оборонный бюджет на 2023 год. В этом правительственном документе Китай назван "вызовом для Соединенных Штатов".

В дополнение к расходам на оборону в размере $10 млрд выделяемых США на оборону островного государства, Вашингтон совместно с Тайванем разрабатывает программы военного планирования, тренировок и учений. Кроме того, в ближайшее время Тайбэй ожидает поставок оружия из США на сумму 19 миллиардов долларов. В том числе противокорабельные ракетные комплексы Harpoon, противотанковые ракетные комплексы Javelin и Stinger, а также самоходные гаубицы M109A6.

В общей сложности за последние 24 часа Китай направил к Тайваню 71 военный самолет. Власти острова заявили, что внимательно следят за передвижениями военно-воздушных и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Представитель штаба Восточного военного округа (Eastern Theater Command) Народно-освободительной армии Китая, г-н Ши И, в своём официальном заявлении для прессы подчеркнул, что манёвры КНР явились ответом на участившиеся провокации со стороны Соединённых Штатов и Тайваня. Г-н Ши сообщил, что отправленные военные самолеты и корабли проводят учения по нанесению ударов в водах вокруг Тайваня.

22 сентября этого года председатель КНР и глава Центральной военной комиссии Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в реальных военных операциях.

Китаю удалось построить многоцелевой истребитель J-16. По многим параметрам он идентичен российскому сверхманёвренному боевому самолету Су-35. Photo credit: Wikipedia

Первые тревожные сигналы о грядущей эскалации конфликта между Китаем и Тайванем появились уже в августе этого года, когда в Тайбэе с визитом прилетала Нэнси Пелоси - Спикер палаты представителей США. В ответ Китай пригрозил США серьезными последствиями и анонсировал крупномасштабные военные учения.

Позже, 15 ноября, на пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин рассказала о планах по присоединению Тайваня к Китаю. "Пекин будет работать с максимальной искренностью и приложит максимум усилий для достижения мирного воссоединения, но мы не откажемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять любые необходимые меры", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомство Китая.

В начале этого месяца Центральное телевидение КНР транслировало документальный фильм об истории создания самого совершенного истребителя Китая J-15. Оказалось, что это самолет сконструирован по образу и подобию российского многоцелевого палубного истребителя горизонтального взлета и посадки палубного базирования Су-33.

