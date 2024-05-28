На фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем и Россией Вашингтон может изменить стратегию военного сдерживания, развернув крылатые ракеты с ядерными боеголовками на своих субмаринах.

На Западе считают, что развертывание крылатых ракет большой дальности с ядерными боевыми блоками на ударных подводных лодках класса «Вирджиния» поможет сократить разрыв в сдерживании России и КНР. На снимке: американская подводная лодка класса Virginia. Credit: US Navy

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В этом месяце американское издание USNI News сообщило, что Пентагон рассматривает возможность размещения крылатых ракет подводного базирования с ядерными боеголовками (SLCM-N) на модифицированных атомных подводных лодках класса «Вирджиния» (SSN).

Выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил минувшую среду, директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф обратил внимание на трудности и неопределенности, касающиеся модификации ударных подводных лодок класса «Вирджиния» с целью размещения на них крылатых ракет SLCM-N. Он заявил о высокой стоимости модификации субмарин и о необходимости более гибкого подхода к программе.

Сенатор Марк Келли выразил обеспокоенность по поводу вероятных компромиссов подобных модификаций, особенно влияния на потенциал торпедных установок и других стратегически важных оружейных систем. Вулф ответил, что его ведомство «продолжает обсуждать с администрацией президента и конгрессом варианты реализации программы SLCM-N таким образом, чтобы обеспечить баланс между стоимостью, эффективностью сдерживания и всеми возможными рисками». Эти показания подчеркнули хрупкий баланс, необходимый для эффективной реализации программы SLCM-N, учитывая ограниченный резерв опытного правительственного персонала и катастрофическое состояние американской радиохимической промышленности.

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Ранее в этом месяце другая группа сенаторов выразила озабоченность текущими задержками в программе строительства ПЛАРБ Columbia и поставке Канберре ударных подлодок класса Virginia, в соответствии с соглашением между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами (AUKUS). На этом фоне, сенатор Деб Фишер (республиканец от штата Небраска) подчеркнула необходимость наличия более «разнообразных вариантов» противостояния противникам, обладающим ядерным оружием.

Она заявила, что США оказавшись втянутыми в перетягивание ядерного каната, ломают голову над стратегией ядерного сдерживания, в то время как Китай и Россия активно наращивают свои арсеналы ТЯО.

В июне прошлого года газета Asia Times писала, что в настоящее время американское ядерное оружие морского базирования включает в себя лишь стратегические баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). Между тем Россия и Китай сосредоточились на разработке нестратегических ядерных вооружений малой мощности, которые в отличии от СЯО предназначены для поддержки конвенциональных боевых операций.

Возможно, пишет издание, особый упор на стратегическое сдерживание привел к дисбалансу возможностей сдерживания между Соединенными Штатами и их ближайшими соперниками, в то время как SLCM-N обеспечивает возможность нанесения тактического ядерного удара в ответ на применение ТЯО Россией и Китаем.

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Усилия по возрождению проекта SLCM-N могут также говорить о более серьезных проблемах в сфере конвенционального сдерживания США. Вероятно, в Вашингтоне посчитали, что ядерное оружие малой мощности компенсирует пробелы конвенционального потенциала.

На снимке подводная лодка класса «Вирджиния» с модулем полезной нагрузки Virginia Payload Module

В условиях роста напряженности США могут изменить свою военно-морскую стратегию, включив в нее развертывание на море маломощного ядерного оружия как средства сдерживания стремительно наращивающего свой военный потенциал Китая.

В статье американского журнала Real Clear Defense, опубликованной в мае 2024 года, военный аналитик и бывший адъюнкт-исследователь Института современной войны в Вест-Пойнте Джо Варнер пишет, что Соединенные Штаты должны срочно развернуть на море маломощное ядерное оружие для сдерживания Росии и Китая. Варнер утверждает, что Вашингтон должен принять военную доктрину с передовым развертыванием тактического ядерного оружия на боевых кораблях.

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Он отмечает, что данный шаг назрел уже давно, учитывая растущие территориальные претензии и военные угрозы Пекина в отношении своих соседей, среди которых такие союзники США, как Южная Корея, Япония, Тайвань и Филиппины. Он также указывает на значительный военный прогресс Китая, в частности, увеличение количества ядерных боеголовок, ракет, военно-морского флота и военно-воздушных сил.

Варнер утверждает, что США стоят перед дилеммой: укрепить свои передовые силы для защиты от ударов ракет КНР или отступить на менее уязвимые позиции, потенциально подвергая опасности своих азиатских союзников. Он раскритиковал принятое после окончания холодной войны решение о демонтаже ядерного оружия театрального (тактического) уровня с американских военных кораблей и высказался за его повторное развертывание для укрепления сил сдерживания США

Он утверждает, что проводимая Китаем ядерная политика «неприменения первым» ненадежна и что передовое развертывание ядерного оружия на море обеспечит США возможность контролировать эскалацию и сдерживать агрессию, не прибегая к стратегическим ядерным силам. Он добавляет, что Вашингтон совместно со своими союзниками должен рассмотреть возможность размещения тактического ядерного оружия в качестве одного из компонентов своей военной стратегии. “Потенциально ключевая роль SLCM-N в укреплении ядерного сдерживания США будет представлять собой серьезный поворот в ядерной стратегии со времен холодной войны,” пишет западный эксперт.

В своей статье, опубликованной в Atlantic Council в апреле 2024 года, старший научный сотрудник программы «Передовая оборона» Центра стратегии и безопасности Атлантического совета Роберт Суфер обращает внимание на важность проекта SLCM-N для обеспечения надежного ядерного сдерживания. По словам Суфера, КРМБ-Н станет первым со времен холодной войны новейшим ядерным оружием США, которое станет мощным сигналом сдерживания для противников и гарантом безопасности для союзников.

Суфер приводит основные моменты, которые необходимо учесть Пентагону для обеспечения успеха программы, в том числе изучение существующих ракетных комплексов на предмет их адаптации, отказ от чрезмерно жестких военных требований и обеспечение эффективного развертывания подводных лодок. Он также подчеркивает необходимость сосредоточенного руководства и контроля для предотвращения сбоев в работе других программ ядерной реконструкции.

Пуски крылатых ракет гвардейским ракетным крейсером «Варяг» и атомным подводным ракетным крейсером "Омск" в водах Тихого океана

По мнению критиков, предлагаемое развертывание КРМБ-Н скорее принесет США больше вреда, чем пользы, и вместо этого предлагают сосредоточиться на дипломатическом взаимодействии и обеспечении стратегической стабильности.

Газета Washington Post в августе 2023 года опубликовала статью, в которой говорится, что размещение крылатых ядерных ракет на борту американских подводных лодок затруднит их основную задачу по обнаружению кораблей противника и займет ценное пространство, необходимое для противолодочных боевых действий. В статье также говорится, что присутствие ядерных крылатых ракет ограничит масштабы военно-морских учений с союзниками, а также заходы в порты государств, не приемлющих ядерные платформы.

Washington Post также обращает внимание на финансовую составляющую SLCM-N, утверждая, что обслуживание таких ракет и их боевых зарядов обойдется американским налогоплательщикам военным в десятки миллиардов. В репортаже отмечается, что у Пентагона уже есть три системы доставки тактического ядерного оружия: гравитационная бомба B61, крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) W80 и БРПЛ Trident W76-2, поэтому не имеет смысла тратить время и деньги на разработку ракет SLCM-N.