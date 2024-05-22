Армия США ожидает развертывания гиперзвукового оружия большой дальности наземного базирования (LRHW) с 2021 года. На фоне задержек и отмены разработок около десятка аналогичных проектов для армии, ВВС, ВМС и DARPA, эта система преподносится Пентагоном как "первая практически готовая к эксплуатации гиперзвуковая ракета". В США признали, что программа по развертыванию ракеты наземного базирования заметно отстает от графика. Армия США разрабатывает LRHW совместно с Lockheed Martin с 2019 года как одну из нескольких программ гиперзвукового оружия после того, как Россия и Китай продемонстрировали в действии свое собственное гиперзвуковое оружие. Месяцем ранее Пентагон отменил запланированные испытания оружия до его поступления на вооружение из-за проблем, возникших в ходе «предполетных проверок».

Армия США выделила Lockheed Martin дополнительные 756 миллионов долларов на финансирование затянувшейся программы LRHW «Dark Eagle ». Контракт предусматривает поставку аккумуляторного оборудования, а также оказание логистической, системной и программно-технической поддержки.

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Разрабатываемые с 2017 года ракеты LRHW стоимостью 41 миллион долларов за штуку и «запускаемые с грузовых платформ», как ожидается, смогут разгоняться до скорости 17 Махов и будут иметь боевой радиус 3 000 километров. Система состоит из твердотопливного ракетного ускорителя AUR (All-Up-Round), также используемого в программе ВМС США Conventional Prompt Strike (CPS).

Но, как и в случае с остальными американскими гиперзвуковыми проектами, программа Dark Eagle фактически превратилась в Dubious Eagle («Сомневающегося орла») после целого ряда проблем с испытаниями. Исследовательская служба американского Конгресса насчитала по меньшей мере пять провалов на текущий момент:

В октябре 2021 года испытания LRHW закончились неудачей. ВВС США тогда сообщили: «Отделение ракеты от самолета прошло в штатном режиме... Но двигатель ракеты не включился».

В июне 2022 года ракетная система LRHW в полном составе потерпела еще одну неудачу в испытаниях.

Запланированное испытание LRHW было отменено в октябре 2022 года для «оценки первопричины» сбоя, произошедшего в июне 2022 года.

В марте 2023 года запланированный испытательный запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде также был отменен.

Второе запланированное испытание на мысе Канаверал было отменено в сентябре 2023 года, после чего армия США заявила, что не сможет выполнить задачу по развертыванию Dark Eagle в текущем финансовом году.

В обзоре, подготовленном в ноябре 2023 года руководителями отдела закупок армии и ВМС США, задержки объясняются «неустановленными проблемами» с ракетой-носителем производства компании Lockheed, а также отмечается, что на их устранение уйдут «месяцы».

«Неудовлетворительный послужной список» американских программ по разработке гиперзвукового оружия вызывает недоумение экспертов, учитывая, что Конгресс ежегодно выделяет десятки миллиардов долларов на исследования и конструкторские разработки в рамках оборонных бюджетов, которые традиционно превышают расходы на оборонку всех основных противников Вашингтона вместе взятых.

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«Американцы не способны решить две задачи: обеспечить управление полетом ракет на гиперзвуковых скоростях - то есть маневрирование - и обеспечить работу систем целеуказания на гиперзвуковых скоростях».

В прошлом месяце военный летчик, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в интервью российским СМИ рассказал, что причина, по которой гиперзвуковое оружие так сложно разработать, кроется не в способности разгонять аппараты до гиперзвуковых скоростей (что стало возможным практически с самого рассвета ракетной эры), а в создании материалов, способных выдерживать сверхвысокие температуры, с которыми гиперзвуковые ракеты сталкиваются во время полета - когда их окутывают облака плазмы. СССР опередил Соединенные Штаты в изучении физики плазмы во время холодной войны, а Россия унаследовала эти бесценные знания и использовала их для создания своих первых в мире гиперзвуковых ракет.

С какой целью Пентагон инвестировал еще 800 миллионов долларов в проект гиперзвуковой ракеты, которая до сих пор не летает? (Художественное изображение проекта дальнобойного гиперзвукового оружия наземного базирования Long Range Hypersonic Weapon «Темный орел». Внутри. Photo: Lockheed Martin.)«Технологии создают люди», - пояснил Дрозденко. «Деньги — это одно из средств развития технологий, но может случиться так, что технология будет создана при минимальном объеме финансирования. А бывает так, что денег у вас много, а технология не работает. Поэтому деньги здесь не главное. Главное — это люди и наличие соответствующих академических знаний", - подчеркнул эксперт.