Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает

С какой целью Пентагон инвестировал еще 800 миллионов долларов в проект гиперзвуковой ракеты, которая до сих пор не летает?
[ ] для раздела Блоги
+
+

Армия США ожидает развертывания гиперзвукового оружия большой дальности наземного базирования (LRHW) с 2021 года. На фоне задержек и отмены разработок около десятка аналогичных проектов для армии, ВВС, ВМС и DARPA, эта система преподносится Пентагоном как "первая практически готовая к эксплуатации гиперзвуковая ракета".В США признали, что программа по развертыванию ракеты наземного базирования заметно отстает от графика. Армия США разрабатывает LRHW совместно с Lockheed Martin с 2019 года как одну из нескольких программ гиперзвукового оружия после того, как Россия и Китай продемонстрировали в действии свое собственное гиперзвуковое оружие. Месяцем ранее Пентагон отменил запланированные испытания оружия до его поступления на вооружение из-за проблем, возникших в ходе «предполетных проверок».

Армия США выделила Lockheed Martin дополнительные 756 миллионов долларов на финансирование затянувшейся программы LRHW «Dark Eagle ». Контракт предусматривает поставку аккумуляторного оборудования, а также оказание логистической, системной и программно-технической поддержки.

реклама



Разрабатываемые с 2017 года ракеты LRHW стоимостью 41 миллион долларов за штуку и «запускаемые с грузовых платформ», как ожидается, смогут разгоняться до скорости 17 Махов и будут иметь боевой радиус 3 000 километров. Система состоит из твердотопливного ракетного ускорителя AUR (All-Up-Round), также используемого в программе ВМС США Conventional Prompt Strike (CPS).

Но, как и в случае с остальными американскими гиперзвуковыми проектами, программа Dark Eagle фактически превратилась в Dubious Eagle («Сомневающегося орла») после целого ряда проблем с испытаниями. Исследовательская служба американского Конгресса насчитала по меньшей мере пять провалов на текущий момент:

  • В октябре 2021 года испытания LRHW закончились неудачей. ВВС США тогда сообщили: «Отделение ракеты от самолета прошло в штатном режиме... Но двигатель ракеты не включился».
  • В июне 2022 года ракетная система LRHW в полном составе потерпела еще одну неудачу в испытаниях.
  • Запланированное испытание LRHW было отменено в октябре 2022 года для «оценки первопричины» сбоя, произошедшего в июне 2022 года.
  • В марте 2023 года запланированный испытательный запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде также был отменен.
  • Второе запланированное испытание на мысе Канаверал было отменено в сентябре 2023 года, после чего армия США заявила, что не сможет выполнить задачу по развертыванию Dark Eagle в текущем финансовом году.
  • В обзоре, подготовленном в ноябре 2023 года руководителями отдела закупок армии и ВМС США, задержки объясняются «неустановленными проблемами» с ракетой-носителем производства компании Lockheed, а также отмечается, что на их устранение уйдут «месяцы».

«Неудовлетворительный послужной список» американских программ по разработке гиперзвукового оружия вызывает недоумение экспертов, учитывая, что Конгресс ежегодно выделяет десятки миллиардов долларов на исследования и конструкторские разработки в рамках оборонных бюджетов, которые традиционно превышают расходы на оборонку всех основных противников Вашингтона вместе взятых.

реклама



«Американцы не способны решить две задачи: обеспечить управление полетом ракет на гиперзвуковых скоростях - то есть маневрирование - и обеспечить работу систем целеуказания на гиперзвуковых скоростях».

В прошлом месяце военный летчик, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в интервью российским СМИ рассказал, что причина, по которой гиперзвуковое оружие так сложно разработать, кроется не в способности разгонять аппараты до гиперзвуковых скоростей (что стало возможным практически с самого рассвета ракетной эры), а в создании материалов, способных выдерживать сверхвысокие температуры, с которыми гиперзвуковые ракеты сталкиваются во время полета - когда их окутывают облака плазмы. СССР опередил Соединенные Штаты в изучении физики плазмы во время холодной войны, а Россия унаследовала эти бесценные знания и использовала их для создания своих первых в мире гиперзвуковых ракет.

С какой целью Пентагон инвестировал еще 800 миллионов долларов в проект гиперзвуковой ракеты, которая до сих пор не летает? (Художественное изображение проекта дальнобойного гиперзвукового оружия наземного базирования Long Range Hypersonic Weapon «Темный орел». Внутри. Photo: Lockheed Martin.)«Технологии создают люди», - пояснил Дрозденко. «Деньги — это одно из средств развития технологий, но может случиться так, что технология будет создана при минимальном объеме финансирования. А бывает так, что денег у вас много, а технология не работает. Поэтому деньги здесь не главное. Главное — это люди и наличие соответствующих академических знаний", - подчеркнул эксперт.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

армия сша lrhw aur
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
12
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
10
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
1
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
14
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
25
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
Xiaomi представит первый планшет POCO Pad 23 мая
+
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
+
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Defense Post: Литва передаст Украине радары AMBER 1800, способные отслеживать крылатые ракеты
+
CMF Phone (1) будет иметь схожие характеристики с Nothing Phone 2a
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
+
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
Lockheed Martin займётся усовершенствованием гиперзвуковой ракетной системы LRHW армии США
2
Galaxy Z Fold 6 может иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира
2

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
40
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
31
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
68
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
15
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
18
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
41
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
41
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30

Сейчас обсуждают

Obscury
22:08
Ужос! Лямборгини, ты чё?
Lamborghini отозвала 2133 своих внедорожника Urus из-за проблемы с капотом
beltar
22:08
У меня GTX 770 на средних давала где-то 80, так что с какими там настройками 100 на более слабой карте...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
wsrtuwr6uw6
22:08
Закрыть балтийскую лужу и пригласить хуситов!)
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
Сергей Медков
22:06
Но почему чумба пользуется пакетными менеджарми? Ведь именно из-за них ад зависимостей.... С другой стороны -- кремень! Знает, что говно и продолжает жрать!
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
John Doe
22:01
Да он давно понял (но не факт). Теперь просто дуру включил и бегает оправдывается. Но! Это туловище почитало интернетов и начало немного догадываться
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Алексей Мартынов
22:00
Разв есть уже(что критиковать)
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
Mallory
21:59
Хотя, возможно он откопал скриншот из 2013-го года, как раз задолго до релиза amdgpu.
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Mallory
21:54
Самое смешное что у меня на amd карте как раз таки эта версия работает нормально. Судя по всему, чимбал накатил драйвер как-то через одно место, потом каких-то кривых модов, а потом во всем у него ст...
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Hunter Bows
21:52
Хотя бы загруженность каждого ядра вывел бы. Он изначально про ассинхронность (многопоточность?) затирал
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Daniel Kotik
21:49
О чем речь)Я недавно поменял 1070 на 6700. 1070 ещё нормально тянула игры
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем