“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
Армия США ожидает развертывания гиперзвукового оружия большой дальности наземного базирования (LRHW) с 2021 года. На фоне задержек и отмены разработок около десятка аналогичных проектов для армии, ВВС, ВМС и DARPA, эта система преподносится Пентагоном как "первая практически готовая к эксплуатации гиперзвуковая ракета".
Армия США выделила Lockheed Martin дополнительные 756 миллионов долларов на финансирование затянувшейся программы LRHW «Dark Eagle ». Контракт предусматривает поставку аккумуляторного оборудования, а также оказание логистической, системной и программно-технической поддержки.
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Разрабатываемые с 2017 года ракеты LRHW стоимостью 41 миллион долларов за штуку и «запускаемые с грузовых платформ», как ожидается, смогут разгоняться до скорости 17 Махов и будут иметь боевой радиус 3 000 километров. Система состоит из твердотопливного ракетного ускорителя AUR (All-Up-Round), также используемого в программе ВМС США Conventional Prompt Strike (CPS).
Но, как и в случае с остальными американскими гиперзвуковыми проектами, программа Dark Eagle фактически превратилась в Dubious Eagle («Сомневающегося орла») после целого ряда проблем с испытаниями. Исследовательская служба американского Конгресса насчитала по меньшей мере пять провалов на текущий момент:
- В октябре 2021 года испытания LRHW закончились неудачей. ВВС США тогда сообщили: «Отделение ракеты от самолета прошло в штатном режиме... Но двигатель ракеты не включился».
- В июне 2022 года ракетная система LRHW в полном составе потерпела еще одну неудачу в испытаниях.
- Запланированное испытание LRHW было отменено в октябре 2022 года для «оценки первопричины» сбоя, произошедшего в июне 2022 года.
- В марте 2023 года запланированный испытательный запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде также был отменен.
- Второе запланированное испытание на мысе Канаверал было отменено в сентябре 2023 года, после чего армия США заявила, что не сможет выполнить задачу по развертыванию Dark Eagle в текущем финансовом году.
- В обзоре, подготовленном в ноябре 2023 года руководителями отдела закупок армии и ВМС США, задержки объясняются «неустановленными проблемами» с ракетой-носителем производства компании Lockheed, а также отмечается, что на их устранение уйдут «месяцы».
«Неудовлетворительный послужной список» американских программ по разработке гиперзвукового оружия вызывает недоумение экспертов, учитывая, что Конгресс ежегодно выделяет десятки миллиардов долларов на исследования и конструкторские разработки в рамках оборонных бюджетов, которые традиционно превышают расходы на оборонку всех основных противников Вашингтона вместе взятых.
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«Американцы не способны решить две задачи: обеспечить управление полетом ракет на гиперзвуковых скоростях - то есть маневрирование - и обеспечить работу систем целеуказания на гиперзвуковых скоростях».
В прошлом месяце военный летчик, офицер запаса, главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в интервью российским СМИ рассказал, что причина, по которой гиперзвуковое оружие так сложно разработать, кроется не в способности разгонять аппараты до гиперзвуковых скоростей (что стало возможным практически с самого рассвета ракетной эры), а в создании материалов, способных выдерживать сверхвысокие температуры, с которыми гиперзвуковые ракеты сталкиваются во время полета - когда их окутывают облака плазмы. СССР опередил Соединенные Штаты в изучении физики плазмы во время холодной войны, а Россия унаследовала эти бесценные знания и использовала их для создания своих первых в мире гиперзвуковых ракет.
«Технологии создают люди», - пояснил Дрозденко. «Деньги — это одно из средств развития технологий, но может случиться так, что технология будет создана при минимальном объеме финансирования. А бывает так, что денег у вас много, а технология не работает. Поэтому деньги здесь не главное. Главное — это люди и наличие соответствующих академических знаний", - подчеркнул эксперт.
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