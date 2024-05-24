Эксперты считают, что программа сверхдорогого американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider - это выброшенные на ветер деньги

B-21 был представлен в конце 2022 года. Этот самолет должен стать ответом Пентагона на все более совершенные средства противоракетной и противовоздушной обороны противников Соединенных Штатов. Но есть одна загвоздка.

Первое в истории изображение бомбардировщика B-21 Raider в полете. Photo : US Air Force

реклама

Военно-воздушные силы США опубликовали свежие изображения стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider, который, как надеются военные, станет «основой бомбардировочного флота американских ВВС». Кадры были сделаны во время испытаний на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.

Летные испытания самолета начались в ноябре прошлого года. Пентагон ожидает, что B-21 начнут поступать на вооружение в 2025-2027 годах.

А до этого момента ВС США придется довольствоваться «привлекательными музейными экспонатами» - бомбардировщиками Northrop B-2 Spirit. Они были созданы на закате холодной войны и поступили на вооружение в конце 90-х годов прошлого века. В период с 1999 по 2017 год они в ограниченном количестве использовались для бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии. После того как в декабре 2022 года во время полета над Миссури произошел загадочный инцидент, ВВС США приостановили эксплуатацию бомбардировщиков B-2, но уже в мае 2023 года вернули их в строй.

B-2 против B-21: А что изменилось?

На первый взгляд, B-21 Raider похож на B-2 Spirit. Оба летательных аппарата имеют обтекаемую форму летающего крыла и предназначены для скрытного проникновения на территорию противника для выполнения задач по нанесению ракетно-бомбовых ударов с помощью обычных или ядерных средств поражения. Предполагается, что они будут нести аналогичные типы боеприпасов - от 230-килограммовых неуправляемых бомб до 910-килограммовых высокоточных JDAM-ER, а также крылатые ракеты дальнего радиуса действия и свободнопадающие термоядерные авиабомбы B61 или B83.

Тем не менее, между самолетами есть ряд важных различий, прежде всего, размер - на что намекает конфигурация двухдвигательной системы Pratt & Whitney F135 с пониженным расположением цилиндров на B-21 - по сравнению с четырьмя турбовентиляторными двигателями General Electric F118-GE-100 на B-2. Меньший размер подразумевает меньшую полезную нагрузку (10-15 тонн вместо 18-23 тонн, соответственно). Это также означает меньший запас топлива (9 650 километров для B-21 против 11 100 километров для B-2).

В 2022 году глава оборонного ведомства США Ллойд Остин пообещал, что B-21 будет оснащен самыми последними разработками в области стелс-технологий, что затруднит его обнаружение «даже самыми современными средствами противовоздушной обороны».

Летчики, пилотирующие этот самолет, наверняка рассчитывают, что слова Остина - не пустое бахвальство, поскольку противники Соединенных Штатов, в первую очередь Россия и Китай, разработали мощные загоризонтные радиолокаторы специально для обнаружения таких новейших стелс-самолетов.

Существуют и более скромные, можно сказать, чисто символические различия. Если B-2 получали названия в честь американских штатов («Дух Миссури», «Дух Канзаса» и т. д.), то B-21 назван в честь рейдеров Джимми Дулиттла - американских летчиков времен Второй мировой войны, которые бомбили Токио через четыре месяца после Перл-Харбора в 1942 году, что положило начало кампании, кульминацией которой стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

А вот что не изменилось, так это непомерно высокие цены.

С ценником более 2,1 миллиарда долларов за экземпляр, B-2 удерживает рекорд самого дорогого самолета в мире, при этом из 132 запланированных B-2 был построен только 21. Northrop Grumman обещает, что B-21 будет стоить «всего навсего» 692 миллиона долларов за машину. Но если отталкиваться от опыта разработки его предшественника и общей динамики развития любых американских самолетов, то ожидается, что в итоге он будет стоить намного, намного больше. B-2 Spirit. Photo : US Air Force

Военно-воздушные силы США желают получить не менее 100 самолетов B-21 на общую сумму 69,2 миллиарда долларов. Правда, при этом не учитываются затраты на обслуживание, эксплуатацию и прочие расходы, которые могут вырасти до триллионов, о чем можно судить по программе F-35 компании Lockheed Martin.