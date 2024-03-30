Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) после того, как Соединенные Штаты исключили из своей программы субсидирования покупателей электромобилей (EV) с китайскими аккумуляторными батареями.

Стенд китайской компании BYD на международном автосалоне в Бангкоке в 2023 году. Китайские электромобили стали предметом жалобы, поданной во Всемирную торговую организацию. Китай пожаловался в ВТО из-за "дискриминационного" субсидирования США электромобилей. Вашингтон опасается, что Китай заполонит весь мир своими электромобилями и при этом будет собирать конфиденциальную информацию. Фото: Wikimedia Commons.

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С 1 января покупатели электромобилей на территории Соединенных Штатов лишаются права на налоговые льготы в размере от 3 750 до 7 500 долларов США, если критически важные минералы или другие компоненты аккумуляторов были приобретены у китайских, российских, северокорейских или иранских компаний. Об этом говорится в подписанном президентом США Джо Байденом законодательном акте, получившем название "Закон о снижении инфляции".

Поскольку Российская Федерация, Северная Корея и Иран не занимаются массовым производством аккумуляторов для электромобилей, новые правила Соединенных Штатов, по всей видимости, направлены исключительно против китайских компаний.

"В соответствии с Законом о снижении инфляции США разработали дискриминационную политику субсидирования новых энергетических транспортных средств и исключили из программы субсидирования продукцию других членов ВТО, таких как Китай", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник официальным представителем Министерства торговли Китая.

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"Такие действия нарушают честную и справедливую конкуренцию и наносят серьезный ущерб глобальной цепочке поставок новых энергетических транспортных средств. Они все фундаментальные принципы ВТО: в том числе национальный режим и режим наибольшего благоприятствования", - отметил представитель министерства. "Китай категорически выступает против этого".

Пресс-секретарь министерства коммерции КНР призвал США соблюдать правила Всемирной торговой организации, уважать тенденции развития мирового сектора электромобилей и немедленно прекратить дискриминационную политику.

Жалоба Китая в ВТО была подана после того, как 22 марта китайское внешнеполитическое ведомство раскритиковало страны Запада за пропаганду протекционизма и создание торговых барьеров под предлогом "честной конкуренции" и "защиты национальной безопасности".

"То, что они пытаются защитить, — это их слаборазвитые отрасли, то, что они теряют, — это их будущее развитие, и то, что они пожинают, — это сплошные убытки", - заявил на прошлой неделе в ходе регулярного брифинга для средств массовой информации официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь. "В долгосрочной перспективе это может затронуть интересы отраслей и клиентов, а также подорвать глобальный переход к "зеленой" экономике и борьбу с изменением климата".

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"Популярность китайских электромобилей обусловлена нашими технологическими инновациями и превосходным качеством в условиях глобальной конкуренции, а не субсидиями", - отметил Линь.

Он добавил, что Китай отменил все ограничения на доступ к рынку для иностранных инвестиций в производство и остается открытым для международных автопроизводителей, которые могут в полной мере воспользоваться дивидендами огромного китайского рынка. По его словам, в прошлом году Tesla продала в Китае более 600 000 своих автомобилей, в то время как Mercedes Benz, BMW и Volkswagen уже давно являются известными брендами в КНР.

Антисубсидиарное расследование

В сентябре прошлого года, комиссия Евросоюза инициировала 13-месячное расследование по вопросу о том, насколько государственные субсидии "помогли" китайским производителям электромобилей отвоевать долю рынка в странах ЕС за последние годы.

В отчете международной аудит-консалтинговой корпорации KPMG говорится, что в 2022 году в тройку лидеров по продажам китайских электромобилей в Европе войдут Бельгия (198 000 единиц), Великобритания (109 000 единиц) и Словения (47 000 единиц).

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На снимке: министр торговли Соединенных Штатов Америки Джина Раймондо во время слушаний в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям на Капитолийском холме 19 сентября 2023 года в Вашингтоне. (AP Photo/Mariam Zuhaib, File)

Ряд китайских обозревателей заявили, что после расследования Евросоюз, вероятно, введет дополнительные таможенные пошлины на импорт китайских электромобилей. По их мнению, китайские производители EV и аккумуляторов могут попытаться продать компоненты, открыть заводы за рубежом и наладить партнерские отношения с иностранными компаниями, чтобы избежать повышенных сборов.

В настоящее время пошлины на китайские электромобили установлены на уровне 10% в Европе и 27,5% на территории Соединенных Штатов. Тариф в 27,5% включает в себя обычную ставку в 2,5% на импортные товары и дополнительную пошлину в 25%, введенную в период правления Трампа.

"Политика дополнительных таможенных сборов в размере 25 % серьезно нарушила программу развития китайских производителей электромобилей в США", - пишет китайский эксперт под ником "Сяо Дин" в своей статье, опубликованной в январе этого года. "Дополнительный тариф не только означает повышение отпускных цен, но и дает понять потенциальным покупателям и дистрибьюторам, что китайские электромобили не приветствуются в США".

К счастью, пишет он, хотя китайские производители электромобилей не смогли добиться заметного прогресса на американском рынке, они до сих пор получают сильный отклик в странах Евросоюза и Юго-Восточной Азии.

По его словам, в краткосрочной перспективе Соединенные Штаты могут извлечь выгоду из своего протекционизма, но в конечном итоге тенденция глобализации в мире будет необратимой. Он считает, что американские производители электромобилей должны сотрудничать с китайскими коллегами, если они хотят развивать свой бизнес за рубежом. Однако Вашингтон планирует усилить ограничения в отношении китайских производителей электрических транспортных средств и пытается убедить своих союзников последовать их примеру.

16 марта на одном из публичных мероприятий кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в ноябре, то введет 100-процентные тарифы на китайские автомобили, изготовленные в Мексике.

В прошлом месяце сенатор-республиканец Джош Хоули предложил принять закон Protecting American Autoworkers from China Act, согласно которому базовая тарифная ставка на импорт автомобилей из Поднебесной увеличится до 100 %, а общий тариф на все импортируемые из КНР транспортные средства составит 125 процентов.

"Троянский конь"

В прошлом месяце Белый дом заявил о готовности инициировать расследование в отношении "умных" китайских электромобилей. Американские чиновники считают, что китайские EV собирают конфиденциальную информацию на дорогах США. По словам Байдена, Китай может наводнить американский рынок своими автомобилями, что создаст угрозу национальной безопасности США.

В январе, министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо заявила, что США должны хорошенько подумать, хотят ли они, чтобы Китай имел доступ ко всем данным, которые собирают электрические и автономные транспортные средства. По ее словам, речь может идти о водителе, местоположении автомобиля и его окружении.

22 марта издание Daily Mail (DM) процитировало слова президента Института автомобильной промышленности (Institute of the Motor Industry, IMI) Джима Сакера, который заявил членам британского парламента, что китайские электромобили, наводнившие Соединенное Королевство, могут стать "самым эффективным троянским конем" в арсенале Коммунистической партии Китая.

По его словам, Пекин может блокировать дорожное движение в Британии, дистанционно остановив китайские электромобили. Он отметил, что возможность кражи Китаем данных о водителях также представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности Великобритании.

Сакер сделал это заявление во время доклада, представленного в парламентский комитет по стратегии национальной безопасности, который изучает угрозы экономической безопасности Великобритании.

На снимке официальный представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь во время плановой пресс-конференции 22 марта 2024 года

Эксперт, который также является директором Центра автомобильного менеджмента при Университете Лафборо, предупредил, что электромобили китайского производства могут предоставить шпионам доступ к " большим данным", а также к информации личного характера. "Мы знаем, что в настоящее время подключенные автомобили могут быть остановлены дистанционно", - написал он в своем докладе, на который ссылается The Times.

"Если бы это произошло на автостраде на скорости 70 миль в час, и система автоматического торможения была бы активирована на автомобиле, то сзади бы мгновенно образовалась пробка. Если это произойдет в стратегически важных точках, это приведет к коллапсу в городах".

"Китайские электромобили, наводнившие Британию, могут стать самым эффективным троянским конем, который есть у китайского истеблишмента, чтобы оказать давление на Лондон". Китай - родина BYD, мирового лидера по производству электромобилей. В последнем квартале прошлого года компания реализовала 526 409 EV, в то время как Tesla продала 484 507.

Бывший глава MI6 сэр Ричард Дирлав - один из тех, кто предупреждает о потенциальной угрозе, которую они представляют. Недавно он призвал Лондон запретить министрам правительства пользоваться электромобилями китайского производства.

В прошлом году бывший лидер консервативной партии Дункан Смит, заявил, что на служебном автомобиле Риши Сунака были установлены китайские устройства слежения, в резиденции премьер-министра отказались от комментариев.

Ричард заявил, что это "следующий Huawei" - имеется в виду китайская телекоммуникационная компания, которой было отказано в развертывании британской сети 5G из-за опасений, что Пекин может украсть данные пользователей. В прошлом месяце Джо Байден объявил о принятии мер против китайских автопроизводителей, чтобы помешать им продавать электромобили в США из-за рисков безопасности.

В настоящее время на территории Америки зарегистрировано 2,4 миллиона автомобилей EV. В Вашингтоне заявили, что если позволить Китаю заполонить рынок EV, то автопроизводители смогут легко отслеживать данные потребителей поскольку автомобили постоянно подключены к телефонам и навигационным системам.

Байден приравнял автомобили к "смартфонам на колесах" и заявил, что его администрация изучает потенциальное влияние на национальную безопасность с возможностью введения запрета на поставки китайских автомобилей на американский рынок в будущем.

В последние годы Китай добился значительных успехов в развитии производства электромобилей: только в декабре на его долю пришлось 69 процентов всех новых мировых продаж, а в прошлом году было продано около девяти миллионов электромобилей по сравнению с 1,4 миллионами, проданными в США.

Посольство Китая в Соединенном Королевстве заявило, что оно никогда не попросит компании или частных лиц собирать данные вопреки местному законодательству. Представитель китайского посольства сообщил Daily Mail: "Популярность китайских электромобилей обусловлена нашими технологическими инновациями и превосходным качеством в условиях глобальной конкуренции".

"Китай отменил все существующие на рынке ограничения на доступ к иностранным инвестициям в производство и остается открытым для международных автопроизводителей, которые могут в полной мере воспользоваться дивидендами огромного рынка КНР".

Он добавил: "Экономическая глобализация - это основная тенденция, протекционизм никогда не является хорошим вариантом, а злоупотребление правовыми инструментами противоречит международным торговым стандартам. Только благодаря взаимовыгодному сотрудничеству мы можем сделать пирог еще больше; только выйдя за рамки игры с нулевой суммой, мы можем достичь взаимовыгодных результатов".

Мы надеемся, что соответствующие стороны внимательно прислушаются к рациональному мнению представителей отрасли, будут неукоснительно соблюдать правила ВТО, уважать законы рыночной экономики, перестанут превращать экономические и торговые вопросы в проблемы национальной безопасности, и обеспечат открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для инвестиций и деятельности предприятий всех стран, включая Китай". В Лондоне опасаются, что китайские электромобили могут дистанционно контролироваться и даже останавливаться из Китая. На снимке: Майкл Шу, управляющий директор BYD Europe, во время выступления на мероприятии

Ранее в BYD опровергли информацию о том, что компания оснащает свои автомобили технологиями, которые могут быть использованы для тайного шпионажа за гражданами США и последующей передачи конфиденциальной информации китайскому правительству. После обвинений, прозвучавших в 2020 году, BYD заявила, что "не занимается производством автобусов, которые шпионят за американцами", а создает автобусы, которые "технологически превосходят все остальные продукты на рынке".

"BYD является двигателем инноваций и сотрудничает со многими американскими стартапами в борьбе с изменением климата", - заявила компания порталу FreightWaves. "К сожалению, конкуренты BYD решили использовать законодательные механизмы для получения конкурентного преимущества на рынке".

Пекин выразил недовольство тем, что США и Великобритания чрезмерно растягивают рамки концепции национальной безопасности в вопросах торговли и экономики.