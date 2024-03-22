Согласно прогнозам доля КНР на рынке зрелых чипов к 2027 году возрастёт с 31 до 39 процентов, а уже в 2028 году Китай станет лидером в этой категории сместив Тайвань второе место

Европейский союз и Соединенные Штаты не смогут достичь поставленных целей по снижению зависимости своих компаний от китайских зрелых микросхем (28 нанометров и выше), поскольку эта продукция имеет ценовое преимущество, утверждают коментаторы и государственные средства массовой информации Китая. Эксперты считают, что зрелые китайские чипы "выживут" благодаря ценовому преимуществу. Согласно прогнозам доля КНР на рынке зрелых чипов к 2027 году возрастёт с 31 до 39 процентов, а уже в 2028 году Китай станет лидером в этой категории сместив Тайвань второе место. Фото: Twitter

Эти комментарии появились после того, как в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Совет ЕС-США по торговле и технологиям, созданный в 2021 году, проведет встречу в Бельгии в апреле. Цель встречи - ответить на вопрос, а не слишком ли сильно западные компании полагаются на зрелые и дешевые полупроводники из Поднебесной.

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Евросоюз рассматривает возможность совместно с США признать потенциальный риск для национальной безопасности и глобальных цепочек поставок, говорится в докладе со ссылкой на проект рабочего заявления. В ходе исследования планируется выяснить, насколько "глубоко проникли" китайские чипы в промышленность ЕС.

"Евросоюз и США продолжат собирать и обмениваться неконфиденциальной информацией и аналитическими данными о нерыночной политике и практике, а также обязуются консультироваться друг с другом по поводу планируемых действий", - говорится в документе.

Европейская комиссия намерена провести опрос, чтобы понять ситуацию в индустрии, прежде чем приступать к совместным с США действиям, в том числе к введению запретительных мер или других ограничений.

В начале этого года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Соединенных Штатов (англ. Bureau of Industry and Security, BIS) уже провело очередное исследование, в ходе которого пыталось выяснить, в каком объеме американские компании закупают современные и устаревшие чипы.

Китайские комментаторы в статьях, опубликованных во вторник и среду, осудили Соединенные Штаты за попытку подавить сектор зрелых китайских микросхем.

"Похоже, что Вашингтон начал корректировать свою стратегию, консультируясь со своими союзниками, чтобы бороться с китайским экспортом полупроводников", - пишет в своей статье, опубликованной во вторник в издании Global Times, китайский журналист Ху Вэйцзя. "Но американцы вряд ли смогут, что-то изменить в этом плане".

Китай активно наращивает мощности по производству зрелых микросхем. В этом году глобальные мощности по производству кремниевых пластин резко возрастут - 18 новых заводов в Китае примут участие в чиповой войне с США. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Financial, Baijiahao Baidu.

"После того как Соединенным Штатам не удалось ограничить китайские мощности по производству полупроводников, они могут попытаться ограничить продажи полупроводников", - считает он.

"Однако Вашингтону будет гораздо труднее ограничить продажи полупроводников, даже если он окажет давление на своих союзников, чтобы те объявили эти чипы угрозой национальной безопасности, отчасти из-за ценовых преимуществ китайских кристаллов перед западными аналогами", - пишет эксперт.

В статье, опубликованной в среду 20 марта, колумнист из провинции Фуцзянь пишет, что американский президент Джо Байден запретил экспорт передового оборудования для производства микросхем в Китай, но он не смог предвидеть, что Китай начнет активно наращивать производство зрелых кристаллов.

"Устаревшие микросхемы могут широко использоваться в автомобильной промышленности, медицинском оборудовании и станках", - говорит он. "Многие китайские чипмейкеры, включая Semiconductor Manufacturing International Corp и Huahong Group, сейчас сосредоточены на производстве этих компонентов".

Более того, некоторые китайские производители кристаллов существенно расширили свои производственные мощности, в то время как их американские коллеги, включая Qualcomm, Nvidia, Intel и Micron, стремительно теряют долю рынка в Китае.

Согласно отчету, опубликованному в январе исследовательской организацией TrendForce, в Китае насчитывается 44 действующих предприятия по производству полупроводниковых пластин, а еще 22 находятся в стадии строительства. Это намного больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. К концу этого года 32 китайских завода по обработке подложек расширят свои мощности и будут изготавливать чипы по нормам 28 нм и выше.

В конце прошлого года доля Китая на мировом рынке зрелых чипов составляла 31 %, а к 2027 году она увеличится до 39%, сообщает TrendForce. За тот же самый период доля Тайваня на мировом рынке "устаревших" кристаллов сократится с 44% до 40 процентов. Согласно прогнозам в 2028 году Китай станет лидером в этой категории сместив Тайвань второе место.

В декабре прошлого года руководитель департамента торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты обнаружили признаки потенциально опасной практики Китая, которая может привести к расширению производства устаревших чипов в КНР, что создаст большие проблемы для американских поставщиков аналогичной продукции.

11 января министр торговли Китайской Народной Республики Ван Вэньтао в телефонном разговоре с Раймондо подчеркнул, что Пекин серьёзно обеспокоен последними действиями Вашингтона по проверке закупок американскими компаниями устаревших микросхем. Несмотря на санкции США и ЕС, к 2028 году Китай станет лидером рынка зрелых чипов, потеснив Тайвань. По оценкам экспертов Baidu, производственные мощности чипмейкеров материкового Китая в 2023 году увеличились на 12%, достигнув 7,6 миллионов единиц в месяц; к 2024 году этот рост ускорится до 13%, а производственная мощность возрастет до 8,6 млн. пластин. Ожидается, что в 2024 году в Китае будет введено в эксплуатацию 18 новых заводов по производству кристаллов. Тайвань останется второй по величине страной по производству чипов: согласно прогнозам, в 2024 году самоуправляемый остров будет производить около 5,7 миллиона пластин в месяц. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Financial, Baijiahao Baidu.

8 января специальный комитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая предложил Вашингтону установить "компонентные тарифы" на китайские устаревшие микросхемы в составе готовой продукции.