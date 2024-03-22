Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
В 2028 году Китай выйдет на первое место в мире по производству зрелых чипов, потеснив Тайвань
Согласно прогнозам доля КНР на рынке зрелых чипов к 2027 году возрастёт с 31 до 39 процентов, а уже в 2028 году Китай станет лидером в этой категории сместив Тайвань второе место

реклама

Европейский союз и Соединенные Штаты не смогут достичь поставленных целей по снижению зависимости своих компаний от китайских зрелых микросхем (28 нанометров и выше), поскольку эта продукция имеет ценовое преимущество, утверждают коментаторы и государственные средства массовой информации Китая.Эксперты считают, что зрелые китайские чипы "выживут" благодаря ценовому преимуществу. Согласно прогнозам доля КНР на рынке зрелых чипов к 2027 году возрастёт с 31 до 39 процентов, а уже в 2028 году Китай станет лидером в этой категории сместив Тайвань второе место. Фото: Twitter

Эти комментарии появились после того, как в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Совет ЕС-США по торговле и технологиям, созданный в 2021 году, проведет встречу в Бельгии в апреле. Цель встречи - ответить на вопрос, а не слишком ли сильно западные компании полагаются на зрелые и дешевые полупроводники из Поднебесной.

реклама

Евросоюз рассматривает возможность совместно с США признать потенциальный риск для национальной безопасности и глобальных цепочек поставок, говорится в докладе со ссылкой на проект рабочего заявления. В ходе исследования планируется выяснить, насколько "глубоко проникли" китайские чипы в промышленность ЕС.

"Евросоюз и США продолжат собирать и обмениваться неконфиденциальной информацией и аналитическими данными о нерыночной политике и практике, а также обязуются консультироваться друг с другом по поводу планируемых действий", - говорится в документе.

Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы

Европейская комиссия намерена провести опрос, чтобы понять ситуацию в индустрии, прежде чем приступать к совместным с США действиям, в том числе к введению запретительных мер или других ограничений.

В начале этого года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Соединенных Штатов (англ. Bureau of Industry and Security, BIS) уже провело очередное исследование, в ходе которого пыталось выяснить, в каком объеме американские компании закупают современные и устаревшие чипы.

Китайские комментаторы в статьях, опубликованных во вторник и среду, осудили Соединенные Штаты за попытку подавить сектор зрелых китайских микросхем.

"Похоже, что Вашингтон начал корректировать свою стратегию, консультируясь со своими союзниками, чтобы бороться с китайским экспортом полупроводников", - пишет в своей статье, опубликованной во вторник в издании Global Times, китайский журналист Ху Вэйцзя. "Но американцы вряд ли смогут, что-то изменить в этом плане".

 Китай активно наращивает мощности по производству зрелых микросхем. В этом году глобальные мощности по производству кремниевых пластин резко возрастут - 18 новых заводов в Китае примут участие в чиповой войне с США. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Financial, Baijiahao Baidu.

"После того как Соединенным Штатам не удалось ограничить китайские мощности по производству полупроводников, они могут попытаться ограничить продажи полупроводников", - считает он.

"Однако Вашингтону будет гораздо труднее ограничить продажи полупроводников, даже если он окажет давление на своих союзников, чтобы те объявили эти чипы угрозой национальной безопасности, отчасти из-за ценовых преимуществ китайских кристаллов перед западными аналогами", - пишет эксперт.

В статье, опубликованной в среду 20 марта, колумнист из провинции Фуцзянь пишет, что американский президент Джо Байден запретил экспорт передового оборудования для производства микросхем в Китай, но он не смог предвидеть, что Китай начнет активно наращивать производство зрелых кристаллов.

"Устаревшие микросхемы могут широко использоваться в автомобильной промышленности, медицинском оборудовании и станках", - говорит он. "Многие китайские чипмейкеры, включая Semiconductor Manufacturing International Corp и Huahong Group, сейчас сосредоточены на производстве этих компонентов".

Более того, некоторые китайские производители кристаллов существенно расширили свои производственные мощности, в то время как их американские коллеги, включая Qualcomm, Nvidia, Intel и Micron, стремительно теряют долю рынка в Китае.

Баланс сил на рынке чипов медленно, но неуклонно смещается в сторону Китая

Согласно отчету, опубликованному в январе исследовательской организацией TrendForce, в Китае насчитывается 44 действующих предприятия по производству полупроводниковых пластин, а еще 22 находятся в стадии строительства. Это намного больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. К концу этого года 32 китайских завода по обработке подложек расширят свои мощности и будут изготавливать чипы по нормам 28 нм и выше.

В конце прошлого года доля Китая на мировом рынке зрелых чипов составляла 31 %, а к 2027 году она увеличится до 39%, сообщает TrendForce. За тот же самый период доля Тайваня на мировом рынке "устаревших" кристаллов сократится с 44% до 40 процентов. Согласно прогнозам в 2028 году Китай станет лидером в этой категории сместив Тайвань второе место.

В декабре прошлого года руководитель департамента торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты обнаружили признаки потенциально опасной практики Китая, которая может привести к расширению производства устаревших чипов в КНР, что создаст большие проблемы для американских поставщиков аналогичной продукции.

11 января министр торговли Китайской Народной Республики Ван Вэньтао в телефонном разговоре с Раймондо подчеркнул, что Пекин серьёзно обеспокоен последними действиями Вашингтона по проверке закупок американскими компаниями устаревших микросхем.Несмотря на санкции США и ЕС, к 2028 году Китай станет лидером рынка зрелых чипов, потеснив Тайвань. По оценкам экспертов Baidu, производственные мощности чипмейкеров материкового Китая в 2023 году увеличились на 12%, достигнув 7,6 миллионов единиц в месяц; к 2024 году этот рост ускорится до 13%, а производственная мощность возрастет до 8,6 млн. пластин. Ожидается, что в 2024 году в Китае будет введено в эксплуатацию 18 новых заводов по производству кристаллов. Тайвань останется второй по величине страной по производству чипов: согласно прогнозам, в 2024 году самоуправляемый остров будет производить около 5,7 миллиона пластин в месяц. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Financial, Baijiahao Baidu. 

8 января специальный комитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая предложил Вашингтону установить "компонентные тарифы" на китайские устаревшие микросхемы в составе готовой продукции.

#сша #китай #тайвань #чиповая война #зрелые чипы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
22
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
2
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
1
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
+
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
6
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
5
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
2
Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
1
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
15
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
2
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
3
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
47
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
65
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
13
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27

Сейчас обсуждают

Dobpelkopf
03:03
Что-то было пропущено? Застакс где-то засветил свинячий пятак?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Тилька Шмидт
02:58
)))))))
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Тилька Шмидт
02:53
Помню как один сенатор из США сказал этому клоуны из 95 квартала, когда он поехал в Аргентину поздравлять лично с победой на выборах этого чувака. Типа "Тебе занять что ли не чем, идиот, у тебя война ...
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
Александр Пурвин
02:52
эфективных менеджеров давно пора прировнять к терористам.
Boeing 737 Max пройдут проверку в связи с обнаружением дефекта, приводящего к потере управления
Тилька Шмидт
02:49
"Если человек идиот, то это надолго" (с) Лёлик из фильма Бриллиантовая Рука)
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
Toyo Kinase
02:42
выглядит интересно.
Появилась информация о характеристиках Samsung Galaxy Z Flip6
dagnoparte
02:31
Нам нет, а им да! Кстати 2027 уже не первый раз называют. А что узнать причину, просто найдите последние выступления лис трас на посту премьера, она выдала всю базу, перед тем как её скоропостижно убр...
Президент Польши Дуда: Россия будет в состоянии напасть на НАТО уже через 2 – 3 года
Hen Burton
02:30
Хрень какая-то честно
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
Илларион Софронов
02:26
У меня билаин и скачит сеть туда сюда! От лте с 3г
США вводят новые правила по выхлопным газам для легковых и грузовых автомобилей
E. S.
02:20
Дуда все дудит и дудит
Президент Польши Дуда: Россия будет в состоянии напасть на НАТО уже через 2 – 3 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем