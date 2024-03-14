Когда несколько самых стойких китайских акций выросли на 20 процентов по сравнению с январскими минимумами, между "быками" и "медведями" разгорелась нешуточная дискуссия.

Быки считают, что спасательных мер Пекина пока достаточно, чтобы сформировать дно рынка, и что возможности для инвестиций достаточно велики. Медведи же считают, что это скорее "отскок от дохлой кошки" после обвала рынка на 7 триллионов долларов США и продолжающихся признаков углубления трещин в китайской экономике. На эту тему рассуждает токийский журналист и бывший обозреватель Barron's и Bloomberg Уильям Песек.

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Китайский инвестор смотрит на цены акций в брокерском доме в городе Ханчжоу, восточная китайская провинция Чжэцзян. Красный цвет на китайских биржах означает рост, а зеленый - падение. Фото: Asia Times Files / Shan he / Imaginechina / Imaginechina via AFP

Кто прав? Это зависит от того, каковы будут дальнейшие действия председателя Си Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Цяня. Конечно, резкий рост цен на акции, в том числе и на индекс Hang Seng Tech, говорит о том, что инвесторы прошли стадию паники и теперь пытаются понять очевидный план действий Пекина.

А он включает в себя целенаправленное, но не широкомасштабное стимулирование. Кроме того, больше внимания уделяется долгосрочным реформам, направленным на повышение роли высоких технологий и других секторов с высокой добавленной стоимостью в широкой политической игре КНР. Но такое неуверенное ралли также указывает на то, что Си и Ли как никогда ранее находятся на "одной волне" с глобальными инвесторами.

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Чтобы поддержать новую динамику, лидерам Коммунистической партии необходимо ускорить усилия по преодолению кризиса в сфере недвижимости, стабилизировать финансы местных органов власти и укрепить китайские рынки капитала.

Прошедшие в этом месяце Всекитайское собрание народных представителей и заседания "двух сессий" обернулись для команды Си Цзиньпина некомфортным "разделением экрана". На одном экране Пекин с размахом шагает в будущее, планируя задействовать "новые производительные силы" для создания более стабильной и продуктивной экономики. А на другом - находятся напоминания о том, что прошлые просчеты в политике все чаще настигают экономику, о чем свидетельствуют невероятные усилия по предотвращению банкротства еще одного крупного застройщика - China Vanke.

Предпринятые с января меры по успокоению глобальных инвесторов, похоже, набирают обороты. Среди них - вливание Народным банком Китая целевой ликвидности в проблемные сектора и покупка акций "национальной командой" государственных фондов. "Мы считаем, что оборот акций в Китае может продолжить свой рост, особенно на фоне стимулирующей политики, принятой на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей - разумеется если она оправдает ожидания рынка", - говорит Джонатан Фортун, экономист Института международных финансов.

"Мы видим, что последствия пандемии на китайском фондовом рынке начинают ослабевать, а важные преобразования в сфере недвижимости обретают форму, и государство осуществляет значительные инвестиции", - добавил эксперт. Чжу Лян, директор по инвестициям AllianceBernstein Fund Management, подчеркивает, что акции материка, особенно акции категории А, очень привлекательны с точки зрения их стоимостной оценки.

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Центробанк КНР активно скупает золото уже 16-й месяц подряд. Такой повышенный спрос взвинтил цены на драгметалл до рекордных отметок.

Это совсем другое дело по сравнению с январем, когда китайские акции были одним из наихудших в мире активов. С тех пор сокращение требований к нормам резервирования для банков и ряд других мер по увеличению ликвидности медленно, но верно привлекли глобальный капитал обратно в КНР. Тем не менее, председатель Си премьер Ли и глава Центробанка КНР Пань Гуншэн еще не справились с проблемой дефляции, что удовлетворило бы многих инвесторов.

"Дальнейшие политические усилия необходимы для стимулирования и укрепления ценового импульса", - говорит экономист Citigroup Синью Цзи. Аналитики Morgan Stanley в своей записке для инвесторов отмечают, что "рынки, скорее всего, останутся нестабильными, поскольку бюджетный пакет NPC недостаточен для преодоления дефляции, а корпоративные доходы остаются под вопросом".

Новость о том, что испытывающий нехватку наличности China Vanke (операторов жилой недвижимости Китая) ведет переговоры с банками о свопе долговых обязательств, порождает надежду на то, что дефолта удастся избежать. Тем не менее, это падение является своего рода напоминанием о том, что сектор недвижимости все еще находится в шатком положении. В понедельник агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг China Vanke до уровня "нежелательного".

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"Рейтинговые действия отражают ожидания Moody's, что кредитные показатели, финансовая гибкость и запас ликвидности China Vanke продолжат снижение в течение последующих 12-18 месяцев", - говорит Кавен Цанг, аналитик Moody's.Это "связано со сокращением объема продаж по контрактам и ростом неопределенности в отношении доступа к финансированию на фоне затянувшегося спада на рынке недвижимости КНР". Оффшорный долг Country Garden также близок к дефолту И в связи с этим возникают сомнения в том, что целевой показатель экономического роста Китая "около 5 %" в этом году достижим без новых стимулирующих вливаний.

Достижение целевого показателя в 5% ВВП будет "непростой задачей", - говорит экономист ING Bank Линн Сонг, указывая на слабое доверие потребителей в крупнейшей экономике Азии. "Торговля также вряд ли станет основным двигателем роста: ожидается, что темпы развития мировой торговли останутся ниже средних исторических значений, особенно на фоне усиления китайско-американского торгового протекционизма". Экономисты Nomura Holdings согласны с тем, что "достижение целевого показателя роста "около 5 п%" будет очень проблематичным".

Они отмечают, что Пекин сталкивается с "все еще нестабильным сектором недвижимости, жестким контролем за накоплением долгов местных органов власти в 12 провинциях с высоким уровнем риска, возможно серьезным замедлением инвестиций в новый энергетический сектор, а также не очень хорошими данными за январь и февраль".

Задолженность местных органов власти в китайской экономической системе также подвергается все более жесткому контролю. Финансовые регуляторы Си призывают банки ограничить использование механизмов, связанных с оффшорными облигациями, выпущенными местными государственными финансовыми компаниями (LGFVs).

Быки видят ценность после падения рынка КНР на 7 триллионов долларов, в то время как медведи считают, что китайская история будет только ухудшаться, прежде чем станет лучше. Долг китайских провинций достиг $9 трлн Что будут делать власти КНР. На снимке: Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян. Изображение: Twitter / Screengrab.

Огромная гора долгов LGFV в 9 триллионов долларов США представляет собой серьезную проблему для усилий Пекина по снижению долговой нагрузки на экономику КНР. Одна из недавних сделок, вызвавшая вопросы, была связана с продажей облигаций государственной компанией в провинции Гуйчжоу для обслуживания долга LGFV. Беспокойство вызывает и то, что такая практика используется гораздо чаще, чем многие инвесторы могут себе представить.

Редко кто выпускает долговые обязательства только для того, чтобы погасить долг другой компании, однако неявное субсидирование LGFV через промышленные государственные предприятия происходит постоянно", - отмечает экономист Виктор Ших, директор Центра Китая XXI века при Калифорнийском университете в Сан-Диего. По мере того как Си и Ли пытаются снизить нагрузку на экономику, им становится все сложнее балансировать. На фоне усиления глобальных угроз Пекин может столкнуться с внутренним давлением, вынуждающим его вновь нажать на педаль газа в налоговом и монетарном стимулировании.

"Китайская экономика страдает от недостаточного внутреннего спроса", - утверждает Эмили Цзинь, аналитик консалтинговой компании Datenna. "В течение многих лет отрослевые эксперты призывали Пекин повысить роль потребления в китайской экономике, но все бестолку. Рост потребительского спроса на 5,2 процента в 2023 году, в целом обусловленный низким базовым эффектом от пандемического уровня потребления, может не сохраниться в 2024 году", - говорит Цзинь. На данный момент тенденция к дефляции в Китае обнадеживает многих инвесторов в облигации. В начале марта доходность 30-летних облигаций достигла рекордно низкого уровня в 2,4 процента.

Однако планы Пекина по расходованию бюджетных средств - и выпуску долговых обязательств - означают, что Си и Ли должны действовать осторожно. В частности, Китай планирует продать рекордное количество сверхдолгосрочных облигаций - на сумму 1 триллион юаней (139 миллиардов долларов США). Это более чем в два раза превышает средний объем эмиссии в период с 2019 по 2023 годы. "Риск коррекции на длинном промежутке высок", - отмечает аналитик Goldman Sachs Синьцюань Чен. Недавний резкий скачок цен на золото может быть связан не только с инфляцией в США, но и с опасениями касательно дефляции в Китае, считают экономисты.

Пытаясь пополнить свои резервы, Пекин активно скупает золото уже 16-й месяц подряд. Это стало настоящим катализатором для формирования "бычьего" рынка. Такой повышенный спрос взвинтил цены на драгметалл до рекордных отметок. Согласно официальному отчету, опубликованному на прошлой неделе, золотые резервы Народного банка КНР в прошлом месяце увеличились почти на 400 тысяч тройских унций. Таким образом, общий объем золотых запасов Китайской Народной Республики достиг 72,6 миллиона тройских унций, что эквивалентно примерно 2258 тоннам.

"Золото сейчас наиболее перекуплено с 8 марта 2022 года, когда оно достигло пика и снизилось с 2 050 до 1 650 долларов", - пишут стратеги Bank of America в недавней записке. "Мы ни к чему не призываем, однако логично ожидать, что в какой-то момент ценовой импульс замедлится и/или цена упадет, учитывая напряженную ситуацию с суточным индексом относительной силы".

Усиление торговой напряженности в преддверии выборов 5 ноября в Соединенных Штатах также может угрожать китайскому фондовому рынку. Недавнее падение акций Apple Inc на фоне снижения продаж iPhone в Китае - это "яркое напоминание о продолжающейся торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином", - говорит Стивен Иннес, стратег SPI Asset Management.

Однако самое важное "недостающее звено", которого не хватает инвесторам при подведении итогов работы NPC, — это дерзкий и целенаправленный план по преодолению кризиса в сфере недвижимости. По мнению аналитиков, Пекину крайне важно разработать механизмы вывода проблемных активов с баланса застройщиков.

China Vanke - еще один китайский застройщик оказавшийся на грани дефолта. Изображение: X Screengrab

Неважно, воспользуется ли Китай опытом Японии 1990-х годов или Америки 1980-х годов в части сбережений и кредитов, главное, чтобы власти действовали безотлагательно и решительно. Министр жилищного строительства Китая. Ни Хун заявил, что в краткосрочной перспективе регулирующие органы намерены поддержать "разумные" потребности застройщиков в финансировании. Частично эти меры включают в себя так называемый "механизм белых списков" для поддержания притока ликвидности в сектор недвижимости, который может обеспечивать около четверти внутреннего валового продукта.

В прошлом месяце China Construction Bank, один из крупнейших государственных коммерческих институтов Китая, заявил, что он рассмотрел более 2000 таких проектов и одобрил почти 2,8 миллиарда долларов, которые еще предстоит выплатить.

Однако для того, чтобы китайские фондовые быки продолжали двигаться и уверенно повышать ставки, могут потребоваться гораздо более агрессивные действия, направленные на то, чтобы раз и навсегда положить конец кризису.

Это вовсе не означает, что блестящий поворот команды Си в сторону инноваций и повышения производительности не является сигналом "покупай". Как отмечает аналитик Тилли Чжан из Gavekal Dragonomics, "столкнувшись с высокими долговыми обязательствами, крахом рынка недвижимости и окончанием демографических дивидендов, Китай нуждается в большем повышении производительности, чтобы добиться достойного экономического роста в будущем".

Вместе с тем, движение рынка вверх все еще находится в процессе реализации. "Следует отметить, что в рабочем отчете NPC, опубликованном на прошлой неделе, содержится обязательство сохранять рост денежной массы и кредитов в соответствии с целевыми показателями реального ВВП и инфляции. Это потенциально свидетельствует о том, что политики будут стараться немного сильнее разгонять инфляцию до целевого уровня в 3% по сравнению с предыдущим годом", - говорит Зичун Хуанг, экономист Capital Economics.

Однако, отмечает Хуанг, "мы уверены, что низкая инфляция в Китайской Народной Республике — это результат модели роста, основанной на высоких темпах инвестиций. Поскольку до снижения зависимости от инвестиций еще далеко, мы ожидаем, что инфляция в КНР останется низкой в долгосрочной перспективе". Впрочем, хорошая новость заключается в том, что усилия по повышению уровня экономической активности Китая начинают приносить определенные результаты.

"Экономика Пекина слаба, но не настолько", - заявил в интервью CNBC экономист Шон Рейн из China Market Research Group. "Если вы крупная международная организация и хотите обеспечить рост в ближайшие три-пять лет, то следующим Китаем будет Китай. Это не Индия, поскольку Индия составляет лишь шестую часть внутреннего валового продукта КНР, и не Вьетнам. Это небольшие рынки. Поэтому мы считаем, что инвесторы в долгосрочной перспективе должны вновь обратить внимание на Китай, он определенно достоин инвестиций", - отметил эксперт. Китай не так активно вмешивается в рынок недвижимости, как многие ожидали. Изображение: Twitter

Пока рано говорить о бычьем рынке, нужно быть крайне осторожным, экономика Китая все еще слаба - не поймите меня неправильно, над Пекином снова нависло слово "дефляция", рынок труда все еще слаб, но оценки слишком низкие", - резюмировал Рейн.