Военные маневры Народно-освободительной армии Китая вблизи Тайваня становятся все более масштабными и агрессивными. Так, например, в сентябре только в течение суток китайские военно-воздушные силы направили более 100 боевых самолетов в "опознавательную зону ПВО" на юго-западе острова и через срединную линию Тайваньского пролива, что стало самым масштабным проникновением в истории. За этим последовали не менее крупные военно-морские учения с участием авианосной ударной группы на востоке от Тайваня. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра военных исследований Китая при Институте национальных стратегических исследований Национального университета обороны в Вашингтоне Джоэл Вутхноу* в своей статье для аналитического издания Pacific Forum International (PFI)

Генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Майк Минихан считает, что Китай начнет действовать скорее раньше, чем позже. Фото: Military.com

В преддверии президентских выборов на Тайване, которые должны состояться в январе 2014 года, эксперты задаются вопросом, а не является ли такая активность Китая обычной демонстрацией силы, или же Си Цзиньпин на самом деле готовит свои войска к войне. При этом некоторые высокопоставленные американские чиновники уже высказали опасения, что война за Тайвань начнется "скорее раньше, чем позже".

В прошлом году американский политик, член Демократической партии, сенатор США от штата Делавэр заявил, что Пекин может избрать стратегию "раннего и мощного удара". В январе 2023 года генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан сообщил, что "моя интуиция мне подсказывает", что война Китая с Тайванем начнется в 2025 году. При выборе любого сценария боевых действий Китаю придется тщательно анализировать все риски и выгоды. Пока же риски для Си значительно превышают потенциальные плюсы войны.

С экономической точки зрения военный конфликт вокруг Тайваня грозит Китаю масштабными санкциями. По оценкам нью-йоркской консалтинговой компании Rhodium Group, в результате под удар попадут китайские активы за рубежом на сумму более 3 триллионов долларов США и еще на несколько триллионов в торговых потоках. Американский эксперт считает, что страны "Большой семерки" вновь объединятся (также как против России) воспрянут духом, скоординируют свои действия и нанесут мощный удар по экономике Китая, который и без того переживает падение экспорта и кризис в сфере недвижимости.

Признание дополнительного риска войны было бы несовместимо с принципом Пекина, который в первую очередь предусматривает концентрацию усилий на решении внутренних проблем., утверждает Вутхноу. В военном отношении успех Пекину также не гарантирован. Китайские вооруженные силы много и упорно тренируются, проигрывают различные сценарии пересечения пролива и захвата Тайваня. Но тем не менее НОАК по-прежнему сталкивается с множеством проблем. В частности, речь идет об армии, не участвовавшей в боевых действиях с 1979 года, и о проблемах материально-технического обеспечения, связанных с пересечением пролива шириной в полторы сотни километров (в самом узком месте) под мощным обстрелом артиллерии.

Затянувшаяся специальная военная операция России на Украине указывает на еще одну проблему для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китайские военные планировщики, пишет Вутхноу долгое время считали, что исход конфликта будет решен в течение нескольких месяцев (подобно войне в Персидском заливе 1990-1991 годов). Но теперь они видят, что российская армия не использует методы США, как, например, "ковровые бомбардировки" городов - характер войны в Донбассе совершенно иной.

Кроме того, вторжение Китая на остров может выйти далеко за рамки ограниченного конфликта с Тайванем. Президент США Джон Байден уже неоднократно высказывался о вероятном вмешательстве в ситуацию американской армии. Пекин также должен учитывать вероятность участия в конфликте Японии и, возможно, Австралии. Такое развитие событий может быстро выйти из-под контроля и привести к применению ядерного оружия.

Проблемы, связанные с полномасштабным вторжением, заставляют обратить более пристальное внимание на блокаду Тайваня Китаем. Такая мера сыграла бы на руку Пекину, обладающему самыми мощными в регионе военно-морскими силами и средствами береговой охраны, и могла бы вызвать серьезные экономические потрясения на острове, располагающем запасами природного газа всего на одиннадцать дней.

И тем не менее блокада таит в себе определенные риски для Китая. Тайвань, поддерживаемый американскими военно-морскими силами, может попытаться прорвать блокаду и создать международную коалицию для оказания помощи островной демократии. Таким образом, Пекин встанет перед выбором: либо развязать полномасштабную войну, либо унизительно отступить.

Более того, пишет Вутхноу, последние чистки высокопоставленных чиновников в Народно-освободительной армии КНР, включая командующего Ракетными войсками (ответственного за ядерный арсенал МБР Китая) и министра обороны, говорят о недоверии Си к тем, кого он назначил.

Разумные инвестиции в оборону Тайваня и разумная политика по обе стороны пролива могут гарантировать, что Си Цзиньпина никогда не начнет боевые действия против Тайваня, считают в Вашингтоне. На снимке Си Цзиньпин выступает с программной речью на церемонии, посвященной столетию основания Коммунистической партии Китая, в Пекине, Китай, 1 июля 2021 года. Цзюй Пэн / Синьхуа

Эти скандалы приобретают еще более серьезный характер на фоне скандалов, связанных с системой закупок. Согласно имеющейся информации, Си Цзиньпин поручил командованию НОАК к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. Но как это можно сделать, если система закупок и производства современных вооружений в НОАК погрязла в коррупции, переживает западный аналитик?

С политической точки зрения лидер КНР ставит на карту свое собственное правление. Си Цзиньпин консолидировал власть самым значительным образом со времен правления Мао. Но обратная сторона заключается в том, что все понимают, кого следует винить, если что-то пойдет не так. Антиправительственные лозунги с призывами к отстранению Си от власти во время прошлогодних протестов из-за жестких антиковидных мер подчеркивают политические риски военного фиаско.

Если говорить о положительных моментах, то Си Цзиньпин смело может приписать себе заслугу успешного завершение объединительного процесса, начатого еще во время гражданской войны в Китае, когда националистические силы (партия Гоминьдан) бежали с материка на Тайвань. Это может считаться его главным достижением, закрепляющим его место в пантеоне Коммунистической партии Китая.

При этом Си Цзиньпин ни словом не обмолвился о своем предназначении в контексте воссоединения. Напротив, он больше рассуждал о необходимости повышения уровня жизни, превращения Китая в технологическую державу и расширения его международного влияния - цели, которые могут быть полностью разрушены в ходе любых военных действий, не зависимо от того, выиграет ли их Пекин или проиграет.

Со своей стороны, Соединенные Штаты будут делать все возможное и невозможное, чтобы удержать Китай от захвата Тайваня. Поэтому сегодня Вашингтон усиленно разрабатывает различные санкционные схемы против возможных актов китайской агрессии.

Кроме того, Вашингтон готов оказать помощь Тайваню в приобретении высокоточных боеприпасов (таких как ПЗРК "Стингер", ППРК "Джавелин", противокорабельные крылатые ракеты и ударные беспилотники), накоплении важнейших военных ресурсов и создании резервных сил, которые могут быть мобилизованы, если НОАК решится на силовой вариант.

Конечно, для Китая такая война скорее не выбор, а политическая необходимость. Си может рискнуть, если Тайвань провозгласит независимость - что маловероятно для любого тайваньского лидера, учитывая возможные риски, - или если будет видно, что Вашингтон настроен благосклонно к независимому Тайваню.

Наряду с сохранением статуса-кво, американские должностные лица должны быть осторожны и избегать шаблонных действий, подобных публичным визитам на остров, какими бы благими намерениями они ни руководствовались. Такие действия не только поставят Си Цзиньпина в затруднительное положение, но и вызовут неприятие у большинства граждан Тайваня.

Перед уходом в отставку председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал о целях американской стратегии, направленной на то, чтобы убедить Китай не применять силу: "Вы хотите сделать так, чтобы каждый день председатель Си просыпался и говорил, что сегодня не тот день, и чтобы он никогда не принял такое решение". Разумные инвестиции в оборону Тайваня и разумная межконтинентальная политика могут гарантировать, что Си Цзиньпина никогда не начнет боевые действия против Тайваня.

Визит губернатора Калифорнии в Китай

На прошлой неделе глава Калифорнии встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Гэвин Ньюсом в рамках визита обсудил с председателем Китая отношения двух стран, наркотрафик и ситуацию вокруг Тайваня. Выступая против разделения экономик США и Китая и независимости Тайваня, Ньюсом стал первым губернатором Соединенных Штатов, встретившимся с Си после 2017 года Демократ и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом получил высокую оценку китайских аналитиков после того, как во время своего визита в КНР он сделал ряд "прокитайских" заявлений.

Встреча губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Пекине 25 октября 2023 года. Фото: Gov.cn

56-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, названный китайскими СМИ восходящей звездой американской политики, на прошлой неделе завершил свою поездку. В рамках визита он заявил о новом климатическом партнерстве с Шанхаем, а также посетил гигафабрику Tesla в этом городе. Некоторые американские критики считают, что Ньюсом может принять участие в выборах президента США в следующем году, хотя в сентябре он опроверг эти предположения.

25 октября руководитель Калифорнии встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и вице-президентом Хань Чжэном. Китайские обозреватели считают, что встреча высшего руководства Китая с Ньюсомом, который заявил, что выступает против независимости Тайваня и разделения США и Китая, заслуживает самого пристального внимания.

Между тем, в субботу анонимный американский чиновник в интервью местным СМИ рассказал, что Пекин и Вашингтон достигли принципиальной договоренности о проведении встречи на высшем уровне Байден - Си во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в середине ноября. По словам чиновника, детали визита пока прорабатываются. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках поездки министра иностранных дел Китая Ван И в Соединенные Штаты 26-28 октября.

Гуань Яо, обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня, в своей заметке пишет, что Ньюсом стал первым американским губернатором, встретившимся с Си Цзиньпином после 2017 года. По его словам, встреча Си-Ньюсома и Байдена с Ваном укрепила надежды общественности на саммит Си-Байден в ноябре. По его словам, от того, насколько эффективно Пекин и Вашингтон будут решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и геополитические конфликты, будет зависеть уровень сотрудничества между главами двух государств.

"Развода не будет"

С целью развития сотрудничества между Китаем и США Ньюсом в период с 22 по 30 октября посетил Гонконг, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай и Цзянсу. Во время встречи с Си Ньюсому было позволено сидеть рядом с китайским лидером. Когда госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с Си в мае, его усадили рядом с группой китайских чиновников, в то время как Си находился во главе стола, демонстрируя тем самым более высокий, чем у госсекретаря США, статус.

"То, как высоко в Китае приняли Ньюсома, наверняка вызвало у Блинкена сильную зависть", - пишет в своей статье, опубликованной в понедельник, журналист из Цзянси. "Что же такого сделал Ньюсом? Все очень просто. Он лишь сделал США важное напоминание". По словам эксперта, губернатор Калифорнии напомнил Вашингтону, что если Китай будет успешен, то США станут еще более успешными. По его словам, Ньюсом также подчеркнул, что между двумя странами не ведется "игра с нулевой суммой".

После встречи с Си Ньюсом в интервью CNN заявил, что его встреча с лидером Китая возродила надежду на то, что в китайско-американских отношениях наступил переломный момент. "Мы должны преодолеть наши стратегические разногласия. Мы должны согласовать наши "стратегические красные линии", - отметил политик, добавив, что, когда речь идет о двух крупнейших экономиках мира, "развод — это не вариант".

Во время встречи с вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном 25 октября Ньюсом подчеркнул, что КНР достигла впечатляющих успехов в развитии, особенно в сфере новой энергетики. В рамках визита руководитель Калифорнии также обсудил с Вангом проблемы Тайваня. "Я выразил свою позицию в поддержку политики "одного Китая"... а также наше желание не допустить независимости острова", - заявил он.

В соответствии с политикой "одного Китая", китайская компартия добивается от зарубежных государств признания КПК в качестве правящего правительства Китая. В 1979 году в США был принят Закон об отношениях с Тайванем, который определял официально содержательные, но недипломатические отношения между Вашингтоном и Тайбэем.

Пекин устроил Ньюсому прием на самом высоком уровне, пытаясь таким образом продемонстрировать американскому сообществу свой дружеский настрой, а также желая вложить в него "долгосрочные инвестиции", - пишет журналист из Шаньдуна, называя Ньюсома восходящей звездой на политическом небосклоне США.

По мнению обозревателя, своим визитом в Китай Ньюсом уже сделал огромный шаг к тому, чтобы стать "будущим президентом Америки". По его словам, сейчас Ньюсом, возможно, не обладает большим авторитетом и властью, но он станет гораздо более влиятельным, если станет лидером США.

Туристы наблюдают за китайским военным вертолетом, пролетающим мимо острова Пинтань, одного из ближайших к Тайваню пунктов материкового Китая, в провинции Фуцзянь 4 августа, в преддверии масштабных военных учений у берегов Тайваня. Фото: Twitter / JIJI

Несмотря на то, что Ньюсом получил высокую оценку в Китае, он подвергся резкой критике со стороны своих политических оппонентов, включая республиканского лидера Ассамблеи штата Калифорния Джеймса Галлахера, за то, что в Китае он уделял слишком много времени обсуждению вопросов изменения климата, а не местным проблемам, таким как бедность и преступность.

Джоэл Вутхноу, доктор философии (политология), является старшим научным сотрудником Центра по изучению военных вопросов Китая при Институте национальных стратегических исследований Университета национальной обороны.

Среди его последних книг, вышедших в издательстве NDU Press, - "Серые драконы: Оценка высшего военного руководства Китая (2022 г.), "Пересекая пролив: Вооруженные силы Китая готовятся к войне с Тайванем (2022 г., ведущий редактор), The PLA Beyond Borders: Китайские военные операции в региональном и глобальном контексте (2021 г., ведущий редактор), System Overload: Can China's Military Be Distracted in a War over Taiwan?" (2020) и "Chairman Xi Remakes the PLA: Assessing Chinese Military Reforms" (2019, соредактор).