Китай при помощи российских специалистов ведет разработку новых бесшумных атомных подводных лодок. Новые АПЛ станут ответом альянсу AUKUS и очередным свидетельством сближения стратегических интересов двух великих держав в борьбе с Соединенными Штатами и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты считают, что проект Type 096 может иметь параллели с российским концептом ПЛАРБ нового поколения. Согласно прогнозам, перспективная подлодка "Арктур" будет отличаться наличием гидролокационного обтекателя, получит новое противоэховое покрытие, безвальную силовую установку и насосно-реактивную движительную систему. Предполагается, что подводный крейсер "Арктур" будет оснащён БРПЛ нового поколения и подводными беспилотниками. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times /Twitter Screengrab.

Новый проект способен существенно затруднить Вашингтону и его партнерам слежение за китайскими подводными лодками в ключевых районах, включая Южно-Китайское море, и представляет прямую угрозу доминированию США в Тихоокеанском регионе.

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В этом месяце агентство Reuters сообщило, что Народно-освободительная армия Китая ведет разработку нового поколения субмарин носителей ядерного оружия. В докладе приводятся данные о том, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Type 096 будет введен в строй до конца текущего десятилетия. Издание также отмечает, что прорыву в области бесшумности подводных лодок НОАК в большой степени способствовали технологии российского ВПК.

Согласно недавним исследованиям, осаждавшимся в мае на конференции в Военно-морском колледже США и опубликованным в августе Институтом морских исследований Китая, новые подводные лодки проекта Type 096 создадут для США и их союзников гораздо более сложные условия для мониторинга и слежения.

В исследовании говорится, что по уровню малозаметности, сенсорики и вооружения ПЛАРБ НОАК Type 096 сравнима с самыми современными российскими подводными лодками. При этом наращивание Китаем потенциала для подводной борьбы будет иметь самые "серьезные" последствия для США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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По мнению американских военных экспертов, появление у Китая современных атомных подводных лодок с баллистическим ракетами (ПЛАРБ) существенно осложнит для Вашингтона и без того непростую ситуацию в части контроля за морскими акваториями, поскольку отслеживание китайских субмарин становится все более комплексной задачей, в которой Соединенным Штатам, Великобритании и Австралии помогают японские и индийские вооруженные силы.

Как сообщает агентство Reuters, тайные операции по отслеживанию китайских атомных ударных подводных лодок (АПЛ) и ПЛАРБ является одним из основных факторов усиленного развертывания и планирования действий на случай нештатных ситуаций со стороны военно-морских сил США и других военных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авторы доклада отмечают, что после поступления на вооружение ПЛАРБ Тип 096 AUKUS придется серьезно поднапрячься в своих усилиях, особенно учитывая тот факт, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) регулярно проводит патрулирование с использованием полностью вооруженных подводных лодок типа 094 у острова Хайнань в Южно-Китайском море. Такие же операции на протяжении многих лет проводят США, Великобритания, Россия и Франция.

Китай и Россия ведут совместную работу в рамках проекта по созданию атомной подводной лодки нового поколения. Китайская атомная подводная лодка проекта Type 096, построенная с использованием российского опыта и технологий, после ввода в эксплуатацию позволит ВМС Народно-освободительной армия Китая наносить ракетные удары по материковой части Соединенных Штатов. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Missile Defense Advocacy Alliance /Twitter Screengrab.

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Западные военные эксперты утверждают, что именно перспектива появления у Китая современных малозаметных и малошумных подводных лодок стала основной причиной подписания трехстороннего пакта безопасности AUKUS между Австралией, Великобританией и США. В рамках этого альянса планируется увеличить количество британских и американских ударных подводных лодок у берегов Западной Австралии. Сама же Австралия планирует спустить на воду свои первые атомные ударные подводные лодки, построенные по британской технологии, примерно в 2030-х годах

ПЛАРБ типа 096 - ракетный подводный крейсер стратегического назначения - представляет собой новое поколение подводных сил ядерного сдерживания Китая, существенно превосходящий по своим характеристикам существующие субмарины проекта 094 "Цзинь".

По данным альянса Missile Defense Advocacy (MDA), ПЛАРБ Type 094 преимущественно вооружена баллистическими ракетами подводного базирования (БРПЛ) JL-2. Дальность полета этой ракеты составляет 7200 километров.

В своей статье для аналитического центра Center for Strategic and International Studies (CSIS), опубликованной в августе 2021 года, Мэтью Фунайоле и соавторы отмечают, что для нанесения ударов по Гавайским островам и северо-западной части американского континента "старым" подлодкам НОАК Type 094 необходимо пересекать такие критические точки, как пролив Мияко и канал Баши в Первой островной цепи, в которую входят Япония, Тайвань и Филиппины. По мнению специалистов, в силу недостаточного радиуса действия и высокой шумности ракета JL-2 может оказаться уязвимой для противолодочных средств США и их союзников.

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Однако в ноябре прошлого издание Asia Times опубликовали информацию о том, что подводная лодка НОАК Type 094 получила на вооружение новейшую БРПЛ JL-3, обладающую дальностью стрельбы от 10 до 12 тысяч километров и потенциально способную поразить любую точку на материковой части США из защищенных бастионов в Южно-Китайском море.

Кроме того, корабль Type 094 недавно был модернизирован с целью повышения его скрытности и боевой живучести. В своей статье для издания South China Morning Post (SCMP), опубликованной в октябре 2021 года, китайский журналист и военный эксперт Минни Чан пишет, что для снижения уровня шума на субвариантах Type 094A и 094B была модернизирована конструкция корпуса, в частности, усовершенствован диспенсер буксируемой гидролокационной системы, уменьшены дренажные отверстия в носовой части и изменена геометрия боевой рубка.

Однако, несмотря на все эти модернизации, китайские подводные лодки все еще отстают от американских и российских аналогов по уровню малозаметности. В статье, опубликованной в марте этого года для Военно-морского института США, аспирант Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона и военный эксперт Майк Суини отмечает, что во время холодной войны США и Советский Союз сумели добиться "сверхбесшумности" своих ПЛАРБ и ПЛАРК, причем США - в 1960-х, а Советский Союз - в середине 1980-х годов.

Альянс AUKUS намерен вооружить Австралию атомными подводными лодками. Пекин при экспертной поддержке российских специалистов строит новые малошумные атомные подводные лодки - очередной ответ альянсу AUKUS и последний признак сближения стратегических интересов двух держав в борьбе с США и их тихоокеанскими союзниками. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Missile Defense Advocacy Alliance/Twitter Screengrab.

Для сравнения, Суини указывает, что китайские ПЛАРБ Type 093 по уровню малозаметности соответствуют советским образцам 70-х годов прошлого века, а подводные ракетоносцы проекта Type 094 имеют уровень шума, аналогичный советским разработкам 40-летней давности.

В своей статье для журнала Newsweek Элли Кук отмечает, что новая китайская ПЛАРБ Type 096, согласно прогнозам, будет иметь длину 150 метров. Ее максимальная скорость составит 33 узла. По своим боевым характеристикам она будет выгодно отличаться от современных российских подводных лодок, в частности, ПЛАРБ Проект 955 / 09550 "Борей". Кук утверждает, что к 2030 году Китай поставит на вооружение не менее восьми ракетных подводный крейсеров стратегического назначения, включая АПЛ Type 094 и Type 096, причем в настоящее время на вооружении КНР уже находятся четыре ПЛАРБ Type 094.

Россия оказывает Китаю неоценимую помощь в разработке новой подводной лодки Type 096. Западные аналитики утверждают, что стратегическое партнерство между двумя державами "без ограничений" смещается в пользу Китая, поскольку Россия все больше зависит от поддержки Пекина на фоне жестких санкций, введенных Западом в связи с военным конфликтом на Украине.

В докладе Китайского института морских исследований, опубликованном в сентябре 2023 года, Сара Кирхбергер утверждает, что китайская военно-промышленная база страдает от проблем в области создания силовых установок для подводных лодок и обеспечения их малошумности. Кирхбергер отмечает, что начиная с 70-х годов прошлого века Россия оказывает Китаю серьезную поддержку в строительстве атомных подводных лодок с баллистическими (ПЛАРБ) и крылатыми (ПЛАРК) ракетами.

Она отмечает, что российское конструкторское бюро "Рубин", по имеющимся данным, принимало самое активное участие в разработке китайской АПЛ SSN типа 093, в том числе в проектировании корпуса, приборов, а также в повышении акустической скрытности и акустическом противодействии. Она также подчеркивает, что Россия по-прежнему значительно опережает Китай в таких важнейших для подводных лодок направлениях, как бесшумность и ядерная энергетика.

Проект Type 096 возможно будет иметь параллели с российской ПЛАРБ нового поколения. В августе 2022 года издание Asia Times сообщило о концепции российской ПЛАРБ "Арктур", отличающейся наличием гидролокационного отражающего обтекателя, нового анти-эхового покрытия, безвальной энергетической установки и насосно-реактивного движителя. ПЛАРБ «Арктур», согласно прогнозу, получит на вооружение БРПЛ нового поколения и подводные беспилотники.

Она отмечает, что Россия может предоставить Китаю важнейшие технологии, в том числе в области ядерных силовых установок, снижения шумности и гидродинамического проектирования корпуса. В то же время, огромные мощности Китая в области военного кораблестроения позволят обеспечить массовое производство и экономию на масштабе, считает эксперт.

Сегодня в составе ВМС НОАК имеются четыре подводные лодки класса "Цзинь" (тип 094), которые несут до 12 БРПЛ JL-2 или JL-3. Западные аналитики утверждают, что подводные лодки класса "Цзинь" являются первым надежным средством ядерного сдерживания Китая морского базирования. БРПЛ JL-2 - это трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности (7200 км), аналогичная МБР DF-31. JL-3 - более новая БРПЛ с дальностью полета более 10 000 км, способная нести несколько боеголовок. На снимке Китайская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Цзинь" (Type 094A) во время в военных учениий в Южно-Китайском море. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times /Twitter Screengrab / Handout.

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Кирхбергер отмечает, что в декабре 2022 года российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" доставила на китайский реактор CFR-600 на острове Чанбяо 6 477 кг высокообогащенного урана (ВОУ), из которого, по прогнозам западных аналитиков, можно изготавливать до 50 ядерных боезарядов в год. Кроме производства ядерного оружия, ВОУ может быть использован в качестве топлива для китайских атомных подводных лодок.