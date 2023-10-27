Вооруженные силы России применили зенитный ракетный комплекс (3PK) С-400 "Триумф" в связке с авиационной платформой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50, в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщает информационное агентство TACC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Российской Федерации.

Некоторые военные экспертов считают, что речь может идти о 3PK C-400 "Триумф" или 3PK C-500 "Прометей", которые использовались в тандеме с современными системами наведения. На снимке C-500 "Прометей" ( OKP "Триумфатор-M")

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В сообщении российского информагентства говорится, что в результате такого тандема BC России за пять дней удалось сбить 24 боевых самолета BBC ВСУ. Хотя информацию, приведенную в сообщении, проверить не удалось, а официальных сообщений от Министерства обороны России (MO PФ) на момент публикации этого доклада не поступало, западные военные эксперты уже даже не сомневаются в правдивости этого утверждения, пишет индийско-канадское электронное издание EurAsian Times*.

Россия с настороженностью относится к полетам самолетов специального назначения Североатлантического альянса и США - RC-135 Rivet, MQ-9 Reaper и E-3C Sentry AWACS - у рубежей РФ на Балтике и Черном море. Цель этих полетов - собрать как можно больше информации о радиочастотах и расположении российских радиолокационных систем, считают эксперты EAT.

Одним из основных направлений деятельности военно-воздушных сил Североатлантического союза является также отработка навыков подавления/разрушения вражеских средств противовоздушной обороны (SEAD/DEAD). Чтобы минимизировать шансы противника по (США/НАТО) обнаружению средств противодействия, Россия решила расширить спектр применения системы С-400.

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Согласно сообщению TACC, ЗРК С-400 использовался в "связке" с авиационной платформой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50, в ходе спецоперации на Донбассе (СВО). "В ходе СВО Россия использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы против авиации противника", - цитирует TACC слова своего собеседника.

"Стрельба из зенитных ракетных комплексов C-400 велась на максимальных дальностях по целям, которые в момент уничтожения находились на высоте около одной тысячи метров, при этом использовались новые боеголовки зенитных управляемых ракет".

В опубликованном ранее сообщении TACC приводятся слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который, общаясь с российскими военнослужащими, рассказал о больших потерях боевых самолетов BBC BCУ за последнюю неделю. "За 5 дней мы сбили 24 самолета", - подчеркнул глава российского военного ведомства, посетивший группировку войск "Восток" на Южнодонецком направлении. Военные эксперты предполагают, что некоторые из этих самолетов BCУ могли быть сбиты в результате слаженной работы команды самолета A-50 и 3PK C400.

Пользователь социальной сети X (бывший Twitter) под ником Harvester сообщил, что многие самолеты "были сбиты вдали от линии боевого соприкосновения". "Ходят слухи, что на Су-57 применялась какая-то новая ракета", - добавил он. Harvester также прокомментировал сообщение ТАСС, заявив, что совместная работа ЗРК С-400 и АВАКС А-50 позволила обеспечить " непосредственную" передачу информации на ракету так, что противник, фактически, даже не догадывался, что ракета нацелена на него.

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Связка 3PK C-400 и самолета ДРЛО A-50 помогла сбить 24 самолета BC Украины за 5 дней. На снимке 3PK C-400 "Триумф"

Дело в том, что в таких современных системах, как российский комплекс С-400 “Триумф”, используются сложные многофункциональные радиолокаторы управления и обнаружения, излучающие мощные радиосигналы, способные вызвать срабатывание аппаратуры предупреждения о ракетном нападении (ПРН) на самолете.

Кроме того, существует опасность "вскрытия" частот, на которых работает РЛС. Невозможно, чтобы РЛС сопровождения С-400 работала в режиме "военного резерва", пытаясь поразить цели на максимально возможных дальностях. В режиме военного резерва, называемого также "тренировочной частотой", маскируются некоторые характеристики радиолокационной станции. Например "длительностью импульса" или "шириной его спектра" и т.п. Эти параметры используются для анализа радиолокационной заметности.

Западные самолеты-разведчики E-3 Sentry AWACS и RC-135 Rivet постоянно совершают полеты над Черным морем, у западных и северных границ Украины, (аккуратно огибая Белоруссию), вплоть до Прибалтики, старясь не приближаться к воздушному пространству России. Задействовать РЛС этих самолетов "на полную катушку" теперь очень рискованно, пишут эксперты EAT, так это может привести к невольному участию в эксперименте с российскими 3PK C-400 / ДРЛО A-50.

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Западные аналитики попытались понять, как именно работала "связка" C-400 и самолёта A-50. Скорее всего для стрельбы использовалась ракета 40Н6Е с дальностью поражения аэродинамических целей до 400 километров. В сообщении ТАСС утверждается, что стрельба из ЗРК С-400 "велась на максимальных дальностях". Здесь следует придерживаться одного из двух подходов, пишет EAT.

Данные о наведении и целеуказании передаются в фазе "среднего курса" с борта A-50 и хранятся в навигационной системе ракеты. Всю остальную работу выполняет связка искателя и навигационной системы на заключительном этапе полета. Экипаж самолета A-50 и расчет C-400 работают раздельно, заранее передавая ракете данные о целеуказании. Правда, об эффективности и точности такого подхода можно поспорить, поскольку заранее заложенные координаты цели для движущегося самолета будут неактуальны, так как он уже изменит свое местоположение.

3PK C-400 также способен использовать ракеты 9M96E с дальностью поражения 40 километров, 9M96E2 - 120 километров и 48H6 - до 250 километров. Следует отметить, что перечисленные выше тактические варианты являются всего лишь техническим предположением, поскольку никаких официальных заявлений от MO России по этому поводу не поступало. В сообщении TACC так и говорится, что "официального подтверждения этой информации нет".

Остается также неясным, какие именно самолеты ВСУ были сбиты C-400 - истребители, бомбардировщики или беспилотники самолетного типа. Единственный намек, который содержится в сообщении TACC, — это то, что цели в момент поражения находились на высоте около 1 000 метров. Это могли быть штурмовики Cy-25 или вертолеты Ми-24. Украинские самолеты обычно стараются летать на меньших высотах, чтобы не быть сбитыми российскими Су-35C или Cy-30CM, которые постоянно патрулируют воздушное пространство в зоне специальной военной операции. Кроме того, они находятся под постоянной угрозой со стороны таких российских 3PK, как C-300 и "Бук".

То, что русские не сообщили марку самолета, скорее всего объясняется соображениями оперативной безопасности (OPSEC), поскольку, зная потерях своих самолетов и местах их сбития, ВСУ при посредничестве США и НАТО смогут вычислить местоположение батарей C-400. Однако, судя по всему, несколько из двадцати четырех сбитых украинских самолетов все же стали жертвами тандема 3PK C-400 и самолета ДРЛО A-50, подводит итог EurAsian Times.

Система C-400 "Триумф" - зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности, была принята на вооружение в весной 2007 года. Комплекс способен поражать различные виды целей.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 принят на вооружение в 1989 году. Он может использоваться для обнаружения и сопровождения авиационных и надводных целей, а также для управления боевыми самолетами при их наведении на цель. Кроме того, самолет A-50 может выполнять функции воздушного командного пункта.

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