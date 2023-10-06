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США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой

Крылатая ракета AGM-181A способна укрепить американские силы ядерного сдерживания и заставить Китай отказаться от захвата Тайваня и спорных территорий в Южно-Китайском море, считают западные эксперты
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США недавно провели очередные испытания крылатой ракеты воздушного базирования с ядерным боезарядом. Таким образом Вашингтон в очередной раз пытается показать всему миру жизнеспособность воздушного компонента своей ядерной триады на фоне эволюционирующих угроз со стороны ближайших противников - России и Китая. Это событие может иметь самые серьезные последствия как для региональной стабильности, так и для глобальных норм нераспространения ядерного оружия. 

На снимке американские военнослужащие устанавливают крылатые ракеты авиационного базирования AGM-86 (Air Launched Cruise Missile, ALCM) на межконтинентальный стратегический бомбардировщик самолет B-52H. Вскоре их планируется заменить на AGM-181A (Long Range Stand Off Weapon, LRSO). Изображение представлено онлайн журналом Asia Times /  US Air Force.

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В этом месяце издание The Warzone сообщило, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели девять летных испытаний прототипов крылатой ракеты AGM-181A Long Range Stand Off (LRSO) с ядерным боезарядом. В том числе одно - с макетом ядерной боеголовки.

Как отмечает журнал Warzone, об этом сообщается в опубликованном в прошлом месяце отчете о закупках министерства обороны США (Selected Acquisition Report, SAR). В документе говорится, что испытания были направлены на оценку малозаметности боеприпаса.

В отчете отмечается, что американские ВВС выбрали компанию Raytheon для разработки ракеты AGM-181A LRSO. Она придет на смену крылатой ракете воздушного базирования AGM-86B (Air-Launched Cruise Missile, ALCM). Разработка ракеты ведется в рамках программы Long Range Strike. Согласно полученным данным, ракета уже успешно прошла девять основных летных испытаний, продемонстрировавших ее высокую живучесть благодаря малозаметному планеру.

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В отчете о закупках оборонного ведомства США за 2022 год говорится, что все девять этапов испытаний были классифицированы как летные, но не все из них включали самостоятельные полеты ракеты, пишет The Warzone. В документе отмечается, что для обеспечения безопасности "испытания проводились в закрытых помещениях". При этом четыре летных испытания были признаны успешными, в том числе проверка системы управления полетом (Controlled Test Mission, CTM-1). Все тесты продемонстрировали зрелость конструкции, производственных процессов и работоспособность навигационной системы.

В отчете Warzone также указано, что Национальное управление ядерной безопасности ( Department of Energy’s National Nuclear Security Administration, NNSA) Министерства энергетики Соединенных Штатов сообщило о проведении первого летного испытания крылатой ракеты AGM-181A LRSO с ядерной боеголовкой W80-4, запускаемой с бомбардировщика B-52. Ожидается, что решение о малосерийном производстве будет принято в 2027 году.

Крылатая ракета AGM-181A LRSO с боевой частью W80-4 изменяемой мощности может стать критически важной для США, поскольку позволит восполнить пробел в ядерном сдерживании, образовавшийся в результате сокращения стратегического арсенала после окончания холодной войны, в то время как их ближайшие противники - Россия и Китай - продолжали разрабатывать тактическое ядерное оружие, пишет Warzone.

В статье, опубликованной в январе 2021 года в журнале The Heritage Foundation, бывший старший политический аналитик по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне, Центра национальной обороны США Пэтти-Джейн Геллер упоминает о том, что американская крылатая ракета морского базирования AGM-86B была модернизирована и сможет " проработать" аж до 2030 года, то есть на 38 лет больше запланированного срока службы.

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По мнению западных экспертов, крылатые ракеты аAGM-181A способны укрепить силы ядерного сдерживания США воздушного базирования и заставить Китай отказаться от захвата Тайваня и спорных территорий в Южно-Китайском море. В кадре демонстрация ракет авиационного базирования военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Америки. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times /  US Air Force.

Геллер отмечает, что совершенствование систем противоракетной обороны России и Китая делает проникновение в воздушное пространство противника все более проблематичным. Таким образом, дальнейшее использование AGM-86B вместо разработки AGM-181A LRSO станет сигналом для противников, что у США отсутствует современные и эффективные ядерные крылатые ракеты воздушного базирования.

Геллер также отмечает, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов должны обладать надежными средствами ядерного сдерживания авиационного базирования. По ее словам, в связи со скорым снятием с вооружения КРМБ AGM-86B, создание AGM-181A LRSO является единственно верным решением для сохранения стратегического потенциала B-52H.

Эксперт утверждает, что, хотя ВВС США обязались закупить не менее сотни самолетов B-21 Raider на замену бомбардировщикам B-2 и B-1, только такая малозаметная крылатая ракета, как AGM-181A LRSO, может обеспечить поражение особо важных целей. Кроме того, по ее словам, LRSO позволит сохранить эффективность стелс-технологии B-21 в борьбе с эволюционирующими военными технологиями и современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

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Геллер также отмечает, что программа AGM-181A LRSO позволит бомбардировщикам наносить удары сразу по нескольким целям, находясь при этом за пределами зоны действия вражеских средств противовоздушной обороны, тем самым способствуя повышению эффективности американских сил сдерживания.

Такие возможности, утверждает Геллер, позволяют американскому президенту удерживать противника от нападения первым и соразмерно реагировать на ограниченное применение соперником ядерного оружия. По ее словам, такая универсальность создаст серьезные проблемы для средств противовоздушной обороны противников США, заставляя их разрабатывать новые схемы противодействия крылатым ракетам “действующих с различных сторон”.

 Кроме того, считает Геллер, AGM-181A LRSO способна существенно снизить риски для бомбардировщиков и персонала, что опять же повышает надежность сдерживания, поскольку противники вряд ли поверят в готовность США отправлять людей в зону действия ПВО, чем в ситуацию, когда Америка может "спокойно" запускать ракеты с территорий союзников. 

Западные эксперты считают, что разработка AGM-181A Long-Range Stand Off может спровоцировать соразмерный ядерный ответ со стороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Запад боится, что на стратегическом уровне это может привести к сотрудничеству Москвы и Пекина в сфере укрепления их ядерных арсеналов, а также к возобновлению гонки ядерных вооружений с Соединенными Штатами. В марте этого года многие западные СМИ писали о том, что Москва планирует передать Пекину технологию ядерного реактора на быстрых нейтронах. Благодаря чему Китай сможет значительно нарастить свой ядерный арсенал и изменить баланс ядерных сил в мире. 

Военные объекты военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в Южно-Китайском море в ближайшее время могут стать мишенью для новых крылатых ракет AGM-181A. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times files / EyePress / Digital Globe. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявили о заключении соглашения о продолжении разработки ядерных “реакторов-размножителей” на быстрых нейтронах. По мнению западных военных экспертов, эти реакторы предназначены для производства плутония. Он может быть использован при создании ядерного оружия.

В декабре 2022 года российская компания "Росатом" передала около 25 тонн высокообогащенного урана для китайского ядерного реактора CFR-600. Американские должностные лица и военные планировщики Пентагона считают, что этот реактор позволит Пекину увеличить свой ядерный арсенал с 400 боеголовок до 1500 примерно к 2035 году. Тем не менее, Китай отрицает эти домыслы и утверждает, что реактор является частью гражданской энергетической системы КНР и будет построен исключительно с целью стать ведущим в мире производителем атомной энергии.

В США считают, что Россия изменила свое отношение к Китаю в лучшую сторону, в первую очередь из-за санкций, введенных Западом после начала специальной военной операции на Украине. Несмотря на долгосрочные опасения касательно потенциальной "китайской угрозы" на российском Дальнем Востоке, Москва предоставляет Пекину ядерные технологии, стремясь тем самым укрепить свои геополитические позиции, утверждают западные аналитики.

Китай наращивает свой ядерный потенциал, чтобы повысить вероятность того, что его ядерное оружие поможет ему выстоять в случае войны с Соединенными Штатами. Обладая более масштабными и разнообразными средствами поражения, НОАК способна заметно укрепить свои возможности по нанесению ответного удара. Такой подход ставит Китай в более выгодное положение в плане использования ядерного оружия в качестве инструмента принуждения и применения его в случае крайней необходимости.

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Создание американцами ракеты AGM-181A LRSO также чревато серьезными последствиями как для региональной стабильности, так и для глобальных норм нераспространения ядерного оружия.

В США заявили, что ракета AGM-181A LRSO может сыграть решающую роль в сдерживании Пекина или реагировании на агрессивные действия НОАК в Тайваньском проливе, где Китай постоянно проводит военные учения и ракетные испытания. Наличие такой малозаметной ракеты дальнего радиуса действия, как AGM-181A LRSO, может воспрепятствовать проведению таких учений и испытаний. Кроме того, способность AGM-181A LRSO преодолевать современные системы противоракетной обороны будет иметь решающее значение в случае начала военных действий, считают в Вашингтоне.

Кроме того, сохраняется высокая напряженность в Южно-Китайском море из-за территориальных споров и недавней милитаризации Китаем искусственных островов. В США утверждают, что ракета AGM-181A LRSO может служить средством сдерживания НОАК и на этом театре военных действий. Большая дальность полета AGM-181A LRSO позволит наносить удары с расстояний, недосягаемых для средств противоракетной обороны противника, что будет способствовать сохранению свободы судоходства в спорных акваториях.

По мнению экспертов, разработка AGM-181A может также иметь серьезные последствия для режима нераспространения ядерного оружия в мире, поскольку противоречит духу, целям и положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), регулирующим вопросы разоружения. Хотя сама по себе ракета AGM-181A LRSO не является ядерным боеприпасом, ее разработка в качестве системы доставки ядерных зарядов может также вызвать опасения относительно возможных нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов (National Nuclear Security Administration, NNSA) ведет работы по модернизации и продлению срока службы W80 - типа ядерной боевой части, устанавливаемой на крылатые ракеты воздушного базирования. По оценкам NNSA, стоимость этой программы оценивается в 11,2 миллиарда долларов и рассчитана на период до 2031 года. Согласно утверждениям американских военных специалистов, первый ядерный боезаряд W80-4 будет изготовлен к сентябрю 2025 года. На снимке художественный рендеринг боеголовки W80-4. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times files / EyePress / Digital Globe.

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Кроме того, на фоне продолжающихся программ по модернизации ядерных арсеналов и неопределенности статуса других ключевых международных документов, таких как новый договор СНВ, разработка AGM-181A LRSO может еще больше осложнить и поставить под угрозу дипломатические усилия между ядерными державами в условиях растущей напряженности, которую многие расценивают как начало "новой холодной войны".

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