В середине сентября Совет по оборонным закупкам Индии под председательством министра обороны Раджнатха Сингха одобрил приобретение у России 12 тяжелых истребителей Су-30МКИ, более 60 процентов комплектующих для которых будут производиться по лицензионному соглашению на территории республики. В сообщении Совета говорится, что эта сделка " позволит существенно увеличить темпы развития индийской оборонной промышленности". Официальный представитель оборонного ведомства в интервью местным СМИ отметил, что это будут "самые совершенные самолеты индийских ВВС. Российские Су-30МКИ получат индийские системы вооружений и современны датчики." Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magzin.

Пресс-служба индийского оборонного ведомства проинформировала местные СМИ, что эти новые машины будут "самыми высокотехнологичными Су-30 МКИ ВВС Индии. Они будут оснащены "многочисленными видами индийского оружия и сенсорными устройствами". На снимке Су-30МКИ построенный для ВВС Индии. Самолет отличается от стандартных вариантов передним горизонтальным оперением, двигателями с дефлектором вектора тяги, новой радиорелейной станцией с фазированной решеткой НО11М "Барс" (ПФАР) и расширенным ракетным вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Фотография представлена онлайн изданием Military Watch Magzin / Euro AsianTimes

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Истребители Су-30МКИ составляют костяк фронтовой авиации Индии. Сегодня на вооружении индийских ВВС находится порядка 270 таких машин. Последний заказ на поставку 12 таких самолетов был размещен Индией в 2020 году. Примерно в то же время Нью-Дели заказал у России и более легкие самолеты МиГ-29UPG, которые, хотя и обладают более скромными возможностями, но оснащены не менее совершенной авионикой и имеют более низкие требования к обслуживанию и эксплуатационные расходы.

Су-30МКИ впервые поступили на вооружение военно-воздушных сил Индии в 2002 году и сегодня именно российские машины составляют основу боевой авиации республики. В данный момент в составе индийских ВВС насчитывается 11 эскадрилий Су-30МКИ — двенадцатая будет сформирована в самое ближайшее время. На момент поступления на вооружение этот истребитель считался одним из самых мощных в мире. Впервые индийские ВВС получили самолет, оснащенный РЛС с фазированной антенной решеткой и двигателями с отклоняемым вектором тяги.

Несмотря на то, что индийская оборонная промышленность получила значительные дивиденды от лицензионного производства Су-30МКИ, строительство индийских вариантов было менее эффективным и, как сообщается, менее качественным, в отличие от самолетов, поставляемых из России в первых партиях. Более того, стоимость российских крылатых машин, как оказалось, была примерно в два раза ниже, чем у индийских аналогов.

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Су-30МКИ разрабатывался с учетом потребностей индийских ВВС. В нем были объединены возможности дальнего перехватчика Су-30 с технологиями закрытых экспериментальных проектов Су-27М и Су-37. В частности, на Су-37 была впервые установлена радиолокационная станция НО11М "Барс", с электронно-сканирующей решеткой, а на Су-35 - управляемые предкрылки, двигатели АЛ-31ФП и сопла с изменяемым вектором тяги.

В рамках имитационных учений российский Су-30МКИ продемонстрировал существенное превосходство в боевом потенциале перед такими западными конкурентами, как британский Eurofighter и американский F-15. Су-30МКИ является лучшим истребителем в Южной Азии, считают эксперты западного военного журнала Military Watch Magazine.

Самым мощным оружием модернизированного "Сухого" станут ракеты "воздух-земля" BrahMos, установленные на его борту. Огромные размеры Су-30 МКИ, которые в условиях современной радиоэлектронной борьбы считались серьезным препятствием, теперь превратились в огромное преимущество. Это единственный истребитель индийских ВВС, способный нести тяжелые ракеты BrahMos.На снимке реактивные самолеты Су-30 МКИ индийских ВВС. Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / Military Watch Magzin.

Успех этих самолетов позволил наладить выпуск их модификаций, в частности Су-30МКА и Су-30СМ, которые в достаточно больших количествах поставлялись на экспорт в Алжир и Малайзию, а также на вооружение российских ВВС и ВМФ. Все варианты Су-30МКИ производятся на Иркутском авиационном заводе, среди недавних покупателей следует отметить Мьянму, Белоруссию и Алжир.

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"По общему признанию, боевые самолеты КБ "Сухой" являются лучшими из ныне существующих истребителей-бомбардировщиков. А модернизированный до конфигурации Super Sukhoi, Су-30 будет практически непобедим в бою", - утверждает индийский оборонный аналитик Бхарат Карнад, в интервью изданию EurAsian Times. "Кроме того, потенциал СУ-30МКИ в области РЭБ будет усилен за счет применения собственного комплекса постановки помех (High Band Jammer Pod), систем оповещения о ракетном нападении Dhruti Radar Warning System и Dual Color Missile Approach Warning System. Комплекс "Jammer Pod" действует по принципу активного подавления, разрушения и деградации систем ПВО и систем связи противника. Он позволяет некинетическим образом атаковать большое количество целей на больших расстояниях" - считает эксперт индийских ВВС.

В настоящее время в Индии для Су-30МКИ разрабатывается радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой (Active Electronically Scanned Array, AESA), которая заменит Н-О11М. Эксперты MWM считают, что хотя РЛС "Барс" являлась передовой для своего времени, сегодня она значительно уступает по своим возможностям РЛС, устанавливаемым на китайских истребителях, в частности, на новых J-10C, экспортируемых в Пакистан.

На фоне постепенной модернизации Су-30МКИ, ожидается, что новые ракеты, в том числе Р-77М, разработанная для истребителя пятого поколения Су-57, и Р-37М большой дальности, недавно успешно прошедшие боевые испытания на Украине, произведут революцию в возможностях этих машин.

В прошлом году ВВС Индии впервые провели успешный пуск ракет повышенной дальности BrahMos с истребителей Су-30МКИ. BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerasrace. Боеприпас разработан российским НПО "Машиностроения" и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Авиационный вариант крылатой ракеты BrahMos имеет увеличенную дальность полета до 450 километров. По мнению западных экспертов, такое оружие позволит существенно повысить способность истребителей наносить высокоточные удары на большие расстояния.

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Ожидается, что в перспективе Индия закупит у России тяжелые истребители пятого поколения, которые станут прямыми преемниками Су-30МКИ. Речь идет о прямых производных Су-57, либо закупаемых "с конвейера", либо приобретаемых в рамках лицензионного соглашения.

Сегодня все МиГи индийских ВВС модифицированы до уровня 4++ (МиГ-29UPG). Они получили новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и передовой радиолокатор Жук-М-2Э с активной сканирующей антенной решеткой (AFAR)/ Фотография предоставлена онлайн-журналом Фотография представлена онлайн изданием Military Watch Magzin / Euro AsianTimes.

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Многие индийские военные аналитики считают, лицензионное производство более жизнеспособным вариантом в отличии от совместного владения технологиями Су-57Э в рамках полноценного партнерства, которое Индия первоначально пыталась реализовать в рамках программы FGFA, но но отказалась от нее в конце 2010-х годов.