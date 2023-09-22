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Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой

Если традиционная авианосная группа приблизится к такому крейсеру и начнет скоординированную атаку, то крейсер в ответ может задействовать рельсовую пушку для запуска шквала ракет по кораблям противника, завил контр-адмирал, НОАК Ма Веймин
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Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала концепцию суперкорабля - атомного авианосца с мощной рельсовой пушкой, воскресив тем самым старую добрую советскую задумку в соответствии со своей стратегией создания бастиона в Южно-Китайском море. Однако, это будет скорее оружие престижа, чем реальный проект боевого корабля.

Народно-освободительная армия Китая занимается разработкой авианесущего крейсера вооруженного мощной рельсовой пушки. ..Однако, по мнению экспертов, он может оказаться скорее "оружием престижа", чем полноценным боевым активом. Изображение предоставлено онлайн-изданием Facebook  /Asia Times Files / South China Morning Post ,SCMP.  

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В этом месяце китайское онлайн-издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что контр-адмирал ВМС Китая, конструктор и ведущий военно-морской ученый Ма Вэймин предложил проект боевого корабля будущего, способного превратить военно-морские флотилии НОАК в суперкорабли по типу "Звездных войн". Ма предложил свой концепт в рецензируемом журнале Transactions of China Electrotechnical Society.

Новый суперкорабль, пишет SCMP, сможет нести огромное количество боевых самолетов, вертолетов и ударных БПЛА, однако в отличие от традиционных авианосцев он будет оснащен электромагнитным оружием, включая рельсовые пушки, катушечные пушки, ракетные установки, лазерное оружие и сверхмощное микроволновое вооружение.

По словам эксперта, передовые технологии корабля позволяют эффективно преобразовывать энергию от источника питания судна в электромагнитную энергию, необходимую для работы мощного оружия. Такой потенциал позволит одному кораблю эффективно защищаться от воздушного нападения, вести противолодочную борьбу, перехватывать ракеты и наносить высокоточные удары как по морским, так и по наземным целям.

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Комплексная электромагнитная система суперкорабля, работающая на ядерной энергии, способна преобразовывать ядерную энергию в кинетическую или электрическую для приведения в действие высокоэнергетических систем вооружения, например, бортовых рельсовых пушек, способных поражать цели в ближнем космосе управляемыми снарядами со скоростью, превышающей скорость звука более чем в семь раз, утверждает South China Morning Post.

В докладе также говорится, что снаряды, запускаемые с помощью электромагнитного излучения, могут автоматически перезаряжаться подобно автоматической винтовке, что позволит значительно увеличить скорость и количество выпущенных боеприпасов по сравнению с противником.

Опыт Советского Союза

Китайский суперкорабль может быть современным воплощением концепции советского авианесущего крейсера. Авиационный крейсер сочетает в себе черты авианосца и крейсера. В отличие от традиционных авианосцев, наступательная мощь которых зависит исключительно от бортовой авиации, авианесущий крейсер способен противостоять надводным, воздушным и подводным угрозам, используя современные виды вооружения.

К таким кораблям относятся авианесущие крейсеры "Киев" и "Адмирал Кузнецов". В отличие от американских авианосцев, предназначенных в первую очередь для использования в качестве плавучих авиабаз для глобального проецирования силы, авианесущие крейсера обеспечивают поддержку и защиту атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), надводных кораблей и бомбардировщиков-ракетоносцев в защищенных "морских бастионах", пишет издание.

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Китайский "суперкорабль" сможет выполнять задачи практически целого авианосного флота, пишут контр-адмирал Ма Веймин и его коллеги в статье, описывающей новую военно-морскую боевую концепцию, объединяющую электромагнитное оружие и мощную электрическую систему с ядерной силовой установкой. Photo: Ma Weiming, Военно-морской инженерный университет НОАК. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Facebook / South China Morning Post, SCMP. 

Однако проектирование кораблей, сочетающих в себе принципиально разные возможности, грубо говоря, когда одна половина корабля относится к одному типу, а другая - к другому, часто приводит к неудачам. В качестве примера можно привести первые авианесущие крейсера советской эпохи (“Киев”), которые имели негибкое вооружение, небольшие летные палубы, небольшое количество и малый радиус действия бортовой авиации (Як-36, Як-38 дальность 500, 680 км соответственно), а также относительно низкую мореходность.

Они были дороже аналогичных по размеру авианосцев и надводных боевых кораблей, а по своим характеристикам уступали обоим классам. Кроме того, большое количество американских атомных ударных подводных лодок (АПЛ) не позволяло вести охоту за ними при столь малочисленном флоте.

И тем не менее, благодаря развитию технологий концепция авианесущего крейсера может вновь стать жизнеспособной, если действовать в соответствии с китайской стратегией "Бастион" в Южно-Китайском море. В рамках этой стратегии защита района будет осуществляться с помощью самолетов наземного базирования, систем противоракетной обороны, военно-морских сил и укрепленных островов.

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Полузамкнутая конфигурация Южно-Китайского моря и близость к берегам Китая делают его идеальным местом для реализации такой тактики. То, что Китай движется в правильном направлении, указывает наличие крупной военно-морской базы атомных подводных лодок Народно-освободительной армии Китая на острове Хайнань, пишет SCMP.

Среди технологических достижений, способных сделать концепцию авиационного крейсера жизнеспособной при реализации китайской стратегии "Бастион", - разработка рельсового оружия, ядерных силовых установок, а также совершенствование систем обнаружения подводных лодок противника.

Так, в апреле 2022 года мы сообщали, о том, что в настоящее время китайские ученые пытаются устранить проблемы, связанные с разработкой рельсовых пушек. Они активно проводят испытания оружия и экспериментируют в том числе с инновационными решениями, в частности, наносят на рельсы жидкий металл для уменьшения износа при стрельбе, а также используют специальные полимерные составы для минимизации повреждений при длительной эксплуатации. Конструкции рельсовых пушек НОАК обладают уникальными характеристиками, отличающимися от американских аналогов. Например, модели китайских ученых не нуждаются в дополнительном дульном устройстве для сокращения частоты электрических вспышек.

Военные эксперты НОАК активизировали работу по созданию рельсовых пушек в то время, когда Соединенные Штаты фактически отказались от этого оружия в пользу лазерных технологий. На носу десантного корабля Haiyang Shan видна огромное орудие, предположительно являющееся первой в Китае отечественной рельсовой пушкой. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Facebook / South China Morning Post, SCMP / Weibo / Sina Military.

Опыт Соединенных Штатов

США, напротив, прекратили исследования в области рельсотрона в 2021 году, сославшись на проблемы с бюджетом, интеграцией боевых систем и технологическим совершенствованием гиперзвукового оружия. Кроме того, американский проект по созданию рельсовой пушки был сопряжен с рядом проблем, связанных с конструкцией ствола, сроком его службы и качеством материалов, которые бы выдерживали мощный импульс, высокую температуру и давление при запуске снарядов.

Команда Ма не назвала сроки строительства суперкорабля, но заявила, что Китай готов перенести эту идею из области научной фантастики в реальный мир. В своей работе военно-морские исследователи перечислили недавно сделанные в Китае открытия, которые могут подготовить почву для строительства корабля. Некоторые из них были рассекречены впервые. Так, по словам Ма, в ВМС Китая разработана и внедрена электромагнитная система запуска боевой нагрузки на различные типы боевых платформ, включая транспортные средства, корабли и подводные лодки. Если традиционная авианосная группа попробует приблизится к такому суперкораблю и начнет скоординированную атаку, то суперкорабль в ответ может использовать свою рельсовую пушку для запуска шквала ракет по кораблям противника.

"В настоящее время в Китае реализованы все ключевые технологии электромагнитной системы запуска боевой нагрузки на различных типах боевых платформ, включая транспортные, корабельные и подводные системы", - заявил  контр-адмирал Ма Веймин. 

По словам Ма, в Китае также разработан модуль GNC ("Наведение, Навигация и Управление") с высокой степенью устойчивости к перегрузкам для использования в электромагнитных пусковых системах. Этот комплекс предназначен для обеспечения точного наведения и управления снарядом во время запуска даже в условиях высоких перегрузок, когда на снаряд действуют экстремальные силы, превышающие силу тяжести в 35 000 раз. Управляемый рельсовый снаряд способен в автоматическом режиме наводиться на цель, компенсируя такие факторы, как ветер, сила тяжести или движение мишени, что повышает вероятность точного попадания в цель, особенно на больших расстояниях.

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В свою очередь, китайская технология электромагнитной системы запуска летательных аппаратов (Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS) может помочь решить проблемы, связанные с оснащением авианесущих крейсеров советской постройки.  В мае прошлого года мы писали о том, что третий китайский авианосец "Фуцзянь" оснащен системой EMALS, которая не требует использования ядерной энергии. Эксплуатация такой системы менее сложна и создает более низкую нагрузку на планеры летательных аппаратов. Кроме того, она позволяет запускать более тяжелые самолеты и более эффективно поднимать их в воздух за более короткий промежуток времени.

С другой стороны, на двух более старых китайских авианосцах - "Ляонин" и "Шаньдун" - используется система трамплинного взлета без катапульты и посадки на аэрофинишер, что ограничивает количество топлива и вооружения, которое могут нести находящиеся на корабле самолеты. Скорее всего, четвертый авианосец НОАК будет оснащен атомной силовой установкой, что обеспечит необходимую мощность для работы таких энергоемких технологий, как рельсовые пушки и EMALS.

В октябре 2022 года издание South China Morning Post опубликовало статью, в которой сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая планирует к 2025 году построить атомный авианосец " Type 003 ". Согласно заявлению Китайской государственной судостроительной корпорации (China State Shipbuilding Corporation, CSSC), к 2027 году планируется достичь прорыва в области ядерных технологий, которые могут быть использованы для создания этого корабля. Ранее CSSC опубликовала макет предполагаемого судна. Помимо того, совершенствование технологий обнаружения подводных лодок потенциально может позволить китайскому суперкораблю эффективно выполнять задачи по борьбе с субмаринами противника.

Ранее мы уже сообщали об использовании НОАК терагерцовых технологий и обнаружения сигналов сверхнизкой частоты. Такие средства в сочетании с повышением "информационной прозрачности" Мирового океана (за счет внедрения коммерческих технологий: спутниковой съемки, РЛС с синтезированной апертурой и мониторингом через соцсети) могут сделать американские подлодки SSBN and SSN более уязвимыми, чем раньше. Что может серьезно повлиять на ядерных баланс и способность США обеспечить своим союзникам гарантии ядерной безопасности.

Авианосец "Фуцзянь" проекта Type 003 - китайский авианосец второго поколения, строящийся для Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Facebook / South China Morning Post, SCMP / Weibo / Sina Military.

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Однако некоторые эксперты на Западе считают, что китайский суперкорабль может оказаться скорее "проектом престижа", нежели жизнеспособной боевой платформой, поскольку согласно данной концепции на одном (или нескольких) потенциально уязвимых боевых кораблях сконцентрирован слишком большой потенциал, в противовес небольшим, многочисленным и рассредоточенным средствам.

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