Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Военная активность в Тайваньском проливе возросла с 5 апреля, когда Китай и США развернули свои авианосцы в главной водной артерии, соединяющей Тайвань и материковый Китай.
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Развертывание военных кораблей США и Китая произошло в тот момент, когда 5 апреля состоялась встреча президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии. 3 апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин выступила с соответствующим заявлением, в котором говорится, что Пекин примет решительные меры для защиты целостности и суверенитета своей территории.
Американская авианосная группа USS Nimitz дислоцируется примерно в 350 морских милях к востоку от Тайваня, в одном районе, что и авианосец НОАК "Шаньдун", который впервые покинул акваторию Южно-Китайского моря. (Китайская авианосная группировка Shandong был замечена примерно в 200 морских милях от южной части острова), пишет издание Eurasiantimes.
По данным минобороны Тайваня, флот Народно-освободительной армии Китая, возглавляемый авианосцем "Шаньдун", прошел транзитом через канал Баши, расположенный между Тайванем и Филиппинами, а затем переместился в юго-восточные воды Тайваня.
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Китайский "Шаньдун" следовал на свои первые в этом году военные учения в западную часть Тихого океана. При этом, средствами противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня не было зафиксировано ни взлетов, ни посадок каких-либо самолетов с борта авианосца.
Министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг заявил, что ему неизвестно, было ли развертывание американской авианосной группы "Нимиц" связано с появлением авианосца "Шаньдун. Однако признал, что дислокация кораблей США может быть обусловлена активностью НОАК в этом регионе.
Он также подчеркнул, что силы обороны Тайваня знали о передвижениях "Шаньдуна" с самого начала, как только судно покинуло порт приписки. Чиу также отметил, что это была 21-я операция авианосной группы "Проекта 002". В настоящий момент Армия Китая НОАК проводит первые учения в западной части Тихого океана с участием авианосной группы Шаньдун.
"Шаньдун" начинает первые учения в дальнем море в западной части Тихого океана
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"Шаньдун" - второй авианосец НОАК после "Ляонина", и первый корабль такого класса, полностью построенный отечественной судостроительной промышленностью.
Корабль был официально введен в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая 17 декабря 2019 года на церемонии, состоявшейся в Санье, городе в провинции Хайнань на юге страны.
Китайские военные эксперты утверждают, что проход второй авианосной группы ВМС НОАК через канал Баши означает, что теперь "Шаньдун" полностью способен проводить операции в дальних водах, внося тем самым существенный вклад в защиту национального суверенитета и территориальной целостности Китая.
По мнению китайского эксперта, цитируемого изданием Global Times, авианосные группы должны постоянно проводить учения в регионах, где потенциально могут произойти реальные боевые столкновения. Такие тренировки помогут военнослужащим НОАК заранее изучить условия ведения морских операций, а также повысят боеготовность и психологическую устойчивость моряков.
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Западная часть Тихого океана к востоку от Тайваня и к югу от Японии является стратегически важным районом в плане окружения и дальнейшего захвата Тайваня, а также предотвращения иностранного военного вмешательства в тайваньский конфликт, пишет Eurasiantimes. Именно поэтому ВМС Народно-освободительной армии Китая проводят учения со своими авианосцами в этом районе.
За последние несколько лет первый авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Ляонин" неоднократно проводил масштабные учения с участием истребительной авиации в западной части Тихого океана. В настоящее время "Ляонин" находится на плановом техническом обслуживании.
Бывший инструктор НОАК Сонг Чжунпин сообщил SCMP, что учения авианосца "Шаньдун" в западных водах Тихого океана являются частью интенсивных тренировок НОАК. Это нормальное явление, когда авианосец действует в районах за пределами прибрежных вод своего государства, заявил эксперт.
Он добавил, что авианосцы Shandong и Liaoning могут принять участие в совместных учениях, совершенствуя и повышая свои боевые навыки. Эксперт пояснил, что такой шаг является ответом на встречу спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с президентом Тайваня.
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Напомним, что встреча президента Тайваня со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, третьим по рангу чиновником в Соединенных Штатах, состоялась, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина о недопустимости подобных контактов.
Встреча между американским чиновником и лидером самоуправляемого острова стала самым резонансным событием с тех пор, как предшественница Маккарти, Нэнси Пелоси, встретилась с Цай в Тайбэе летом прошлого года, пишет онлайн-журнал Asiatimes.
После визита Пелоси на остров в августе 2022 года Народно-освободительная армия Китая провела серию крупномасштабных военных учений в вблизи Тайваня. В оборонном ведомстве Тайваня сообщили, что в рамках военных учений Китай ежедневно посылает к срединной линии Тайваньского пролива от 10 до 20 боевых самолетов НОАК.
Китайское правительство осудило США за допущение встречи Маккарти с Цай, заявив, что такие контакты серьезно нарушают политику "одного Китая", подрывают суверенитет и территориальную целостность КНР, а также посылают неверный сигнал силам ратующим за независимость Тайваня.
Во время встречи Цай, заявила следующее. "Не секрет, что сегодня мир, который мы поддерживали, и демократия, над созданием которой мы упорно трудились, сталкиваются с беспрецедентными вызовами. В своих усилиях по защите нашего образа жизни Тайвань благодарен США за то, что они рядом с нами".
"Дружеские отношения между народами Тайваня и Соединенных Штатов являются очень значимыми для всего свободного мира", - вторит ей Маккарти. "Я с оптимизмом рассчитываю, что мы продолжим искать пути совместного сотрудничества народов США и Тайваня для продвижения экономических свобод, демократии, мира и стабильности". В рамках визита он заявил, что "Пекин не вправе указывать спикеру Палаты представителей, с кем ему встречаться, с врагами или друзьями".
Министерство иностранных дел КНР выразило протест по поводу того, что "Маккарти, третий по значимости человек в правительстве Соединенных штатов и спикер Палаты, предоставил Цай трибуну для распространения сепаратистских речей о "независимости Тайваня".
Во внешнеполитическом ведомстве Китая заявили, что "США и Тайвань вступили в сговор друг с другом и под прикрытием "транзита" позволяют тайваньским сепаратистам заниматься политической деятельностью в Северной Америке, проводить официальные встречи между Соединенными Штатами и Тайванем, а также укреплять субстантивные отношения между Вашингтоном и Тайбэем".
В МИД КНР добавили: "Проблема Тайваня - это ядро важнейших интересов Китая и первая красная линия для Вашингтона, которую нельзя преступать. Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива - это тупиковый путь.
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