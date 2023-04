За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Военная активность в Тайваньском проливе возросла с 5 апреля, когда Китай и США развернули свои авианосцы в главной водной артерии, соединяющей Тайвань и материковый Китай.

реклама

Американская авианосная группа U.S. Nimitz появилась в одном районе с авианосцем Китая недалеко от Тайваньского пролива. Journal Eurasiantimes, Journal Asiatimes.

Развертывание военных кораблей США и Китая произошло в тот момент, когда 5 апреля состоялась встреча президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии. 3 апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин выступила с соответствующим заявлением, в котором говорится, что Пекин примет решительные меры для защиты целостности и суверенитета своей территории.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Американская авианосная группа USS Nimitz дислоцируется примерно в 350 морских милях к востоку от Тайваня, в одном районе, что и авианосец НОАК "Шаньдун", который впервые покинул акваторию Южно-Китайского моря. (Китайская авианосная группировка Shandong был замечена примерно в 200 морских милях от южной части острова), пишет издание Eurasiantimes.

По данным минобороны Тайваня, флот Народно-освободительной армии Китая, возглавляемый авианосцем "Шаньдун", прошел транзитом через канал Баши, расположенный между Тайванем и Филиппинами, а затем переместился в юго-восточные воды Тайваня.

реклама

Китайский "Шаньдун" следовал на свои первые в этом году военные учения в западную часть Тихого океана. При этом, средствами противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня не было зафиксировано ни взлетов, ни посадок каких-либо самолетов с борта авианосца.

Министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг заявил, что ему неизвестно, было ли развертывание американской авианосной группы "Нимиц" связано с появлением авианосца "Шаньдун. Однако признал, что дислокация кораблей США может быть обусловлена активностью НОАК в этом регионе.

Он также подчеркнул, что силы обороны Тайваня знали о передвижениях "Шаньдуна" с самого начала, как только судно покинуло порт приписки. Чиу также отметил, что это была 21-я операция авианосной группы "Проекта 002". В настоящий момент Армия Китая НОАК проводит первые учения в западной части Тихого океана с участием авианосной группы Шаньдун.

В среду китайское спасательное судно Haixun 06, или Sea Patrol 06, отправилось в Тайваньский пролив для совместного патрулирования. Это самое передовое судно, эксплуатируемое администрацией безопасности на море провинции Фуцзянь. В его задачи входит мониторинг морского движения, обеспечение правопорядка, реагирование на чрезвычайные ситуации, поиск и спасение судов и экипажей. Он также способен бороться с загрязнением окружающей среды и тушить пожары. Journal Eurasiantimes, Journal Asiatimes.

"Шаньдун" начинает первые учения в дальнем море в западной части Тихого океана

реклама

"Шаньдун" - второй авианосец НОАК после "Ляонина", и первый корабль такого класса, полностью построенный отечественной судостроительной промышленностью.

Корабль был официально введен в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая 17 декабря 2019 года на церемонии, состоявшейся в Санье, городе в провинции Хайнань на юге страны.

Китайские военные эксперты утверждают, что проход второй авианосной группы ВМС НОАК через канал Баши означает, что теперь "Шаньдун" полностью способен проводить операции в дальних водах, внося тем самым существенный вклад в защиту национального суверенитета и территориальной целостности Китая.

По мнению китайского эксперта, цитируемого изданием Global Times, авианосные группы должны постоянно проводить учения в регионах, где потенциально могут произойти реальные боевые столкновения. Такие тренировки помогут военнослужащим НОАК заранее изучить условия ведения морских операций, а также повысят боеготовность и психологическую устойчивость моряков.

реклама

Западная часть Тихого океана к востоку от Тайваня и к югу от Японии является стратегически важным районом в плане окружения и дальнейшего захвата Тайваня, а также предотвращения иностранного военного вмешательства в тайваньский конфликт, пишет Eurasiantimes. Именно поэтому ВМС Народно-освободительной армии Китая проводят учения со своими авианосцами в этом районе.

The Peoples Liberation Armys Shandongs aircrafts carrier and the USA Nimiz aircrafts carrier group are "deployed for combat operations" in conjunction with talks between Taiwanse Presidnt Tsai Ing-wen and United States House of Representativs Speaker Kevin McCarthny. Tsai Ing-wen and Kevin McCarthny in California on April 5, 2023. Photo provided by the Office of the Presidents of the Republic of China. Journal Eurasiantimes, Journal Asiatimes.

За последние несколько лет первый авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Ляонин" неоднократно проводил масштабные учения с участием истребительной авиации в западной части Тихого океана. В настоящее время "Ляонин" находится на плановом техническом обслуживании.

Бывший инструктор НОАК Сонг Чжунпин сообщил SCMP, что учения авианосца "Шаньдун" в западных водах Тихого океана являются частью интенсивных тренировок НОАК. Это нормальное явление, когда авианосец действует в районах за пределами прибрежных вод своего государства, заявил эксперт.

Он добавил, что авианосцы Shandong и Liaoning могут принять участие в совместных учениях, совершенствуя и повышая свои боевые навыки. Эксперт пояснил, что такой шаг является ответом на встречу спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с президентом Тайваня.

Напомним, что встреча президента Тайваня со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, третьим по рангу чиновником в Соединенных Штатах, состоялась, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина о недопустимости подобных контактов.

Встреча между американским чиновником и лидером самоуправляемого острова стала самым резонансным событием с тех пор, как предшественница Маккарти, Нэнси Пелоси, встретилась с Цай в Тайбэе летом прошлого года, пишет онлайн-журнал Asiatimes.

После визита Пелоси на остров в августе 2022 года Народно-освободительная армия Китая провела серию крупномасштабных военных учений в вблизи Тайваня. В оборонном ведомстве Тайваня сообщили, что в рамках военных учений Китай ежедневно посылает к срединной линии Тайваньского пролива от 10 до 20 боевых самолетов НОАК.

Китайская авианосная группировка "Шаньдун" отправляется на военные учения в западную часть Тихого океана. Journal Eurasiantimes, Journal Asiatimes.Китайское правительство осудило США за допущение встречи Маккарти с Цай, заявив, что такие контакты серьезно нарушают политику "одного Китая", подрывают суверенитет и территориальную целостность КНР, а также посылают неверный сигнал силам ратующим за независимость Тайваня.

Во время встречи Цай, заявила следующее. "Не секрет, что сегодня мир, который мы поддерживали, и демократия, над созданием которой мы упорно трудились, сталкиваются с беспрецедентными вызовами. В своих усилиях по защите нашего образа жизни Тайвань благодарен США за то, что они рядом с нами".

"Дружеские отношения между народами Тайваня и Соединенных Штатов являются очень значимыми для всего свободного мира", - вторит ей Маккарти. "Я с оптимизмом рассчитываю, что мы продолжим искать пути совместного сотрудничества народов США и Тайваня для продвижения экономических свобод, демократии, мира и стабильности". В рамках визита он заявил, что "Пекин не вправе указывать спикеру Палаты представителей, с кем ему встречаться, с врагами или друзьями".

Министерство иностранных дел КНР выразило протест по поводу того, что "Маккарти, третий по значимости человек в правительстве Соединенных штатов и спикер Палаты, предоставил Цай трибуну для распространения сепаратистских речей о "независимости Тайваня".

Во внешнеполитическом ведомстве Китая заявили, что "США и Тайвань вступили в сговор друг с другом и под прикрытием "транзита" позволяют тайваньским сепаратистам заниматься политической деятельностью в Северной Америке, проводить официальные встречи между Соединенными Штатами и Тайванем, а также укреплять субстантивные отношения между Вашингтоном и Тайбэем".

В МИД КНР добавили: "Проблема Тайваня - это ядро важнейших интересов Китая и первая красная линия для Вашингтона, которую нельзя преступать. Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива - это тупиковый путь.