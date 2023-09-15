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Китай недавно модернизировал свою шпионскую базу на Кубе, добавив новые средства перехвата сообщений в глобальную сеть. По мнению западных экспертов, это может привести к изменению баланса сил в регионе и потенциально спровоцировать новый виток гонки ядерных вооружений.

Почему США так нервничают из-за "китайской базы на Кубе"?- Модернизируя свои военные объекты на острове Свободы, Народно-освободительная армия Китая наращивает потенциал "глобального наблюдения", который потенциально способен изменить мировой ядерный баланс не в пользу США. Китай нарастил потенциал своих подслушивающих объектов на Кубе. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab В этом месяце американское издание Wall Street Journal сообщило, что Пекин и Гавань совместно построили на Кубе новый учебный центр для сбора разведывательной информации. С его помощью два "коммунистических союзника" потенциально могут (а скорее всего они уже это делают) перехватывать сообщения американских военных, секреты технологических компаний и морские переговоры.

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В докладе Wall Street Journal говорится, что Китай пытается воссоздать возможности глобальной разведки США, и Куба может сыграть в этой схеме важнейшую роль. Китай и США имеют по всему миру множество объектов электронной разведки (Signals intelligence SIGINT), которые позволяют вести перехват голосовой информации, текстовых сообщений, электронной почты, местоположения, сигналов и данных.

Как отмечает Wall Street Journal, в июне американские официальные лица заявили, что Китай заключил с Кубой соглашение стоимостью в несколько миллиардов долларов по строительству нового военного объекта, способного осуществлять электронное подслушивание. Он будет расположен всего в ста милях от границы южного американского штата Флорида.

В докладе также говорится, что по словам американских чиновников, в распоряжении Китая и Кубы уже находятся четыре станции электронной разведки. При этом некоторые западные эксперты считают, что это лишь "очередная глава" многолетнего участия Кубы в оказании содействия ближайшим противникам США в области перехвата информации.

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У китайского центра электронной разведки, пишет Wall Street Journal, будет четкая задача: подслушивать радиосигналы со спутников, через которые передается большая часть военной, дипломатической и коммерческой информации по всему миру и в США.

В отчете также говорится, что количество спутниковых антенн SIGINT развернутых Китаем на Кубе может варьироваться от одной до более чем десятка, что позволяет НОАК вести наблюдение за несколькими спутниками одновременно.

Почему Соединенные Штаты так нервничают из-за "китайской базы на Кубе" — Модернизировав свои объекты на острове Свободы, Китай нарастил потенциал глобального наблюдения, способного сместить ядерный баланс в мире не в пользу США. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files

В документе отмечается, что Китай в первую очередь занимается коммерческим подслушиванием, поскольку между Силиконовой долиной и другими территориями США передаются огромные объемы технологической информации. Китайские объекты SIGINT на Кубе могут иметь пеленгатор, типа американской "слоновьей клетки" или "вулленвебера", представляющий собой гигантскую антенную решетку с охватом в 360 градусов.

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В статье отмечается, что такое устройство способно отслеживать морскую активность, а стратегическое расположение острова Куба позволяет принимать сигналы вдоль всего восточного побережья Соединенных Штатов и определять местоположение американских атомных подводных лодок действуя в связке с аналогичными объектами Китая по всему миру.

Первая реакция Вашингтона на сообщения о новом китайском объекте носила противоречивый характер. Так, в своей статье в журнале Politico за июнь 2023 года американский журналист Александр Уорд отмечает, что Белый дом и Пентагон сначала назвали эти сообщения "недостоверными", однако позже пояснили, что китайская база на Кубе уже существует. Уорд также отметил, что китайский шпионаж является постоянной проблемой и что Соединенные Штаты постоянно пытаются с этим бороться.

Он добавил, что в течение года Китай модернизировал на Кубе свои объекты по сбору разведывательной информации. И это якобы подтверждается документально. Уорд также сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил своему кабинету решить этот вопрос в течение нескольких месяцев, отметив, что взаимодействие с Пекином по поводу шпионской базы осуществлялось в основном по дипломатическим каналам.

Вместе с тем, пишет Уорд, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер раскритиковал администрацию Байдена за неоднократные противоречия касательно шпионской базы США на территории Кубы. Кроме того, председатель спецкомитета по делам Китая Майк Галлахер заявил, что администрация Байдена не смогла четко сформулировать ответ на первые сообщения. Более того, член того же комитета представитель Ричи Торрес сообщил, что новость о базе НОАК "достаточно правдоподобна и ее стоит обсудить в конгрессе".

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Оба лидера сенатского комитета США по разведке опубликовали совместное обращение, в котором заявили о недопустимости размещения Китаем разведывательного объекта в непосредственной близости от Флориды.

Помимо предполагаемой шпионской базы на Кубе, Китай может иметь аналогичные объекты в Индийском океане, а также в прилегающих акваториях Южно-Китайского моря. Так, в апреле 2023 года издание Asia Times сообщило о возможных шпионских объектах НОАК на острове Большой Коко в Мьянме и на военно-морской базе Реам в Камбодже.

Общий вид аэродрома Грейт-Коко-Айленд и сопутствующей инфраструктуры. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Google Earth

Спутниковые снимки, полученные американской компанией Maxar Technologies, показали, что на острове Грейт-Коко-Айленд в Мьянме ведутся строительные работы. На изображениях видно, что на острове была увеличена взлетно-посадочная полоса на 2 300 метров. В США считают, что за этим строительством может стоять Народно-освободительная армия Китая.

В Вашингтоне считают, что Китай намерен использовать остров Коко в качестве подслушивающего центра в Индийском океане, что даст ему стратегическое преимущество перед военно-морскими силами Индии в сборе секретной информации и определении координат кораблей.

Сообщается, что остров Коко может также служить передовым оборонительным форпостом для финансируемого Пекином порта Кьяукпью - морского терминала Китайско-Мьянманского экономического коридора (China-Myanmar Economic Corridor, CMEC), протянувшегося от южной китайской провинции Юньнань до Индийского океана.

Примерно в то же время США заявили о планах Китая построить в Камбодже центр противовоздушной обороны и модернизировать радиолокационную систему в районе военно-морской базы Реам. Когда же правительство Камбоджи опровергло эти утверждения, появились сообщения о том, что база переоборудуется в китайский шпионский центр в Южно-Китайском море. Если это действительно так, то это будет первая база Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Asia Times.

Объекты китайской разведки на Кубе и, вероятно, в Мьянме и Камбодже способны дополнить растущий арсенал используемых Китаем средств обнаружения подводных лодок, что значительно повысит его стратегические возможности по сдерживанию Соединенных Штатов.

Ранее издание Asia Times уже писало об использовании Китаем терагерцовых технологий и обнаружения сигналов сверхнизкой частоты (СНЧ) для слежения за американскими атомными подводными лодками. Благодаря совершенствованию разрешающей способности датчиков, вычислительной мощности и автономности машин расширился диапазон обнаруживаемых сигналов, что позволило различать ранее неразличимые сигналы. Благодаря совершенствованию разрешающей способности датчиков, повышению вычислительной мощности и автономности механизмов удалось значительно увеличить полосу частот обнаруживаемых сигналов, которые раньше невозможно было идентифицировать.

Коммерческие и open-source технологии, включающие спутниковые снимки, радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR), а также социальные сети, расширяют возможности идентификации подводных лодок, наблюдения за их перемещением и анализа схем патрулирования.

Такие технологии способствуют повышению "информационной прозрачности" Мирового океана, что может привести к разоблачению тайных операций США по слежке за атомными подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами (ПЛАРБ) России и Китая. А это в свою очередь может стать причиной ядерного удара со стороны Москвы и Пекина - в том случае, если их подводные средства ядерного сдерживания окажутся под угрозой, пишет Asia Times.

Подобное развитие событий потенциально способно поставить под угрозу "расширенные гарантии сдерживания" США в отношении таких важнейших союзников, как Южная Корея и Япония, поскольку возможности обнаружения подводных лодок ближайших конкурентов могут подорвать безопасность американских субмарин ПЛАРБ.

В перспективе доверие к американскому ядерному потенциалу второго (ответного) удара будет подорвано. Как следствие, Вашингтон не сможет оказать помощь своим союзникам, которые, лишившись "ядерного зонтика", начнут самостоятельно создавать ядерные арсеналы.

Американский военый эксперт рассказал о секретных шпионских базах Китая на Кубе | The Wall Street Journal, WSJ. Китай использует свои базы на Кубе для наблюдения за каналами связи и сбора разведывательной информации по всему юго-востоку США. Министерство обороны США назвало такую практику сигнальной разведкой. В свою очередь Пекин и Гавана опровергли информацию о наличии таких баз на Кубе. Тем не менее, американские официальные лица утверждают, что Китай и Куба уже давно эксплуатируют четыре подслушивающие станции на Острове Свободы.