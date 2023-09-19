В июле 2016 года военные корабли более чем двух десятков стран собрались у берегов Гавайских островов и Южной Калифорнии, чтобы вместе с США принять участие в крупнейших в мире военно-морских учениях. Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и другие государства отправили сотни эсминцев, авианосцев и боевых самолетов. Длинными вереницами они двигались по океанской глади, пытаясь продемонстрировать миру мощь западной военной машины. Об этом пишет американский военный эксперт, журналист-расследователь Хоакин Сапиен в своей статье для автономного некоммерческого новостного издания ProPublica.

19-й литоральный боевой корабль, будущий USS St Louis, во время спуска на воду в реке Меномини в Маринетте, штат Висконсин. Фото: Lockheed Martin

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Особенное место в этой армаде занимал корабль ВМС США "Фридом". Freedom (LCS-1) относится к новому классу военных судов, известных как литоральные боевые корабли. Тогда ВМС США преподносили их как некое "чудо техники" - маленькие, быстрые и легкие, готовые в любой момент вступить в бой с противником, искать мины и топить подводные лодки.

Однако в итоге проект Littoral Combat Ship оказался одним из самых неудачных приобретений за всю историю военного ведомства, которое закупало вооружения по завышенным ценам и с низкими эксплуатационными характеристиками. В предыдущие месяцы с двумя из этих судов стоимостью по 600 миллионов долларов произошла серия серьезных поломок.

Участие USS Freedom в учениях, в рамках которых он демонстрировал свою способность уничтожать подводные мины, должно было возродить престиж ВМС США на мировой арене. Корабль был важен и с исторической точки зрения: он был первым построенным LCS, первым спущенным на воду и введенным в строй всего за восемь лет до этого.

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Но, как и вся репутация программы LCS, "Фридом" находился в плачевном состоянии. Десятки единиц оборудования на борту нуждались в постоянном ремонте. Подготовка экипажей для нового класса кораблей оказалась более сложной, чем предполагалось. Многие члены экипажа так и не сдали экзамен на умение управлять важнейшими системами нового судна.

По мере приближения даты спуска корабля на воду ситуация становилась все более напряженной. Высшие офицерские чины неоднократно посещали корабль. Согласно документам ВМС, полученным изданием ProPublica, моряки "Фридом" осознавали, что это "безотказная миссия". У них не было ни малейшего желания задерживаться в порту. Капитан судна Freedom Майкл Вонхаас посоветовавшись со своими офицерами, принял решение. Несмотря на серьезные проблемы, в результате которых один из четырех двигателей корабля вышел из строя, он решил, что судно будет участвовать в учениях.

Хотя "Фридом" выполнил поставленную перед ним задачу, последствия оказались достаточно печальными. Уже через пять дней после возвращения корабля в порт при техническом осмотре выяснилось, что во время учений неработающий двигатель подвергся "галопирующей коррозии" от соленой воды. Матрос описал машинное отделение как "ужасное зрелище": ржавчина разъела буквально все механизмы. Следующие два года один из новейших кораблей ВМС США провел на судоремонтных верфях, что обошлось налогоплательщикам в десятки миллионов долларов.

Следователям потребовались месяцы, чтобы разгадать причину поломки мотора. Но многое было очевидно с самого начала: Поломка "Фридом" стала очередным ярким признаком того, что ВМС США потратили десятки миллиардов долларов и более десяти лет на создание боевых кораблей с "серьезными дефектами и катастрофическими недостатками".

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Продолжающиеся проблемы с LCS уже много лет подробно освещаются в новостных статьях, правительственных отчетах и на слушаниях в Конгрессе. Стоимость каждого корабля в конечном итоге более чем в два раза превысила первоначальную смету. Хуже того, все эти суда страдали от множества механических неисправностей и так и не "научились" выполнять задачи, задуманные их создателями.

ProPublica задалась целью проследить, как корабли с такими очевидными дефектами получали поддержку со стороны руководства ВМС на протяжении почти двух десятилетий. Эксперты организации изучили тысячи страниц государственных документов и разыскали инсайдеров из военно-морских и судостроительных кругов, участвовавших на всех этапах строительства.

В результате проведенного расследования исследования выяснились новые подробности того, почему LCS так и не выполнил своих обещаний. Высшее руководство ВМС неоднократно игнорировало предупреждения о недостатках кораблей. Один из министров ВМС и его лобби в Конгрессе упорно боролись за строительство новых кораблей несмотря на то, что они часто ломались в море, а их системы вооружения выходили из строя. "Ярым защитникам" ВМС удавалось избегать проверок, которые должны были гарантировать, что корабли, стоимость которых исчисляется десятками миллиардов, смогут выполнять возложенные на них задачи.

Littoral Combat Ship - Прибрежный боевой корабль - из-за слабого вооружения и ряда других проблем получил в около-военных кругах название Little Crappy Ship или "маленький паршивый кораблик" На снимке литоральный боевой корабль ВМС США "под огнем" со всех сторон. Изображение: Twitter

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Подрядчики, получавшие огромные прибыли, тратили десятки миллионов на лоббирование в Конгрессе, члены которого, в свою очередь, добивались строительства в своих округах большего количества кораблей, чем того требовали ВМС США. Сотни недовольных моряков говорили, что они тратят гораздо больше времени на ремонт кораблей, чем на их эксплуатацию.

Эпопея с LCS является яркой иллюстрацией того, как Конгресс США, Пентагон и американские оборонные корпорации "действуют заодно" - и часто в ущерб интересам налогоплательщиков и безопасности Америки.

"В эту масштабную экосистему вливаются огромные средства, и почему-то единственное, к чему все эти люди стремятся, - дайте больше, больше, еще больше", - заявил Лайл Голдстайн, бывший профессор Военно-морского колледжа США, который в настоящее время занимается изучением военных расходов в Университете Брауна. "К сожалению, я так думаю, такова природа нашей системы".

В этом году Министерство обороны обратилось к Конгрессу США с просьбой одобрить выделение 842 миллиарда долларов - почти половины дискреционных расходов федерального правительства - на обеспечение безопасности Америки в мире, который, по мнению Пентагона, становится все более опасным. Сейчас, когда лидеры Палаты представителей и Сената обсуждают окончательную цифру, вряд ли они потратят много времени на обсуждение способов предотвращения будущих фиаско, подобных LCS, пишет Хоакин Сапиен.

Ведь речь идет о сотнях миллиардов нецелевого расходования средств налогоплательщиков на проекты практически во всех отраслях вооруженных сил: Истребитель F-35, стоящий на вооружении ВМС, морской пехоты и ВВС, опоздал более чем на десять лет и превысил бюджет на 183 миллиарда долларов.

Новейший авианосец ВМС "Джеральд Р. Форд" обошелся бюджету в 13 млрд. долл. и до сих пор не продемонстрировал способность эффективно запускать самолеты. А армейская система Future Combat System была в целом отменена в 2009 году, после того как военные выделили более 200 млрд. долл. на создание интеллектуальной сети для связи войск, танков и роботов на поле боя. Программа LCS служит еще одним наглядным уроком, который можно увидеть почти в каждой "печально известной" истории закупок США. Как только масштабный проект раскручивается и оборонные компании начинают нанимать сотрудников, с точки зрения политики гораздо проще выбросить на ветер "хорошие" деньги.

Остановка программы вооружений означает потерю работы и публичное признание того, что огромные суммы денег налогоплательщиков были потрачены впустую. В случае с LCS для того, чтобы окончательно свернуть программу, потребовалось подключить целый ряд высших офицеров ВМС и двух министров обороны, сменивших друг друга. Но даже после того, как ВМС заявили, что им требуется всего 32 литоральных боевых корабля, что гораздо меньше, чем 50 изначально запланированных, члены Конгресса заставили Пентагон закупить еще три.

ВМС пытались списать многие литоральные боевые корабли за несколько лет до окончания их ожидаемого срока службы. Сегодня корабли, рассчитанные на средний срок службы 25 лет, уже выведены из эксплуатации, прослужив менее десяти лет. Отвечая на вопросы, представители ВМС признали, что LCS не подходит для борьбы с превосходящими по силе противниками, такими как Китай и Россия. LCS "не способен обеспечить высокую летальность и живучесть, необходимые в боях высокой интенсивности".

"ВМС США больше нуждаются в более подготовленном, боеспособном и смертоносном флоте, нежели в более крупной флотилии, которая менее готова, менее боеспособна и менее смертоносна", - говорится в заявлении, где говорится, что эти деньги лучше потратить на более приоритетные варианты.

Бывший министр ВМС США Рэй Мабус является "бессменным" сторонником дефектного корабля. Photo: www.jacksonville. com

Стоимость программы не дает покоя Джону Пендлтону, который в течение многих лет занимал должность ведущего военного аналитика в Управлении правительственной отчетности и изучал подъем и падение LCS так внимательно, как никто другой в Вашингтоне.

Сегодня Пендлтон находится на пенсии, но до сих пор не может избавиться от мысли, что программа LCS является самой расточительной из всех, с которыми он сталкивался за свою почти 35-летнюю карьеру. Изучив для ProPublica бюджетные документы и отчеты GAO за несколько десятилетий, он пришел к следующему выводу: Стоимость жизненного цикла кораблей класса LCS может достичь 200 млрд. долл. и даже “значительно превысить” эту сумму. "В итоге, - сказал он, - налогоплательщики получили менее 30 кораблей с ограниченным сроком службы, рассчитанных всего на одну миссию".

Пендлтон далеко не единственный кто так считает. "Это феномен программы-зомби, когда все в глубине души понимают, что мы движемся в неправильном направлении", - говорит Дэн Грейзер, бывший капитан морской пехоты, который сегодня работает над реформами Пентагона в некоммерческой организации Project on Government Oversight. "Но поскольку речь идет о таких огромных деньгах и таком большом политическом капитале, вы не можете остановить поезд до тех пор, пока проблемы не станут настолько непреодолимыми, что никто не сможет далее поддерживать этот проект".

Видение адмирала

В 2002 г. адмирал Вернон Кларк с палубы датского военного корабля, стоящего на пирсе в Дании, наблюдал за демонстрацией, которая могла бы определить будущее ВМС США. Внизу стояло большое палубное орудие. По приказу высшего офицера датского флота кран поднял его с пирса и установил на корабле. В течение 40 минут моряки разворачивали орудие, подготавливая его к работе. Ни один американский корабль не смог бы так быстро поменять оружие на палубе и вне ее. Но датчане с легкостью меняли конфигурацию корабля для выполнения различных задач. Кларк, возглавлявший в то время ВМС США, был восхищен этой технологией. "Вот оно. Конечно, это оно", - заявил тогда Кларк. "Я и не знал, что они способны на такое".

В итоге Кларк решил создать новый корабль, который не будет похож ни на один из тех, что ВМС США делали раньше. Он должен быть небольшим, относительно легко вооруженным и управляться примерно 40 моряками, - намного меньше, чем на среднем боевом корабле. Системы вооружений нового судна можно будет менять при необходимости.

Кларк видел в нем своего рода швейцарский армейский нож для ВМС США. Вооруженный одним комплектом оружия, он сможет охотиться и уничтожать подводные лодки. Но если характер угрозы изменится, корабль можно будет быстро переоборудовать для обнаружения и обезвреживания подводных мин или для борьбы с другими военными кораблями.

По замыслу Кларка, новые корабли могут быть развернуты в прибрежных, или литоральных, водах, где США нуждаются в расширении своего присутствия по всему миру: в Персидском заливе для ведения войны в Ираке, в Карибском бассейне для борьбы с контрабандистами и в Юго-Восточной Азии для оказания помощи небольшим союзническим ВМС. Эти корабли должны были стать одними из самых быстроходных в мире, способными вести боевые действия на шельфе, обгонять более крупные суда или охотиться за небольшими катерами, все более популярными у таких противников, как Иран. Корабли должны были строиться быстро, в большом количестве и по низкой цене.

Первые тревожные звоночки появились уже на стадии разработки концепции LCS. Когда Кларк начал делиться своими мыслями, многие специалисты по кораблестроению ВМС заговорили о том, что этот проект слишком амбициозен и технологически неосуществим. Но Кларк не сдавался. Он считал, что ВМС нужен более экономичный и технологичный флот. Многие корабли ВМС были построены во время холодной войны. Массивные авианосцы, эсминцы, линкоры и крейсеры подлежали выводу из эксплуатации, в том числе и потому, что их модернизация с использованием современных технологий была непомерно дорогой, утверждал Кларк.

В соответствии со своим деловым опытом Кларк добивался, чтобы на новых кораблях было как можно меньше людей. "Что я действительно хотел, так это беспилотный корабль с дроидом R2-D2 внутри", сказал позже экс-адмирал.

По словам одного из бывших адмиралов, работавших над проектом корабля, настойчивое требование Кларка обеспечить скорость - до 45 узлов, или около 50 миль в час, - сразу же создало ряд проблем. Судно не способно двигаться с такой скоростью долгое время, не исчерпав запаса топлива. То есть за ним всегда должен был следовать топливозаправщик. Кроме того, из-за своих небольших размеров - многие в ВМС шутили, что LCS означает Little Crappy Ship ("маленький паршивый кораблик") - он имел довольно слабое вооружение.

LCS-2, USS Independence, демонстрирует свою оригинальную конструкцию тримарана. Photo: Breaking Defense

Тем не менее, в мае 2004 г. ВМС США заключили контракты с двумя командами оборонных подрядчиков на создание прототипов собственной конструкции. Обе команды активно лоббировали в конгресс получение этих контрактов. Компания Lockheed Martin, сотрудничавшая с судостроительным заводом Marinette Marine в штате Висконсин, "заклеила" метрополитен Вашингтона рекламными объявлениями, расхваливающими потенциал нового корабля. Другая команда, объединившая General Dynamics и австралийскую судостроительную компанию Austal, планировала построить свой вариант на верфи в Алабаме.

В соответствии с ТЗ, оба подрядчика при разработке своих проектов отчасти ориентировались на высокоскоростные паромы для перевозки автомобилей и пассажиров - весьма необычный выбор для судна, предназначенного для ведения боевых действий.

Уделяя первостепенное внимание скорости и маневренности, корабли не были рассчитаны на то, чтобы выдерживать серьезные повреждения. Кларк считал, что новые суда будут сражаться под "защитой" более крупных и грозных кораблей. По его мнению, слишком большие затраты на усиленную бронезащиту корабля привели бы к тому, что он стал бы слишком тяжелым для работы около берега. "Покажите мне корабль, который может получить прямое попадание из современного оружия и уцелеть", - сказал он. "Зачем тратить столько денег на это притворство?". Такие рассуждения обескуражили законодателей. Все чаще стали раздаваться вопросы - а не означает ли это, что ВМС сочли моряков LCS расходным материалом?

После увольнения Кларка из ВМС в июле 2005 г. ВМС приняли меры по устранению замечаний - в процессе строительства "чертежи были переработаны", с тем чтобы лучше защитить моряков. Одновременно с этим начали стремительно расти расходы. Изначально предполагалось, что стоимость кораблей не превысит 220 млн. долларов США каждый — именно это и помогло в свое время убедить Конгресс в целесообразности их строительства. Но в итоге стоимость судна возросла до 600 млн. долл.

Бывший зам. министра обороны Роберт Уорк, один из ключевых сторонников проекта LCS, заявил, что многие в ВМС считали первоначальную оценку нереальной. "ВМС никогда не верили в это, по крайней мере, люди, которые должны были строить корабль", - сказал он.

Предсказуемая катастрофа

Утром 23 ноября 2015 г. корабль USS Milwaukee отправился в свое первое плавание по холодным водам Великих озер. О превышении расходов стало известно из заголовков газет, но, спустив на воду пятый корабль, представители ВМС надеялись, что его эксплуатационные характеристики позволят ослабить растущие сомнения в отношении проекта. ВМС планировали доставить Milwaukee с верфи на берегу озера Мичиган в Маринетте, штат Висконсин, в новый порт приписки Сан-Диего. После чего он должен был присоединиться к своему собрату, USS Fort Worth, чтобы противостоять ВМС НОАК в западной части Тихого океана.

Во время своего выступления за несколько дней до спуска на воду командир корабля Кендалл Бриджуотер выразил уверенность, заявив, что противнику "будет трудно найти судно, способное противостоять USS Milwaukee". Однако самым страшным врагом корабля оказалась не ВМС России или НОАК, а его собственный двигатель.

11 декабря, примерно через три недели после начала двухмесячного плавания, в результате программного сбоя был полностью разрушен комбинированный редуктор Milwaukee - сложный механизм, соединяющий дизельные двигатели и газовые турбины корабля с гребными валами и создающий необходимую для достижения максимальной скорости мощность.

Спасательное судно ВМС США отбуксировало корабль для ремонта на базу в Норфолке. Одним словом, судно не успело пройти и половины пути вдоль Восточного побережья, не говоря уже о Южно-Китайском море. Если бы Milwaukee был новым автомобилем, это было бы эквивалентно его поломке по дороге из дилерского центра.

Некоторые бывшие офицеры вспоминают эту и последующие поломки как явное нарушение кардинального принципа кораблестроения: "построить немного кораблей и провести много испытаний". Но с LCS ВМС поступали с точностью до наоборот. Командиры узнавали о недостатках кораблей по мере их развертывания.

"Это вполне предсказуемый результат", - сказал Джей Байнум, бывший контр-адмирал, занимавший должность помощника зам. начальника ВМС по военно-морским операциям, - "Подумайте только, Toyota проверяет все это до того, как автомобиль попадает в салон. Что, если бы ребята из инженерной службы сказали: "Ну, мы думаем, что двигатель будет работать именно так, но давайте просто начнем их продавать".

Работа на борту корабля USS Fort Worth. Не было "ни передышки, ни отдыха, только ежедневное выполнение все новых и новых задач", - вспоминает один из моряков о своем пребывании на борту этого судна. Photo: Antonio Turretto Ramos US Navy

"Мы просим о помощи, но ее нет".

Всего через месяц после того, как USS Milwaukee "застрял" в Вирджинии, корабль, с которым он должен был отправиться в Южно-Китайское море, также вышел из строя. Корабль ВМС США Fort Worth на тот момент уже завершал свою в целом успешную миссию. Он помогал в поисково-спасательной операции после крушения индонезийского пассажирского лайнера.

Однако ВМС приняли решение о частой ротации экипажей LCS, чтобы избежать "выгорания". В результате в ноябре 2015 корабль был укомплектован новой, неопытной командой. 5 января в результате аварии сотни галлонов топлива вылились в главное машинное отделение корабля. Морякам пришлось распылять специальную химическую пену, чтобы предотвратить его возгорание. На следующий день судно Fort Worth зашло в порт Сингапура для проведения планового ТО.

По словам офицеров, опрошенных в ходе расследования, стало ясно, что корабль "изрядно потрепало". В некоторых местах появились течи, двигатели были в плохом состоянии, электрогенераторы нуждались в ремонте, а экипаж был сильно измотан. Не было "ни передышки, ни отдыха, только ежедневное выполнение все новых и новых задач", - вспоминает один из моряков о своем опыте службы на судне.

Вторпом Fort Worth, жаловался на отсутствие какой-либо поддержки со стороны вышестоящего руководства. Мы неоднократно обращались за помощью, но ее не было", - сказал он, добавив, что ему говорили: "У вас нет трупов, значит, все в порядке". Поломки на Milwaukee и Fort Worth положили началу череде событий, которые стали неотъемлемой частью программы LCS:

Корабли постоянно выходили в море с неисправным оборудованием. Малочисленные экипажи и капитаны, не имеющие достаточного опыта и поддержки, пытались заставить их работать. Происходили новые поломки. Затем давление, требующее выполнения поставленных задач и восстановления репутации программы, усиливалось, и все повторялось вновь. Вскоре настала очередь USS Freedom.

Проблемы Freedom.

7 июля 2016 г., за день до того, как корабль должен был принять участие в крупных военно-морских учениях, череда аварий оборудования поставила его капитана в затруднительное положение: Вонхаас был вынужден направить вышестоящему руководству сообщение "отказ от миссии" - тревожный сигнал о том, что корабль не готов к выходу в море.

Работая по ночам, инженеры Freedom в конце концов обнаружили, что в сложной двигательной системе корабля необходимо заменить деталь, называемую пушечной заглушкой. Без нее судно просто не сдвинулось бы с места. В результате долгих мытарств деталь удалось заменить и судно вышло из порта в Сан-Диего с опозданием на сутки, после чего его снова постигла неудача. В пяти километрах от мексиканских территориальных вод раздался громкий металлический скрежет, напугавший весь экипаж. Судно вернулось в порт. Беглый осмотр ничего не выявил. Корабль вновь вышел в море.

Вечером 11 июля в главном машинном отделении - механическом сердце корабля - образовалась течь, и электрическая система была залита морской водой. Моряки обнаружили и заделали отверстие, но ремонт не дал результата. Вода проникла через резиновые уплотнения и смешалась с маслом, повредив один из четырех двигателей.

Моряки на борту корабля USS Freedom в августе 2013 года в Сингапуре. По словам одного из бывших лейтенантов, еще в Сан-Диего корабль прозвали "Сухим доком номер один", поскольку он практически не покидал порт. Фото: Jay C. Pugh / US Navy

Через два дня экипаж снова вернул судно в док в Сан-Диего. В порту выяснилось, что ремонт двигателя может занять более двух недель. Такое положение дел не устраивало высшее руководство ВМС - скоро должны были начаться учения "Rim of the Pacific" (RIMPAC). Было принято решение "как можно быстрее вернуться в море" и выполнить задание, используя три оставшихся на корабле двигателя.

На протяжении всех учений корабль посещали высокопоставленные чиновники, включая двух контр-адмиралов и генерала Корпуса морской пехоты, чтобы оказать давление на экипаж и капитана. Они ясно дали понять, что участие Freedom в RIMPAC "крайне важно" для всей программы LCS и что нет никаких оснований откладывать этот поход. По их мнению, эффективность работы Freedom "возможно, смягчит критику программы", говорится в расследовании.

Утром 17 июля 2016 года судно, казалось, было готово к отплытию. Специалисты завершили необходимые процедуры и собирались уходить. Но, когда главный инженер ознакомился с результатами анализа проб, взятых из двигателя, его охватила тревога - в механизмах до сих пор оставалась вода.

Однако сообщение, которое он отправил капитану, было написано с ошибкой, так как в нем утверждалось, что корабль готов к выходу в море. Да Freedom вышел в море и обнаружил в воде мины. Миссия была успешной - по крайней мере, так считали все.

Тем не менее, 3 августа, через пять дней после возвращения корабля, плановый осмотр выявил серьезные повреждения двигателя, настолько сильные, что судно было поставлено в док на капитальный ремонт на два года. Двигатель нуждался в замене.

“Это было похоже на злую шутку”

Компании General Dynamics и Lockheed Martin рассматривали большую часть данных и оборудования, установленного на LCS, как частную собственность - и эта проблема была обнаружена счётной палатой США во всех вооружённых силах. В результате, по словам бывших офицеров, только их сотрудники могли выполнять определенные ремонтные работы.

Это иногда означало, что для оказания помощи приходилось отправлять за границу подрядчиков, что влекло за собой миллионные расходы на командировки и часто задерживало выполнение задач. Недавно ВМС выкупили некоторые из этих данных. Представитель ВМС не стал раскрывать цену "по соображениям конфиденциальности

Согласно результатам расследования, некоторые офицеры, служившие на LCS, проводили большую часть времени, сопровождая подрядчиков, поскольку многие помещения на корабле считались секретными, что ограничивало возможности персонала ВМС по выполнению своих прямых обязанностей. На это иногда уходили недели. Задержки были особенно неприятны, когда требовалось починить компьютерную сеть, которая связывала все - от радаров до систем вооружения и корабельной столовой. Эта система, по словам одного из офицеров, часто выходила из строя из-за проблем с программным обеспечением.

Корабли нуждались в постоянном ремонте. Но технические руководства как правило были написаны только языке производителя оборудования. Один из бывших офицеров рассказал, что руководство по эксплуатации шлюпбалки - было написано на норвежском языке. По его словам, чтобы заменить два предохранителя, ВМС пришлось потратить тысячи долларов на оплату услуг подрядчика из Осло.

"Это было похоже на злую шутку", - сказал лейтенант Джет Уотсон, уволившийся из ВМС в 2021 году. По его словам, многие из высококвалифицированных моряков, с которыми он работал, обращались за психологической, а порой за психиатрической помощью, так как считали, что их пребывание на LCS было пустой тратой времени, не позволявшей им применить свои навыки или научиться чему-то новому.

"В среднем неделя состояла из 90-100 часов пребывания в порту, в течение которых мы, честно говоря, ничего не делали", - сказал Уотсон. "Это казалось просто нелепым. Много раз мы находились там просто потому, что должны были там находиться".

Корабль USS Coronado возвращается на Объединенную базу Перл-Харбор-Хикам на Гавайях после очередной поломки на пути в Сингапур. Photo: Katarzyna Kobiljak / US Navy

Схватка за будущее программы LCS

Растущие проблемы LCS привлекли внимание самых высокопоставленных чиновников Пентагона, что в итоге заставило двух сменивших друг друга министров обороны попытаться свернуть их строительство.

Первым, в 2014 году, был Чак Хейгел, бывший командир пехотного отделения сухопутных войск и сенатор США. ВС вели войну в Афганистане и Ираке, но при этом нуждались в экономии средств. Советники Хейгела сказали ему, что этого можно достичь, сократив флот LCS с 52 до 32 кораблей.

В феврале 2014 г. Хейгел пообещал это сделать и попросил ВМС разработать проект нового фрегата - более крупного и мощного типа боевого корабля. Но Рэй Мабус (министр ВМС) ответил отказом. Целевая группа предложила переоборудовать LCS в фрегат.

Главный специалист Пентагона по испытаниям вооружений заявил Хейгелу, что это невозможно. Однако Хейгел согласился с мнением оперативной группы, поскольку ВМС "придется с этим жить и оправдывать это. И рассчитывать на это", - сказал он в интервью изданию ProPublica.

В декабре 2014 г., в один из последних дней своей работы на посту министра обороны, Хейгел согласился разрешить ВМС построить еще 52 небольших военных судна: некую "смесь" из литоральных боевых кораблей и новых фрегатов. Они должны были быть построены на платформе LCS, но иметь более мощное вооружение. В ответ на критику, Хейгел назвал свое решение "компромиссом", основанным на рекомендациях ведущих экспертов правительства.

Позднее ВМС заключили контракт с судостроительной компанией Fincantieri Marine Group на строительство новой линейки фрегатов по другому проекту. Министр обороны Эш Картер, который последовал за Хейгелом, также взял LCS под свой контроль. В резкой служебной записке, направленной Мабусу в декабре 2015 г., Картер заявил, что ВМС виновны в " приоритете количества над летальностью". Он посоветовал ВМС ограничить будущие закупки 40 кораблями, включая литоральные боевые корабли и фрегаты. В беседе с изданием ProPublica Мабус сказал, что смена курса застала его врасплох, и добавил, что это привело к "жарким дискуссиям" с Картером в частном порядке.

На публике он также выступал против своего начальника: сначала на военно-морском симпозиуме, затем перед Конгрессом, потом на верфи в Висконсине, где уверял строителей LCS, что они работают над лучшим в мире боевым кораблем. В марте 2016 г., отвечая на вопросы представителя Конгресса Брэдли Бирна, республиканца из Алабамы, назвавшего LCS своей "любимой темой", Мабус заявил, что ВМС испытывают " доказанную необходимость" в создании 52 кораблей. Однако несмотря на выступления Мабуса, корабли все чаще выходили из строя. Подрядчики, строившие корабли, тоже отстаивали свои интересы.

Эрик Дент, представитель итальянского судостроителя Fincantieri, построившего несколько судов класса Freedom в Маринетте, что корабли были построены по проекту Lockheed Martin и ВМС, и переадресовал вопросы в адрес этих компаний. Представитель Lockheed Martin Патрик МакНелли заявил, что компания гордится своей работой с ВМС и нацелена на "доступную модернизацию платформы".

Системы вооружения выходили из строя примерно с такой же регулярностью, как и двигатели корабля.

Без оружия LCS был "просто ящиком, плывущим в океане", - сказал бывший капитан-лейтенант Марк Уэст, который в течение многих лет как в военной форме, так и в качестве гражданского лица руководил разработкой боевых систем для ВМС США.

Офицеры ВМС США принимают участие на церемонии перерезания ленточки по случаю ввода в строй литорального боевого корабля в 2015 году. Некоторые корабли этого класса отправляются на пенсию менее чем через десять лет службы, несмотря на то, что рассчитаны на 25 лет. Photo: Тимоти Шумейкер / U.S. Navy

Для того, чтобы LCS мог находить мины, что является важнейшей задачей в боевых действиях 21 века, ВМС построили дистанционно управляемую мини-подлодку, способную обнаруживать взрывчатые вещества под водой. По словам Уэста, она оказалась слишком сложной в эксплуатации. Теперь ВМС зависят от стареющего флота минных тральщиков, которые зачастую просто не могут выйти в море.

"Представьте себе 25-летнего матроса, который пытается дистанционно управлять в воде минисубмариной весом 9 000 кг, в то время как сам корабль идет на скорости 4 или 5 узлов", - сказал один из действующих старших сержантов. "Далее необходимо поднять ее на поверхность, чтобы с помощью крана вытащить из воды. Это было практически невозможно".

После 15 лет разработки и вложения более 700 млн. долл. в марте 2016 г. ВМС закрыли программу Remote Mine Retrieval System.

Для поиска подводных лодок оборонные компании разработали гидролокатор, который корабль тащил за собой по воде на длинном кабеле. При обнаружении субмарины устройство должно было передать сигнал на LCS. Затем в океан отправлялся вертолет, который опускал в воду другой сонар. После чего вертолет сбрасывал в воду торпеду для уничтожения подлодки.

На практике ни один из этих компонентов не обеспечивал эффективного взаимодействия друг с другом. По словам одного из бывших командиров, непосредственно знакомого с проектом, запуск и извлечение гидролокатора были крайне затруднены из-за особенностей корпуса LCS. После того как в разработку этого модуля были вложены сотни миллионов, ВМС от него отказались.

Корабли Coronado и Montgomery

Примерно через месяц после того, как у Freedom отказал двигатель, четвертый корабль LCS, USS Coronado, вышел из строя при заходе в Сингапур и был вынужден с большими проблемами вернуться на Гавайи. К этому моменту поломки стали обычным делом. Сперва был торжественный спуск на воду только что построенного корабля с обязательным размахиванием флагами, рукопожатиями, произнесением речей и праздничным разбиванием бутылок шампанского. Затем - опасное путешествие: несколько дней или недель в море, после чего следовала очередная поломка и "маленькие паршивые кораблики" возвращались на буксире в порт.

На этот раз виновником аварии на судне Coronado стала муфта соединяющее водометы с двигателем. ВМС обнаружили эту проблему и на нескольких других литоральных боевых кораблях. Позднее счётная палата США, подготовившая десятки отчётов с критикой в адрес этих кораблей, выяснила, что в 2016-2017 гг. корабль Coronado шесть раз выходил из строя из-за того, что "на его борту не было необходимых деталей для устранения элементарных поломок". На борту не было даже таких важных вещей, как "узлы печатных плат, шайбы, болты, прокладки и мембраны для кондиционеров", - говорится в отчете. "Возможно, на борту LCS просто не хватает места для хранения этих предметов".

В августе 2016 года ВМС США отдали приказ о 30-дневной консервации всех литоральных боевых кораблей для переподготовки инженерно-технического состава и повышения эффективности работы флота. Месяц спустя пятый корабль, USS Montgomery, тоже постигла серия неудач. За два месяца у него сломался двигатель, произошло столкновение с буксиром, а затем треснул корпус после удара о шлюз в Панамском канале.

Эти корабли не нужны ВМС США

Они поговорили об "Игре престолов", отмене реформы Obamacare и новом сотруднике OMB, а затем перешли к обсуждению заявления Трампа об увеличении военно-морского флота до 350 кораблей. Как, поинтересовался Хьюитт, президент собирается этого достичь?

Малвэни рассказал, что накануне он пропустил совещание по Парижскому соглашению - международному договору о предотвращении катастрофических последствий изменения климата - для того, чтобы обсудить вопрос о закупке дополнительных литоральных боевых кораблей. "ВМС они не нужны", - заявил Малвэни.

В то время как ВМС уже перешли к строительству более мощного фрегата, казалось, что программа LCS находится на последнем издыхании. В том году ВМС запросили финансирование только на один литеральный корабль.

Но тут снова вмешалась политика

Тэмми Болдуин, сенатор-демократ от штата Висконсин, потребовала увеличить финансирование. 12 мая она обратилась к Трампу с письмом, в котором назвала LCS редкой возможностью для совместной работы ее и президента. По словам политика, они оба отстаивают интересы американских рабочих, изготавливающих американскую продукцию. Поэтому слишком малое количество кораблей, предусмотренное в бюджете, приведет к увольнению сотен специалистов на верфи ее штата.

В палате представителей Конгресса США заявили, что военно-морской флот должен публично извиниться перед американскими налогоплательщиками за то, что потратил десятки миллиардов долларов "на корабли, которые, как сейчас выясняется, никому не нужны". На снимке странные политические партнеры по вопросу рабочих мест для американцев: Дональд Трамп и Тэмми Болдуин. Фотографии: Milwaukee Journal.

В результате 24 мая администрация Трампа, вызвав, мягко говоря, недоумение в оборонном ведомстве, включила в бюджет еще один корабль уже после того, как документ был направлен в Конгресс. Администрация Трампа неожиданно заказала новый корабль стоимостью 600 миллионов долларов, в котором ВМС не нуждались.

В своем электронном письме в редакцию ProPublica Болдуин заявила, что она "очень гордится тем, что представляет судостроительную промышленность штата Висконсин", и добавила, что она поддерживает проект LCS, поскольку он "обеспечивает новые возможности и потенциал ВМС". В течение следующего года Конгресс профинансировал еще несколько кораблей, в результате чего в составе ВМС оказалось 35 кораблей, что на три больше, чем было необходимо. Такое увеличение обошлось налогоплательщикам более чем в 1,8 миллиарда долларов.

За прошедшие годы оба варианта кораблей LCS продолжали сталкиваться с серьезными проблемами. В версии Independence трещины появились в корпусах почти половины судов этого класса. ВМС определили, что дефект в комбинированном механизме затронул весь тип кораблей Freedom. Военно-морские силы предложили решение проблемы стоимостью от 8 до 10 млн. долл. на каждый корабль. Эти расходы были разделены с компанией Lockheed Martin.

Военно-морские эксперты опасаются, что неудачи с LCS поставили ВМС в еще более невыгодное положение по сравнению с Китаем, который, согласно последнему докладу Пентагона о состоянии ВМС НОАК, может похвастаться самым большим в мире военно-морским флотом, насчитывающим около 340 кораблей и подводных лодок.

Военно-морской флот начал выводить из боевого состава литоральные боевые корабли задолго до окончания их предполагаемого срока службы. В марте 2022 года ВМС объявили о планах досрочного списания девяти кораблей класса Freedom из-за их неспособности "охотиться" за подводными лодками.

Законодатели, представляющие штаты, в которых базируются эти корабли, боролись за то, чтобы в море оставалось как можно больше таких кораблей. Они разрешили ВМС вывести из эксплуатации только четыре корабля. Возраст одного из них, списанного в прошлом месяце, не превышает пяти лет. Три других литоральных боевых корабля к тому моменту уже были законсервированы.

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Сейчас ВМС пытаются списать еще два, включая корабль USS Jackson, названный в честь столицы родного штата Мабуса. В октябре прошлого года он завершил свое первое развертывание. Рассчитанный на 25-летний срок службы, корабль прослужит всего девять лет.