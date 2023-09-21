На фоне успешного применения гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал" в зоне специальной военной операции на Украине Россия приступила к испытаниям гиперзвукового снайперского патрона, разработанного производителем самых высокоточных и дальнобойных винтовок - конструкторским бюро Lobaev Arms.

Россия переходит на гиперзвук! Вслед за ракетами "Кинжал" Россия приступила к испытаниям гиперзвуковых боеприпасов для стрелкового оружия. В перспективе скорость пули может превысить 5 Maxoв. Изображение предоставлено пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

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Об этом российскому государственному информационному агентству РИА "Новости" сообщил глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев. КБ возобновило разработку и уже приступило к испытаниям условно гиперзвукового патрона. В настоящее время ведутся испытания на скорость и кучность стрельбы", - сообщил журналистам руководитель компании.

В сообщении отмечается, что поскольку сегодня патрон движется "на грани" гиперзвуковой скорости, он пока называется "условно гиперзвуковым". Под гиперзвуковой скоростью подразумевается скорость, в пять раз превышающая скорость звука. Напомним, что скорость звука в воздухе при температуре 0 градусов Цельсия ≈ 335 метров в секунду. Прозападное издание EurAsian Times отмечает, что в настоящее время на вооружении России уже имеются целый арсенал весьма эффективных гиперзвуковых ракет, но до сих пор не было патрона, который бы мог работать на гиперзвуковых скоростях.

"Мы можем производить его в пограничном гиперзвуковом варианте или собственно выходить на гиперзвук. Соответствующее решение будет принято по результатам испытаний после того, как будет определена масса серийного изделия". Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (более пяти чисел Maxa). При этом высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду", - подчеркнул глава компании.

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Гендиректор Lobaev Arms отметил, что ранее КБ приостанавливало разработку гиперзвуковых патронов в связи с необходимостью наращивания объемов производства существующих вооружений в соответствии с государственным оборонным заказом правительства Российской Федерации.

Однако сегодня работа над проектом возобновилась, поскольку ВС Украины начали активно использовать на ЛБС новые патроны калибра 10х100 мм, разработанные компанией Blackwater Ammunition. Как сообщается западные источники, эти боеприпасы имеют довольно высокую дальность стрельбы, большой потенциал и высокую кучность.

Далее оружейник пояснил, что, по имеющимся данным, украинские снайперы используют этот калибр на дальностях, выходящих за пределы радиуса поражения винтовок CheyTac Intervention (патрон - .408 или 10,3×77 мм), то есть на дистанциях 2400-2600 метров. Опасность этих боеприпасов, в том, что они пробивают любые системы бронезащиты личного состава на дистанциях 1700 -1800 метров, даже не бронебойной пулей.

Российское оружейное конструкторское бюро Lobaev Arms к испытаниям гиперзвуковых боеприпасов для стрелкового оружия. Изображение предоставлено пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

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По мнению экспертов EurAsian Times, потенциал гиперзвуковых патронов можно развить по нескольким направлениям. При равных условиях кардинально возросшая скорость полета упростила бы снайперам подготовку к стрельбе за счет уменьшения влияния других факторов. К тому же, при использовании таких боеприпасов у цели останется меньше времени на маневрирование, чтобы "уклониться от выстрела".

Кроме того, начальная скорость большинства пули у большинства видов стрелкового оружия не превышает 1000-1200 метров в секунду, что в три раза больше скорости звука. В таких условиях пуля проникают через кожу и плоть, как сквозь твердое тело. Однако при гиперзвуке пуля разогревается почти до точки плавления. В результате такого воздействия патрон вполне способен пробить стальную броню, считают западные эксперты.

Между тем, пишет AT, знаменитые гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы Х-47М2 "Кинжал" вновь оказались в центре внимания, поскольку Россия пообещала значительно нарастить производство этих систем, на долю которых приходится немало успешных ударов по особо важным объектам противника.

ВПК России наращивает производство вооружений

По случаю Дня оружейника 19 сентября пресс-служба государственного оборонного конгломерата "Ростех", контролирующего большую часть оружейной промышленности, сообщила, что предприятия концерна активно наращивают производство целого ряда вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", передает корреспондент РИА "Новости". Об этом рассказал Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех".

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Это заявление было сделано спустя несколько месяцев после того, как 23 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, заявил, что Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых ракет авиационного базирования "Кинжал". "...Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал", заявил тогда президент России Путин.

Х-47М2 "Кинжал" — это современный авиационный комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами российской разработки, который неоднократно использовался для нанесения эффективных ударов по объектам ВСУ в ходе продолжающейся специальной военной операции. В начале этого года Украина сообщила, что ракету проекта 9-А-7660 удалось перехватить с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, что было опровергнуто оборонным ведомством России.

В мае 2023 года американское военное издание Military Watch Magazine сообщило, что Москве удалось увеличить производство гиперзвуковых систем "Кинжал" более чем в пять раз. На снимке МиГ-31К - носитель ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал". Изображение предоставлено пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" успешно применяется Вооруженными силами РФ для поражения особо приоритетных целей на территории Незалежной. Боевой дебют этой системы, согласно официальным данным, состоялся 18 марта прошлого года в ходе специальной операции на Украине. Тогда Воздушно-космические силы РФ поразили крупное подземное хранилище авиационных боеприпасов ВС Украины недалеко от ПГТ Делятин Ивано-Франковской области. А в мае российские боевые самолеты нанесли мощный удар этим типом оружия по объектам в Киеве. В результате атаки был полностью уничтожен американский зенитный ракетный комплекс “Пэтриот” включая радиолокатор и пять пусковых установок.

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден не смог удержаться чтобы не прокомментировать столь резонансную премьеру. Хозяин Белого дома многих потешил своим заявлением о применении РК "Кинжал" на Украине. Американский "эксперт" заявил, что «Кинжал» — это точно такая же ракета, как и все остальные, за малым исключением - ее "невозможно сбить".

Помимо Х-47М2 "Кинжал", ВПК России планирует нарастить производство ряда других типов вооружений и боеприпасов, включая ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и ЗРК "Панцирь", а также авиабомбы, танковые и артиллерийские снаряды, бронетранспортеры, тяжелые огнеметные системы (ТОС), реактивные системы залпового огня (РСЗО) и т.д. Предприятия “Ростеха” увеличили объемы производства некоторых видов военной продукции от 5 до 10 раз, а по отельным видам - в десятки раз, - отметил Оздоев

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КБ Lobaev Arms производит более десятка моделей снайперских и сверхдальнобойных винтовок для спортивной стрельбы и боевого применения. Многие из них рассчитаны на стрельбу специальными высокоточными патронами Cheytac, которые широко распространены в мире, но в России ранее не производились. Компании удалось развернуть собственное производство таких боеприпасов. Под патроны Cheytac КБ разработало две дальнобойные снайперские винтовки - СВЛК-14С "Сумрак" и DXL-4M "Севастополь", которые уже прошли испытания и сейчас успешно применяются российскими снайперами в зоне специальной военной операции на Украине.

"Сумрак" - самая дальнобойная винтовка в мире. Изображение предоставлено онлайн-изданием "Русское оружие".

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