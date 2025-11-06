После волны увольнений в Rockstar Games бывшие сотрудники вышли на улицы требовать организовать профсоюзы внутри компании

В Эдинбурге, прямо у ворот главного офиса Rockstar North, разворачивается трудовой конфликт. Бывшие сотрудники компании, уволенные на прошлой неделе, провели акции протеста в понедельник и вторник. По данным местных СМИ, собиралась небольшая группа людей с плакатами, что подтвердил и местный житель в соцсетях.

Однако на этом протесты не заканчиваются. Профсоюзы UCU Edinburgh и IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain) анонсировали новую акцию на сегодняшний день, 6 ноября, запланированную прямо перед входом в студию. Позднее IWGB также организовали пикет у лондонского офиса материнской компании Take-Two Interactive.

Причина недовольства людей – массовые увольнения 30-40 разработчиков в офисах Великобритании и Канады. По заявлениям профсоюза IWGB, увольнения напрямую связаны с попытками сотрудников организовать профсоюз для защиты своих прав. Среди пострадавших имеются сотрудники, чьи рабочие визы были привязаны к Rockstar, а также люди, зависящие от корпоративной медицинской страховки.

Инцидент получил широкий резонанс: к поддержке уволенных присоединились крупный профсоюз актеров SAG-AFTRA и UTAW. Эта ситуация бросает тень на финальную стадию разработки GTA 6, которая должна выйти в ближайшее время.

Однако такое отношение компании к сотрудникам не является чем-то новым. Во время разработки GTA V и RDR 2 многие разработчики перерабатывали, приезжая домой только для сна. После скандала, вызванного этой историей, Rockstar Games пересмотрела свою политику в отношении работников, но, как мы видим, не все остались довольны.