На официальном YouTube канале PlayStation внезапно для всех появился новый трейлер предстоящего сиквела Ghost of Tsushima – Ghost of Yōtei. Несмотря на то, что в самом начале трейлера красуется надпись "смесь геймплея и внутриигровых синематиков", в видео делается большой акцент на историю, лишь под конец показывая немного геймплея. Мы уже давно знали, что Ghost of Yotei будет историей о мести, и новый трейлер показывает, на кого Ацу будет охотиться в своей истории.
Отметим, что недавно из-за присутствия сцен с насилием, курением и алкоголем, а также нецензурной лексики Ghost of Yōtei получила рейтинг R в Тайване.
На фоне анонса даты релиза Sucker Punch Productions поделились некоторыми деталями из игры в интервью изданию Variety:
- Местом действия было решено выбрать регион Хоккайдо, поскольку он недостаточно широко представлен в медиа-пространстве, несмотря на большую популярность у туристов со всего света.
- Разработчики черпали вдохновение из многочисленных фильмов про самураев, особенно им понравился «Телохранитель» от режиссера Акиры Куросавы.
- Поскольку Ацу будет мстить злодеям за смерть своей семьи, со временем местные жители будут называть её «демоном мести».
- Ацу будет иметь в арсенале не только катану, она сможет получить кусаригаму, парные мечи и копье.
- Разработчики заявили, что в Ghost of Tsushima нет каноничной концовки. По всей видимости, игра будет мало отсылаться на события первой игры.
Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5, что является довольно смелым поступком со стороны Sony, поскольку примерно на этот период планируется запуск GTA 6.