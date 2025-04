Также разработчики рассказали о деталях игры

На официальном YouTube канале PlayStation внезапно для всех появился новый трейлер предстоящего сиквела Ghost of Tsushima – Ghost of Yōtei. Несмотря на то, что в самом начале трейлера красуется надпись "смесь геймплея и внутриигровых синематиков", в видео делается большой акцент на историю, лишь под конец показывая немного геймплея. Мы уже давно знали, что Ghost of Yotei будет историей о мести, и новый трейлер показывает, на кого Ацу будет охотиться в своей истории.

Отметим, что недавно из-за присутствия сцен с насилием, курением и алкоголем, а также нецензурной лексики Ghost of Yōtei получила рейтинг R в Тайване.

На фоне анонса даты релиза Sucker Punch Productions поделились некоторыми деталями из игры в интервью изданию Variety:

Местом действия было решено выбрать регион Хоккайдо, поскольку он недостаточно широко представлен в медиа-пространстве, несмотря на большую популярность у туристов со всего света.

Разработчики черпали вдохновение из многочисленных фильмов про самураев, особенно им понравился «Телохранитель» от режиссера Акиры Куросавы.

Поскольку Ацу будет мстить злодеям за смерть своей семьи, со временем местные жители будут называть её «демоном мести».

Ацу будет иметь в арсенале не только катану, она сможет получить кусаригаму, парные мечи и копье.

Разработчики заявили, что в Ghost of Tsushima нет каноничной концовки. По всей видимости, игра будет мало отсылаться на события первой игры.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5, что является довольно смелым поступком со стороны Sony, поскольку примерно на этот период планируется запуск GTA 6.