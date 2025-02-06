Пользовательские игровые режимы теперь могут приносить доход на Steam

Разработчики S&Box объявили, что Valve дала разрешение экспортировать созданные пользователями игровые режимы как отдельные проекты, доступные в Steam. Это решение открывает перед сообществом моддеров новые горизонты, позволяя не только творчески реализовывать свои идеи, но и получать прибыль от своих разработок. В отличие от Garry’s Mod, где монетизация контента не поддерживается, S&Box предоставляет возможность коммерциализации, что станет важным стимулом для независимых разработчиков и привлечет внимание к платформе.

Стоит отметить, что многие из самых известных игр начинались именно как модификации. Так, популярные проекты, как Counter-Strike и Dota, в своих истоках были модами, созданными фанатами оригинальных игр. Эти примеры наглядно демонстрируют, как творческий подход и поддержка сообщества могут привести к созданию настоящих хитовых продуктов. Valve давно известна своей поддержкой инди-разработчиков, и внедрение подобных возможностей в S&Box укрепляет её позицию в индустрии.

Платформа S&Box уже успела зарекомендовать себя как гибкая и инновационная, способная воплотить в жизнь самые смелые идеи. Sandbox (S&Box) — компьютерный игровой движок, а также игровая платформа, созданный и разрабатываемый Facepunch Studios. В Sandbox планируется расширить возможности игроков, все привычные элементы игры Garry's Mod переносятся на новый движок Valve — Source 2. Эксперты прогнозируют, что предоставленная возможность монетизации станет катализатором для дальнейшего роста пользовательского контента и привлечения новых талантливых разработчиков, что благоприятно скажется на развитии всей игровой экосистемы.