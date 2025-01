От 20 млн до 220 млн: почему разработка игр обходится всё дороже

Создание видеоигр стало невероятно дорогостоящим процессом, и Джейсон Шрайер, один из ведущих журналистов игровой индустрии, объяснил, какие факторы этому способствуют. На примере таких проектов, как Uncharted 2 и The Last of Us Part II, видно, что бюджеты выросли более чем в десять раз за последние десять лет: если первая игра обошлась в 20 миллионов долларов, то разработка второй части The Last of Us стоила уже 220 миллионов. Но почему затраты продолжают расти такими темпами?

Основные причины дороговизны разработки игр

Рост требований к графике и масштабу игр. Современные геймеры ожидают впечатляющей визуальной составляющей и обширных миров с десятками часов геймплея. Это вынуждает студии тратить больше времени и денег на создание сложных игровых окружений, реалистичной анимации и высококачественных спецэффектов. Значительная часть бюджета уходит на зарплаты сотрудников. Как отметил Шрайер, крупные студии могут насчитывать до 300 сотрудников, и расходы на каждого работника могут составлять до 20 тысяч долларов в месяц. В эту сумму входят не только заработные платы, но и налоги, страхование и другие корпоративные затраты. Увеличение сроков разработки. Если раньше на создание новой игры у крупных студий уходило около двух лет, то сегодня сроки разработки нередко достигают четырёх-пяти лет. Это связано с усложнением геймплея и увеличением требований к качеству конечного продукта. Неэффективное управление проектами. Ещё одна важная причина — это ошибки менеджмента. Шрайер отметил, что нередко компании переключают разработчиков с одного проекта на другой без чёткой концепции и долгосрочной стратегии. Это приводит к перерасходу бюджета и затягиванию сроков выпуска игр.

Несмотря на растущие бюджеты, увеличения аудитории видеоигр в последние годы практически не происходит. Это создаёт серьёзную нагрузку на разработчиков, которые вынуждены повышать стоимость своих продуктов или искать альтернативные источники дохода, такие как микротранзакции, дополнения и подписочные сервисы. Более того, высокая стоимость разработки увеличивает риски — если игра проваливается, это может привести к значительным убыткам для компании.

Рынок видеоигр продолжает развиваться, но вместе с этим растут и требования к качеству проектов, что делает создание AAA-тайтлов всё более сложным и затратным процессом. Если ситуация не изменится, вполне возможно, что многие студии начнут уходить в сторону разработки меньших по масштабу, но более прибыльных проектов, например, небольшие приключения на 8-10 часов или вовсе инди-игры или мобильные игры.