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Собирая игровой компьютер, мы часто надеемся на его апгрейд в будущем — возможность поставить более мощный процессор или удвоить количество ОЗУ и продлить жизнь ПК еще на несколько лет всегда привлекательна. А иногда такая надежда на апгрейд заставляет нас покупать более дорогие комплектующие, чем нужно в данный момент, например, материнскую плату с мощной системой питания, способную в будущем выдержать установку процессора с большим количеством ядер или блок питания, который сможет питать более мощную видеокарту.

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Есть среди опытных пользователей ПК и другая точка зрения, что надо покупать компьютер, достаточный для ваших задач здесь и сейчас, и не надеяться на будущий апгрейд или раскрытие потенциала через несколько лет. А просто продавать компьютер, когда его станет не хватать и покупать новый. Я решил пойти по первому пути, понадеявшись на поэтапный апгрейд, и в результате за три с небольшим года только переплатил огромную кучу денег, о чем сейчас подробно расскажу.

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Мысли о покупке нового игрового ПК появились у меня в 2020 году, который я встретил на стареньком процессоре Core i5-3570, видеокарте GeForce GTX 1060 и SSD-накопителе объемом всего на 120 ГБ. Худо-бедно этот ПК еще тянул новые игры, но назвать игровой процесс комфортным было нельзя, процессор задыхался, будучи постоянно загруженным на 100%, а место на SSD постоянно не хватало.

И вот, спустя три года мой игровой компьютер собран на базе процессора Ryzen 5 5600X, кулера Zalman CNPS10X Performa, материнской платы MSI B450-A PRO MAX, 32 ГБ оперативной памяти Crucial Ballistix AES с частотой 3000 МГц, видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ, парочки SSD: Smartbuy Splash 256 ГБ и Samsung 860 EVO 1 ТБ, нескольких HDD под файлы, блока питания Chieftronic GPU-750FC на 750 ватт и корпуса Fractal Design Define R4.

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На первый взгляд это отличная игровая система для игр в Full HD, но если учесть, сколько денег потрачено на этот ПК, то радость от обладания им улетучивается, ведь на эту сумму можно было собрать пару таких компьютеров. Но давайте начнем с самого начала, с 2020 года.

Покупка SATA SSD, а не M.2 NVME

Апгрейд начался с покупки нового SSD, но, так как в моем старом ПК не было разъема M.2, я купил SATA SSD Samsung 860 EVO на 1 ТБ почти за 10000 рублей, что считаю сейчас ошибкой. Ведь купить M.2 NVME модель можно было бы почти за ту же сумму и установить ее в переходник M.2 PCI-E. Стоят такие переходники несколько сотен рублей, например, Orient C300E.

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Покупка Ryzen 5 1600, а не Ryzen 5 3600

К весне 2020 года я собрал уже несколько компьютеров друзьям на Ryzen 5 1600, а сам все сидел на старом четырехъядернике. Стоил Ryzen 5 1600 тогда всего 7500 рублей, и я решил и себе собрать новый ПК на этом процессоре, а не на более дорогом Ryzen 5 3600. А в будущем я хотел поменять его на подешевевший восьмиядерник Ryzen 7 3700X. Что сейчас считаю ошибкой, ведь во многих играх Ryzen 5 1600 вел себя ненамного лучше Core i5-3570, часто фризил, а вот более шустрого Ryzen 5 3600, который стоил тогда около 12000 рублей, мне хватало бы и сейчас. И даже сегодня Ryzen 5 3600 остается неплохим выбором для бюджетных ПК, стоя очень мало.

Покупка 32 ГБ ОЗУ в 2020 году

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В 2020 году я сразу купил в свой ПК 32 ГБ ОЗУ, решив, что 16 ГБ скоро станет не хватать. На самом деле потребность в 32 ГБ для игр появилась только в 2023 году, только вот я отвалил за 32 ГБ более 13000 рублей, а сегодня хороший комплект памяти такого объема можно купить всего за 7590 рублей, например, Kingston Fury Beast Black (KF432C16BB1K2/32).

Решение оставить старую GeForce GTX 1060 и не покупать GeForce RTX 2060

Еще одна ошибка — решение оставить старую GeForce GTX 1060 в новом ПК. Купить тогда GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 2060 SUPER можно было по весьма низкой цене, а майнинг бум, начавшийся в 2021 году, позволил бы окупить видеокарту любой мощности. GeForce RTX 2060 SUPER продаются и сейчас, давая производительность практически не отличающуюся от GeForce RTX 3060.

Покупка слишком мощного блока питания

Ошибкой была и покупка блока питания Chieftronic GPU-750FC на 750 ватт за 8900 рублей в 2021 году. Такая мощность так и не понадобилась, и для моего ПК вполне хватило бы обычного БП на 500 ватт. Даже сегодня, после повышения цен, такие модели стоят намного меньше, например, Chieftec Proton (BDF-500S).

Продажа видеокарты GeForce GTX 1060 в период майнинг бума

Я не удержался и продал GeForce GTX 1060 в самый разгар майнинг бума 2021 года, решив, что он подходит к концу. 27000 рублей за старую видеокарту — деньги неплохие, но почти год без нормальной видеокарты не стоят этого. Да и покупка GeForce GT 1030 за 7500 рублей была не меньшей ошибкой, утешает только то, что сейчас такие модели с памятью GDDR5 стоят даже дороже, как GeForce GT 1030 ASUS (PH-GT1030-O2G).

Покупка GeForce RTX 3060 за 70000 рублей

Но главная ошибка, совершенная при апгрейде этого ПК — это покупка GeForce RTX 3060 за 70000 рублей в феврале 2022 года. Я ожидал повышения цен на видеокарты и первое время ожидания оправдались, GeForce RTX 3060 стали стоить дороже 100000 рублей, но уже летом 2022 года их цены упали ниже 35000 рублей, на этой отметке они и держаться даже сегодня. Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 ГБ стоит сегодня 33060 рублей.

Покупка Ryzen 5 5600X, а не Ryzen 5 5600

И, наконец, я надеюсь, последняя ошибка. Покупка Ryzen 5 5600X за 13800 рублей в декабре 2022 года. Немного подождав, можно было купить Ryzen 5 5600, который практически не отстает от Ryzen 5 5600X в играх, и даже сегодня стоит всего 11500 рублей.

Итоги

Как видите, за этот ПК было переплачена огромная сумма, на которую можно было бы купить сегодня пару таких компьютеров. А если бы я сразу, в 2020 году, купил ПК на процессоре Ryzen 5 3600 и видеокарте GeForce RTX 2060 SUPER, то не только бы играл три года во все новинки игр без проблем, но и полностью окупил бы этот ПК во время майнинг бума. И даже сейчас такой ПК справился бы со всеми новыми играми.

Я вынес несколько уроков из этого неудачного и разорительного апгрейда и теперь буду покупать компьютеры достаточной производительности сразу, не надеясь на апгрейд в будущем. А еще я буду использовать этот многострадальный ПК на Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 очень долго, ведь если разобраться, те несколько новых игр, что я успел пройти на нем, совершенно не стоят затраченных на него денег.

Пишите в комментарии, а бывали ли у вас такие неудачные апгрейды?



