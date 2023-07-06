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Игровой ноутбук — весьма недешевое устройство, которое при этом уступает в производительности стационарному игровому ПК, собранному за такую же сумму. Но если вы хоть раз долгое время жили в гостиницах, часто переезжали с места на место или меняли съемное жилье, то наверняка готовы простить игровому ноутбуку все недостатки. Возможность положить в небольшой портфель и легко перевезти на другое место устройство, в котором хранится не только вся ваша цифровая жизнь, но и любимые игры, бесценна для людей, живущих активной жизнью.

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Но выбор игрового ноутбука — дело еще более непростое, чем выбор игрового ПК, особенно для человека, который никогда раньше не сталкивался с мобильным "железом". В первую очередь нужно учитывать, что видеокарты в игровых ноутбуках слабее своих десктопных версий, несмотря на похожее название, иногда имеют меньшее количество видеопамяти, да еще подразделяются на разные категории в зависимости от потребляемой мощности.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Например, популярнейшая видеокарта GeForce GTX 1650 в ноутбуках есть в виде GeForce GTX 1650 Max-Q Mobile с 35 ваттами энергопотребления, GeForce GTX 1650 Mobile с 50-ю ваттами, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Mobile с 35 ваттами и GeForce GTX 1650 Ti Mobile с 50-ю ваттами. Соответственно мощности, производительность этих видеокарт будет отличаться, младшие модели сходны по производительности с дискретными GeForce GTX 1050 Ti, а старшие модели немного не дотягивают до производительности дискретной GeForce GTX 1650, которая имеет энергопотребление в 75 ватт.

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Производительность мобильных GeForce GTX 1650 в 2023 году можно считать минимумом, который позволит поиграть в большинство новых игр на минимальных или средних настройках графики. Но если вы готовы ограничится простыми или старыми играми, то как самый бюджетный вариант для игр можно рассматривать встроенную графику процессора. Вот таблица, показывающая производительность популярных процессоров в игре Grand Theft Auto V с минимальными настройками графики в разрешении Full HD.

Ноутбуки мы будем выбирать из ассортимента магазина Ситилинк, и с ультрабюджетного игрового варианта с встроенной графикой AMD Radeon Vega 8 и начнем.

iRU Калибр 15РH

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iRU Калибр 15РH — рабочая лошадка с четырехъядерным восьмипоточным процессором AMD Ryzen 5 3500U и встроенным графическим ядром Radeon Vega 8, которая позволит вам поиграть во множество игр, вышедших в прошлом десятилетии, главное — уложиться в небольшой объем памяти в 8 ГБ, часть из которого съест встроенная графика. SSD-накопитель в модели объемом 256 ГБ, установлена ОС — Windows 11.

HIPER Workbook N15RP

HIPER Workbook N15RP — очень похожая на предыдущую модель, но оперативной памяти установлено в два раза больше, а объем SSD — 512 ГБ. Такие характеристики уже позволят запустить и пройти множество популярных игр на минимальных настройках графики.

Acer Aspire 7 A715-43G-R2PG

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Ноутбуки с видеокартой GeForce GTX 1650, несмотря на ее преклонный возраст, в Ситилинке довольно дороги, и не могут конкурировать с моделями, оснащенной более современной GeForce RTX 3050. А GeForce RTX 3050 дает использовать в играх такую важную технологию, как DLSS, которая подтянет производительность до комфортной. Даже без DLSS GeForce RTX 3050 заметно опережает GeForce GTX 1650 в играх.

Acer Aspire 7 A715-43G-R2PG — одна из самых недорогих моделей с этой видеокартой, оснащенная шестиядерным процессором Ryzen 5 5625U, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ. Эту модель можно назвать стартовой для современного геймера, ведь на ней можно уже поиграть во все новинки игр.

MSI GF63 Thin 11UC-207XRU

Ноутбук MSI GF63 Thin 11UC-207XRU тоже оснащен видеокартой GeForce RTX 3050, но процессор здесь уже установлен помощнее, хотя тоже с шестью ядрами. Вдобавок ноутбук оснащен более быстрой ОЗУ и в нем установлена матрица с частотой развертки в 144 Гц.

MAIBENBEN X525

Ноутбук MAIBENBEN X525 — еще одна модель с GeForce RTX 3050, но уже оснащенная современным процессором Intel Core i5 12450H с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Из достоинств стоит отметить матовую матрицу IPS с частотой развертки 144 Гц.

HASEE T8-DA7NP+

Ноутбуки с видеокартой GeForce RTX 3060 делают скачек не только в игровой производительности, но и в цене, которая стартует с 95890 рублей за HASEE T8-DA7NP+, модель с 14 ядерным процессором Intel Core i7 12700H и матрицей IPS размером 16" с разрешением 2560х1600. При покупке таких моделей нужно учитывать, что объем видеопамяти у GeForce RTX 3060 для ноутбуков — 6 ГБ, в отличие от десктопных версий с 8 и 12 ГБ.

MSI Sword 15 A12UE-487XRU

MSI Sword 15 A12UE-487XRU — более компактная модель с аналогичным процессором, видеокартой, объемом ОЗУ и SSD, но с IPS матрицей привычного размера 15.6" и разрешением 1920х1080 пикселей.

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-LP055

Несмотря на схожий объем видеопамяти, видеокарта GeForce RTX 4050 заметно шустрее GeForce RTX 3060, а заодно дает возможность использовать в играх технологии DLSS 3 и Frame Generation. ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-LP055 — модель с GeForce RTX 4050 и мощным восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 7735HS.

ASUS ROG Strix G16 G614JI-N4083

Следующий шаг в производительности игровых ноутбуков дается ростом цены почти в два раза, а обеспечивает его видеокарта GeForce RTX 4070, которая обеспечивает кадровую частоту под 100 FPS во многих новых играх в разрешении Full HD. ASUS ROG Strix G16 G614JI-N4083 — модель с 24-ядерным процессором Intel Core i9 13980HX и крупной матрицей размером 16" с разрешением 2560х1600 и частотой развертки 240 Гц.

MSI Raider GE67HX 12UHS-099RU

Ну а финалистом нашего списка станет ноутбук MSI Raider GE67HX 12UHS-099RU, с видеокартой GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков, которая, несмотря на то, что относится к прошлому поколению, имеет огромный объем видеопамяти в 16 ГБ и обгоняет в играх новинку - GeForce RTX 4070. В этом ноутбуке ей помогает мощный 16-ядерный процессор Intel Core i9 12900HX, а все остальное под стать — объем SSD-накопителя составляет 2 ТБ, а оперативной памяти — 32 ГБ. А быстрая OLED матрица с разрешением 2560х1440 обеспечит четкую и сочную картинку.

Итоги

Как видите, разброс цен на игровые ноутбуки огромный, как и их производительность в играх. А оптимальными по соотношению цены и производительности в 2023 году выглядят модели с шестиядерными процессорами, видеокартами GeForce RTX 3050 и объемом ОЗУ в 16 ГБ. Они позволят вам поиграть во все новинки игр, и стоят довольно умеренно.

Пишите в комментарии, а у вас есть игровой ноутбук? Если да, то довольны ли вы его производительностью?