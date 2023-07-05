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Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года

Цены на комплектующие продолжают расти, но собрать выгодный игровой ПК, который будет справляться с играми в разрешении Full HD еще пять лет, все еще можно.
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Каждое утро я открываю сайты популярных магазинов компьютерных комплектующих и вижу, что за последнюю неделю многие товары прибавили в цене. На этот раз виноваты не только санкции, с которыми мы научились справляться, но и рост курса валют. Евро вплотную подошел к 100 рублям, а доллар — к 90, и будут ли они расти в цене дальше никто не знает.

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Игровые компьютеры и до этого роста цен были довольно дорогим удовольствием, а теперь и вовсе могут стать роскошью, на которую нужно копить несколько месяцев, а то и несколько лет. В такой ситуации большинству геймеров при выборе нового ПК становится уже не до "свистоперделок", красивого дизайна, избыточного охлаждения или запаса мощности на будущее. Им нужен компьютер, который просто будет справляться с новыми играми и стоить недорого.

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Такие компьютеры покупаются для народного разрешения Full HD и главной целью будет получение 60 FPS в играх, пусть уже и ценой некоторого снижения настроек графики. И сегодня мы попробуем собрать такой компьютер, за который не будет переплачено ни одного лишнего рубля. Оптимальный по соотношению цены и производительности, но при этом способный справится с новыми играми еще, как минимум, пять лет. За комплектующими в этот раз отправимся в магазин Регард, постараемся уложиться в бюджет 70000 рублей и начнем с процессора. 

Процессор

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В подобной сборке минимумом станет шестиядерный процессор, ведь быстрые четырехъядерники, которые показывают неплохие результаты в лабораторных условиях, работают уже на пределе. И фоновая нагрузка, которая постоянно есть на наших ПК, в виде браузера, мессенджеров или игровых лаунчеров будет загружать процессор и отъедать ресурсы, которые могли быть отданы игре.

Мы возьмем в наш ПК Ryzen 5 5600, быстрый и экономичный шестиядерник, который не требует навороченной материнской платы или мощного кулера. Он подорожал более, чем на тысячу рублей, но все еще остается одним из лучших процессоров по соотношению цены и производительности, ведь чуть более быстрые Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X уже стоят почти 15000 рублей. 

Кулер процессора

В реальных задачах максимальное энергопотребление Ryzen 5 5600 достигает всего 76 ватт и если вы не будете заниматься разгоном и отключать лимиты, ему вполне хватит простого кулера. Например, ID-COOLING SE-903-SD, который имеет три теплотрубки с прямым контактом и вентилятор диаметром 92 мм, а из плюсов стоит отметить компактные размеры и удобное крепление, которое позволяет установить его за несколько секунд, без возни с болтами и отвертками. Этот кулер пока не подорожал, и его цена держится на этой отметке уже несколько месяцев.

Материнская плата

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Материнские платы на чипсете AMD B450 остаются лучшим выбором для сборок на младших и средних процессорах Ryzen 5000, несмотря на поддержку шины PCI-Express довольно старой версии 3.0. MSI B450M PRO-VDH MAX — одна из самых недорогих плат с радиатором на системе питания, а еще из плюсов можно отметить армированный слот под видеокарту и четыре слота DDR4 с отличными возможностями по разгону.

Несмотря на низкую цену, эта материнская плата и кулер ID-COOLING SE-903-SD вполне позволят разогнать Ryzen 5 5600 и выжать из него производительность старшего брата — Ryzen 5 5600X. Но особой нужды в этом нет, так как разница между в играх всего около 2.1%.

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Оперативная память

А вот скорость оперативной памяти важна для процессоров Ryzen 5000 и ее высокая частота и низкие тайминги очень заметно отражаются на производительности игр и рабочих приложений. Ну а разумный минимум производительности дадут модули с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 16, например, Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-32W). Мы возьмем сразу 32 ГБ, так как в 2023 году некоторым играм уже впритык хватает 16 ГБ, и это будет еще чаще встречаться в будущем. Например, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 уже требует более 16 ГБ ОЗУ для высоких настроек графики.                  

Видеокарта

Основу системы мы выбрали и теперь можно переходить к главному вопросу сборки — выбору видеокарты. Я предлагаю взять Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6600, даже при всей моей нелюбви к видеокартам от AMD. Дело в том, что GeForce RTX 3050, которая продается за почти аналогичную цену, заметно более слабая и заставит вас понижать настройки графики и отказываться от трассировки лучей во многих играх, и наличие приставки "RTX" в этом ценовом диапазоне не стоит считать сильным преимуществом. 

А более мощные GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти теперь стоят намного больше. И Radeon RX 6600 дает отличный уровень производительности за свою цену, при низком уровне энергопотребления. Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6600 подорожала за последний месяц на 1770 рублей, что можно узнать, посмотрев мои прошлые блоги со сборками, которые становятся отличным архивом цен комплектующих.


SSD-накопитель

Выбирая SSD-накопитель, мы смотрим обзоры с графиками скорости, но в реальности разницу между дешевым и дорогим NVME SSD заметить на глаз не сможем. А вот разница в температуре очень заметна, особенно если накопитель троттлит в жару в тесном корпусе, и лучше сразу брать модель с мощным радиатором, как у Netac NV5000 Pro (NT01NV5000-1T0-E4X). А его объема в 1 ТБ еще долго будет хватать для новых игр.


Блок питания

В этой сборке мы не будем гнаться за современной схемотехникой и высоким КПД и возьмем добротный бюджетный БП мощностью 500 ватт — DeepCool PF500. Модель отличается очень тихой работой, качественным вентилятором на гидроподшипнике, и наличием защит OPP, OVP, SCP и UVP.

Корпус

Выбирая корпус в недорогую сборку, обязательно обращайте внимание на количество предустановленных вентиляторов, ведь стоят они иногда почти как половина корпуса. Мы возьмем
AeroCool Hexform-G-BK-V2 Black, в котором стоят сразу три вентилятора 120 мм с подсветкой, а еще есть окно из закаленного стекла и отлично продуваемая передняя панель с перфорацией. Выглядит
AeroCool Hexform-G-BK-V2 Black отлично, намного дороже своей цены.

Итоги

Сборка обойдется вам в 69130 рублей и за эту сумму вы получаете игровой ПК, который собран из качественных компонентов, не имеет узких мест или компонентов, за которые вы переплатите. А еще компьютер отличается очень небольшим энергопотреблением, которое в играх будет едва переваливать за 200 ватт и будет работать тихо и мало греться.

Пишите в комментарии, можно ли собрать еще более шуструю, но дешевую сборку?

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